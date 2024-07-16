國際分析｜特朗普揀39歲萬斯為競選拍檔 千禧世代首擔大旗

美國共和黨全國代表大會周一展開，一連4天舉行，將正式宣布提名前總統特朗普出戰11月總統大選。兩天前險遭暗殺的特朗普出場時獲熱烈歡迎，全場站立呼歡拍掌；他當天稍早揭曉競選拍檔、角逐副總統的人選——39歲俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)，兩人一同現身，萬斯並將於周三在大會上發言。萬斯從政僅兩年在政界名氣並不大，是千禧世代首次於美國主要政黨擔大旗，似乎是針對兩位總統候選人年紀大問題；角逐連任的拜登已屆81歲，認知健康遭受質疑，特朗普只較拜登年輕3歲、78歲，輿論均認為兩人年紀太大，而萬斯的年齡僅及特朗普一半。此外，還有萬斯的「草根」背景可為特朗普吸納藍領選民。

藍領背景吸納白人勞工階層

特朗普2016年選保守派的彭斯為副手，以拉攏福音派基督徒選民，他們對結婚3次，又是前民主黨人的特朗普均有戒心。今次特朗普選了萬斯，英國廣播公司(BBC)指這或多或少反映特朗普的競選策略，甚至他再入主白宮後管治方針；另方面，這個競選組合也反映特朗普知道他在一些中西部工業州分可贏可輸，勝算並不穩固。

於俄亥俄州土生土長的萬斯著有暢銷回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)，講述其工人藍領家庭的出身，曾窮困潦倒，以及這如何影響他的政治觀念和世界觀，他的背景可聯結起白人勞工階層，於2016年大選時搖擺州分的白人工人並不十分支持特朗普。特朗普在社交網宣布萬斯為競選拍檔時也稱，萬斯集中為美國工人，以及賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛、俄亥俄、明尼蘇達和其他州分的農民爭取利益。

萬斯另一本錢是年輕，是特朗普口號「讓美國再次偉大」的共和黨新一代前線者。若特朗普明年重返白宮，他將參與2028年共和黨總統提名的討論。萬斯在2016年大選前是反對特朗普的批評者之一，但其後變成死忠「特粉」，也贊同特朗普沒有輸掉2020年大選，並說不會像前副總統彭斯承認特朗普敗選，會阻止國會於2021年1月6日承認大選結果。那天發生國會山莊騷亂，特朗普被批評煽動支持者闖入國會。