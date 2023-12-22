國際分析｜紅海商船頻遇襲 戰事擴大風險增

新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝以支持巴勒斯坦為由，多次向以色列發動導彈和無人機攻擊，並在連接亞丁灣及蘇彝士運河的紅海，襲擊與以色列有關船隻。多間國際航運及天然氣企業，陸續宣布暫停在紅海航行，天然氣及油價的影響持續受關注。美國日前宣布牽頭與多國成立特遣隊，保護紅海商船後，胡塞武裝連發警告，批評美方把紅海軍事化，令區內局勢進一步升溫。

胡塞武裝早於11月19日宣布在紅海水域扣留其據稱由以色列富豪持有的「銀河領袖號」貨船；12月初，該組織證實用導彈和無人機襲擊在紅海南部曼德海峽航行的「團結探險家號」和「第九號」商船。12月11日，對一艘懸掛挪威國旗的油輪發動導彈襲擊，稱這艘油輪裝載「運往以色列的石油」；12月15日再宣布向開往以國的「阿拉尼婭號」集裝箱船和「帕拉蒂尤姆3號」集裝箱船發射了導彈，並聲言將繼續阻止所有前往以色列的船隻，直至以方停止對加沙的軍事打擊、加沙人民所需物資運抵。