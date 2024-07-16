國際分析｜特朗普揀39歲萬斯為競選拍檔 千禧世代首擔大旗

美國共和黨全國代表大會周一展開，一連4天舉行，將正式宣布提名前總統特朗普出戰11月總統大選。兩天前險遭暗殺的特朗普出場時獲熱烈歡迎，全場站立呼歡拍掌；他當天稍早揭曉競選拍檔、角逐副總統的人選——39歲俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)，兩人一同現身，萬斯並將於周三在大會上發言。萬斯從政僅兩年在政界名氣並不大，是千禧世代首次於美國主要政黨擔大旗，似乎是針對兩位總統候選人年紀大問題；角逐連任的拜登已屆81歲，認知健康遭受質疑，特朗普只較拜登年輕3歲、78歲，輿論均認為兩人年紀太大，而萬斯的年齡僅及特朗普一半。此外，還有萬斯的「草根」背景可為特朗普吸納藍領選民。
藍領背景吸納白人勞工階層
特朗普2016年選保守派的彭斯為副手，以拉攏福音派基督徒選民，他們對結婚3次，又是前民主黨人的特朗普均有戒心。今次特朗普選了萬斯，英國廣播公司(BBC)指這或多或少反映特朗普的競選策略，甚至他再入主白宮後管治方針；另方面，這個競選組合也反映特朗普知道他在一些中西部工業州分可贏可輸，勝算並不穩固。
於俄亥俄州土生土長的萬斯著有暢銷回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)，講述其工人藍領家庭的出身，曾窮困潦倒，以及這如何影響他的政治觀念和世界觀，他的背景可聯結起白人勞工階層，於2016年大選時搖擺州分的白人工人並不十分支持特朗普。特朗普在社交網宣布萬斯為競選拍檔時也稱，萬斯集中為美國工人，以及賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛、俄亥俄、明尼蘇達和其他州分的農民爭取利益。
萬斯另一本錢是年輕，是特朗普口號「讓美國再次偉大」的共和黨新一代前線者。若特朗普明年重返白宮，他將參與2028年共和黨總統提名的討論。萬斯在2016年大選前是反對特朗普的批評者之一，但其後變成死忠「特粉」，也贊同特朗普沒有輸掉2020年大選，並說不會像前副總統彭斯承認特朗普敗選，會阻止國會於2021年1月6日承認大選結果。那天發生國會山莊騷亂，特朗普被批評煽動支持者闖入國會。
共和黨人：不知萬斯是誰 拜登：特朗普複製人
在特朗普鼓勵下，萬斯加入政壇，並於2022年當選俄亥俄州參議員；他的政治理念與特朗普相同，在貿易、移民和外交政策有相同看法，萬斯尤其是批評美國在俄烏戰爭中持續支持烏克蘭。萬斯也反對墮胎法。拜登回應時亦稱，「在那些議題上，他(萬斯)是特朗普複製人。」評論指，那或是特朗普真正想要的，不像彭斯與他鬧分歧。
美聯社指出，萬斯在共和黨內知名度並不大，甚至在特朗普希望萬斯拉攏的搖擺州分也一樣。特朗普宣布副手人選後不久，密歇根共和黨主席胡克斯特拉第一個反應是「我們不認識他(萬斯)」，補充稱若他來自俄亥俄，應該了解密歇根及其他北部搖擺州分，「但我們還未有機會認識他的政策」。不論共和黨或民主黨的特朗普政敵均批評萬斯欠缺政府管治經驗，以及民族主義觀點等問題。有共和黨資深民意預測專家稱，萬斯甚至在俄亥俄也不為人熟悉，「這不是為了選舉而選擇，而是出於政策和施政的選擇」。
特朗普：萬斯讓我想起「年輕的林肯」
根據美國有線新聞網絡(CNN)於6月底的民調，僅13%登記選民對萬斯有好感，20%稱反感；大部分人稱沒有聽過萬斯這個人或沒有評論。有共和黨人則諷稱，在眾多富政治經驗的人選中，特朗普選了一名最無經驗、最心理變態和最巴結奉迎的人。特朗普卻有自己的看法，他特別欣賞萬斯在電視的表現，後者於一個保守派電視頻道擔任固定演出者。他也喜歡萬斯的外貌，稱令他想起「年輕的林肯」。林肯是第16任美國總統，廢除奴隸制和推動美國經濟現代化。