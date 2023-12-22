國際分析｜紅海商船頻遇襲 戰事擴大風險增

新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝以支持巴勒斯坦為由，多次向以色列發動導彈和無人機攻擊，並在連接亞丁灣及蘇彝士運河的紅海，襲擊與以色列有關船隻。多間國際航運及天然氣企業，陸續宣布暫停在紅海航行，天然氣及油價的影響持續受關注。美國日前宣布牽頭與多國成立特遣隊，保護紅海商船後，胡塞武裝連發警告，批評美方把紅海軍事化，令區內局勢進一步升溫。
胡塞武裝早於11月19日宣布在紅海水域扣留其據稱由以色列富豪持有的「銀河領袖號」貨船；12月初，該組織證實用導彈和無人機襲擊在紅海南部曼德海峽航行的「團結探險家號」和「第九號」商船。12月11日，對一艘懸掛挪威國旗的油輪發動導彈襲擊，稱這艘油輪裝載「運往以色列的石油」；12月15日再宣布向開往以國的「阿拉尼婭號」集裝箱船和「帕拉蒂尤姆3號」集裝箱船發射了導彈，並聲言將繼續阻止所有前往以色列的船隻，直至以方停止對加沙的軍事打擊、加沙人民所需物資運抵。
美國中央司令部指，胡塞武裝的行動對國際海運造成巨大風險。倫敦保險市場已將紅海南部水域列為高風險區域，商船如需經過這一區域，須提前告知保險商並額外購買戰爭險。有業界人士透露，目前保費已由本來船體價值的0.1%至0.2%，飆升至船體價值約0.5%，即一艘值1億美元的船隻，每次航行紅海南部或亞丁灣需繳50萬美元保費。
紅海連接亞丁灣及蘇彝士運河
紅海連接亞丁灣及蘇彝士運河，是國際航運要道，全球12%原油、8%液化天然氣及逾20%貨櫃運輸經此海路運送，多家航運商因應襲擊風險暫停駛經紅海後，改為繞道非洲好望角，航程或大增近40%，令運輸成本上升。儘管目前尚未看到市場有恐慌反應，但若紅海及周邊海域緊張局勢加劇，國際海運持續受干擾，國際供應鏈難免受衝擊。
美國較早時與多國組建特遣隊，展開「繁榮守護者行動」，保護駛經紅海商船，參與國包括英國、加拿大、法國、意大利、荷蘭及挪威等，分別在紅海南部及亞丁灣執行聯合巡邏或情報支援任務。胡塞武裝批評美國將紅海軍事化，揚言繼續施襲，並警告任何試圖擴大衝突的人，均須為自己的行為承擔後果。然而，多國聯合護航的作用恐怕有限，因特遣隊不太可能為逐艘商船護航，且要防範無人機偷襲亦絕非易事。但也有觀點認為，胡塞武裝的襲擊只針對以色列商船，而不是其他國家船隻，對國際海運的總體影響相對有限。
胡塞警告炸美艦 後果難料
隨著也門、黎巴嫩和伊拉克的武裝組織愈來愈深地介入以巴衝突，胡塞武裝對紅海商船的襲擊，引發美國等西方國家擔憂，多國聯手在紅海巡航，亦可能增加衝突外溢風險。預料以軍一日在加沙擴大攻勢，紅海局勢將持續緊張，美國軍事介入力度可能加大，最壞情況是爆發一場地區全面戰，把區內國家和美國捲入其中。有消息指，美國五角大樓正考慮打擊胡塞武裝，胡塞武裝聲言，若也門受襲，將以無人機及導彈攻擊美國軍艦報復，後果難以預測。