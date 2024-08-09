國際分析｜百年老店變陣推「多士便當」 「天時地利人和」令日本米價急漲

日本大米價格近期持續上漲，當地超市售賣的大米較年初普遍貴約兩成，最新傳出當地有賣米飯便當的百年老店變陣採用麵包，推出「多士便當」而成為熱話。供需矛盾是造成日本米價大幅上漲原因，當中包括「天時地利人和」因素，「天時」指日本炎熱天氣令大米產量及品質下降，「地利」是日本政府調整大米生產政策致總產量下降，「人和」則是訪日遊客大增，大幅加速白米消耗。儘管新米隨著入秋收成，但礙於日本今年炎熱日子仍多，產量可能跟去年一樣受影響。

目前大米價格上漲與庫存告急已波及日本全國。農林水產省數據顯示，截至6月底，大米民間庫存量156萬噸，同比減41萬噸，創1999年以來新低；6月糙米平均批發價較去年同期漲14%，創2013年8月以來最高。 大米來貨價升兩成 經營連鎖超市和餐飲店的「秋大株式會社」社長秋葉弘道表示，「大米來貨價升約20%，零售價也不得不相應上調。庫存非常短缺，合同訂購量已提前售完，現在訂貨也不知何時到貨，超市因此要限購」。當地不少超市早已貼出「每人限購一袋米」告示。有千葉縣居民直言會緊盯著米價變動，看準時機買米；有大阪市民則說米價上漲加上日圓貶值，生活百上加斤，他只好多吃蕎麥麵等麵食省錢。

米價猛漲也波及餐廳經營，有餐廳被迫把成本轉嫁消費者。福島縣一間餐廳的老闆說，餐廳用優質米「越光米」製作飯糰，雖已盡力節約用電和燃氣，但還是不得作加價這艱難決定。百年老字號亦因此變陣，1892年創立的便當店「中央軒」，近日推出「多士便當」，在麵包上鋪滿本來放在雞肉便當的配料，成為近期熱話。店方直言是因「萬一沒有米怎辦」而想出多士便當產品，並指天氣炎熱影響大米產量，以及日式料理在世界流行等因素，令白米短缺。受影響的還有食物銀行。仙台食物銀行理事川久保堯弘表示，組織近期收到的大米捐贈大幅減少，目前僅餘一個月量庫存。該機構6月起把在公益行動向每名求助者發放的大米重量，由本來的3公斤減至2公斤。

供需矛盾是造成今年日本米價上漲的根本原因。供應方面，涉及極端天氣造成大米供應量減少，以及日本政府調整生產政策；需求方面，其中一個主要原因是訪日外國遊客大增，導致大米需求增加。 酷暑及米價政策 影響產量 極端天氣造成去年日本大米收成減少且品質下降。當前日本市面上售賣的，多為前一年收穫的大米。去年夏天，日本平均氣溫創1898年有記錄以來新高。酷暑導致大米品質差，知名大米產地新潟縣所受影響尤為嚴重。據官方統計，去年一等米佔61.8%，較前年大幅降低。日本名品「一見鍾情」大米，去年秋季每60公斤售約1.5萬日圓(約800港元)，今年5月一度升至2.9萬日圓(約1,545港元)。政策也影響大米產量。由於日本大米消費量隨著人口減少而下降，為維持大米價格，農林水產省近年透過向改種其他農作物的農民發放補貼，來控制大米產量。目前日本已有約40%水田落實生產調整政策，令大米年產量控制在700萬噸以下。去年日本大米產量為661萬噸，較前年減1.4%，創歷史新低。

訪日遊客吃掉5.1萬噸大米 訪日遊客增加等因素，推動日本國內大米需求上升，加劇供需矛盾。去年7月至今年6月，日本大米需求量為702萬噸，較前年增加11萬噸，並是2014年以來首次增加。在這期間，訪日遊客人數為前一年的2.3倍。農林水產省推算，假設每名遊客每日吃兩餐大米，便總共吃掉5.1萬噸。 隨著日本各地本月起新米陸續收成，大米漲價與缺貨情況可能暫時緩解。但全球極端天氣持續，今夏日本仍是高溫連連，大米產量和品質不排除像去年般受挫。《日本經濟新聞》曾報道，日本東部大米主產區可能因高溫影響收成。批發商和零售商對大米供應不足的擔憂，似乎也並未消除。在收成期較早的宮崎縣和鹿兒島縣，當地農協向農民支付的預繳款項，同比增長40%至50%，而去年此時的預繳款項漲幅僅為5%至6%，反映商家都怕沒貨。有日本大型大米經銷商高管甚至說「過去30年，預繳款項從未如此劇烈上漲」。