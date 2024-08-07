國際分析｜盼與沃爾茲各施其職 賀錦麗冀保藍牆州份

已確定成為美國民主黨總統候選人的賀錦麗，周二公布明尼蘇達州州長沃爾茲(Tim Walz)為副手人選後，隨即一起在費城的拉票集會亮相(圖)，二人互相抬舉，已退選的拜登亦大讚賀錦麗揀沃爾茲無得頂。共和黨對手特朗普則當然大彈沃爾茲，形容他是史上最差副總統人選，有否根據也毋須深究。賀錦麗今次不揀來自關鍵搖擺州份人選，而找來沃爾茲搭檔，無非為鞏固中西部「藍牆州」票源。 美國大選2024｜予人「中西部的好感」 根據接受美國廣播公司(ABC)訪問的幾位民主黨人的說法，60歲的沃爾茲既像叔叔，也是一名槍主以及國民警衛隊老兵，給人一種「中西部的好感」——這種吸引力幫助他在明尼蘇達州一個偏向共和黨的鄉村眾議院選區，贏得6個任期。他於2018年當選明尼蘇達州州長，推行在學校提供免費飯餐、保護墮胎權和實施槍械管制等政策。賀錦麗透過選擇來自藍色州份、履歷豐富的沃爾茲，討好民主黨內不同光譜選民，沖淡她植根加州這自由派州份的背景。

美國大選2024｜拜登沃爾茲搶中西部票源 沃爾茲根據地明尼蘇達位處中西部，中西部尚有威斯康辛及密歇根州等「藍牆州」，上屆拜登成功當選很大程度取決於幾個「藍牆州」，賀錦麗對沃爾茲的寄望亦在於此。賀錦麗周二在費城集會向逾萬名支持者說，選擇沃爾茲是因他能幫助建立光明未來、團結國家並推動前進。她又指與特朗普副手萬斯相比，「有人會形容是大學校隊與初級校隊間的競賽」。賀錦麗競選團隊指，宣布沃爾茲成為副手後數小時，已新籌集逾2,000萬美元競選捐助。

美國大選2024｜沃爾茲與中國有淵源 沃爾茲跟中國有淵源，曾在佛山一間高中任教一年，是首批進入中國的美國教師之一。婚後又到中國度蜜月，其後曾多次於暑假帶高中生到中國遊學，持續約10年，據報遊學團不少開支均由北京資助。沃爾茲曾說去過中國幾十次，包括參加貿易代表團，又曾稱不認為美中關係是敵對，應與中國保持良好合作。 美國大選2024｜另一人選風險太高 賀錦麗揀沃爾茲為副手的其他考量，是在中東局勢升溫下，選擇另一熱門人選、被視為民主黨明日之星的51歲賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)為搭擋，風險太大。儘管夏皮羅來自關鍵搖擺州，但他是猶太裔，立場親以色列，恐在支持巴勒斯坦人呼聲高漲下拖累賀錦麗選情。《阿拉伯美國人報》出版人西布拉尼(Osama Siblani)，較早前與一位為拜登尋求修補地區關係的白宮顧問會面時，便直言若賀錦麗揀夏皮羅，將令未來對話大門「關上」，如今「不選擇夏皮羅是非常好的一步」，「把大門打開了一點」。

沃爾茲也以性格取勝，據CNN稱夏皮羅的失分位除了親以立場，亦因見面時「非常具體地」猛問賀錦麗有關副總統的職權，反觀沃爾茲則只關注「我有甚麼可幫得上忙？」