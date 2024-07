國際分析｜特朗普揀39歲萬斯為競選拍檔 千禧世代首擔大旗

藍領背景吸納白人勞工階層

特朗普2016年選保守派的彭斯為副手,以拉攏福音派基督徒選民,他們對結婚3次,又是前民主黨人的特朗普均有戒心。今次特朗普選了萬斯,英國廣播公司(BBC)指這或多或少反映特朗普的競選策略,甚至他再入主白宮後管治方針;另方面,這個競選組合也反映特朗普知道他在一些中西部工業州分可贏可輸,勝算並不穩固。

於俄亥俄州土生土長的萬斯著有暢銷回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),講述其工人藍領家庭的出身,曾窮困潦倒,以及這如何影響他的政治觀念和世界觀,他的背景可聯結起白人勞工階層,於2016年大選時搖擺州分的白人工人並不十分支持特朗普。特朗普在社交網宣布萬斯為競選拍檔時也稱,萬斯集中為美國工人,以及賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛、俄亥俄、明尼蘇達和其他州分的農民爭取利益。

萬斯另一本錢是年輕,是特朗普口號「讓美國再次偉大」的共和黨新一代前線者。若特朗普明年重返白宮,他將參與2028年共和黨總統提名的討論。萬斯在2016年大選前是反對特朗普的批評者之一,但其後變成死忠「特粉」,也贊同特朗普沒有輸掉2020年大選,並說不會像前副總統彭斯承認特朗普敗選,會阻止國會於2021年1月6日承認大選結果。那天發生國會山莊騷亂,特朗普被批評煽動支持者闖入國會。