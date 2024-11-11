國際分析｜石破茂投票期間疑似打瞌睡片段瘋傳 當選新任首相亦無運行？(有片)

日本首相石破茂上月初上任不久，即解散眾議院提早大選，結果執政聯盟大敗，議席不過半數，各界關注石破茂可能相位不保，成為日本最短命首相。最終石破茂在周一舉行的國會特別會議投票中驚險過關。今次是日本國會30年來首次要進入次輪投票選出首相，石破茂雖勝，但當中有大量在野黨所投的「廢票」，日本30年來首個少數派政府在他領導下，未來施政料甚艱難。石破茂在投票期間疑似打瞌睡一幕，更再度打擊他在民眾心目中的形象。 在投票之前，石破茂早上率領內閣總辭，之後跟最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥會面，指將會虛心接受結果，並聽取在野黨的意見，推動政治改革及改善國民生活。

30年來首見次輪投票 廢票84張 石破茂在參院投票中順利獲得過半數支持，但在眾議院則陷苦戰。在眾院首輪投票中，石破茂獲221票，最大在野黨的立憲民主黨黨魁野田佳彥獲151票、日本維新會代表馬場伸幸獲38票、國民民主黨黨魁玉木雄一郎獲28票，因沒有人得票過半數，最高票的2人須進入下一輪投票決勝。今次是自1994年海部俊樹與村山富市的對壘後，日本國會推選首相再次要進入第2輪投票。結果石破茂以221票，對野田佳彥的160票勝出，當選第103任日本首相。

石破茂疑似打瞌睡連環圖︰

無論是執政自民黨抑或立憲民主黨，均未能爭取其他主要在野黨支持。第二輪投票的關鍵是，日本維新會及國民民主黨均沒有支持石破茂，也沒有支持野田佳彥，故出現多達84張投給自己黨領袖的無效票。石破茂最終跟首輪一樣獲得221票「零進帳」，野田佳彥則從日本共產黨和社會民主黨多獲9票，但無關大局。雙方最終得票仍不過半，石破茂僅以得票較多勝出，其票源揭示了他未來施政將遭受怎樣的阻力。 19閣員中16人留任 包括內閣官房長官林芳正 石破茂當選後到皇宮接受日本天皇的正式任命，並隨即公布新內閣成員名單，19人閣員中有16人留任，包括內閣官房長官林芳正、外相岩屋毅、防衛大臣中谷元及財務大臣加藤勝信等。

劣勢開局 如何跟特朗普打交道惹關注 在第一輪投票時，石破茂被拍到疑似打瞌睡，身旁的前內閣官房長林芳正看來猶豫應否叫醒他。這一幕隨即在網上瘋傳，「石破打瞌睡」亦成為熱搜字，令民眾對由他領導國家、處理經濟及政治獻金醜聞問題的信心再打折扣。 在外交上，美國白宮易主、特朗普上台後，可能要求日本進一步擔起穩定印太地區的角色，亦或會要求日本為駐日美軍支付更多費用，但石破茂少數派政府從大劣勢開局，加上日人對特朗普的看法分歧，石破茂如何跟特朗普打交道，勢必進一步影響民望。有日媒指，特朗普當選後僅與石破茂通話約5分鐘，較跟南韓、法國及以色列領袖短得多。報道雖沒明言，但似乎想說石破茂不受重視。

石破茂疑似打瞌睡片段︰