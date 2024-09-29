國際分析｜納斯魯拉遭擊殺中東水深火熱 如何影響以色列伊朗真主黨

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉在以軍空襲中喪生，震撼國際，中東局勢變得水深火熱。對真主黨和支持該組織的伊朗來說，無疑是一大打擊，但真主黨仍有數萬戰士，相信不會停止對以色列的攻擊，其擁有的長程導彈更不容忽視。以色列在美國等國呼籲停火21天後炸死真主黨領袖，其加劇轟炸恐令情況失控，最終將伊朗，甚至盟友美國扯進戰事。
納斯魯拉之死挑起民眾怒火，黎巴嫩民眾上街示威，「我們失去了給予力量和信念的領袖，他令我們相信這個細小國家可以變成天堂」。從傳呼機、對講機爆炸以至後來的空襲，真主黨失去不少領導層成員，但若以為失去領袖，這個長期反以國的政治武裝組織會突然與世仇和談是異想天開。真主黨已揚言會繼續戰鬥，而且最近不少資深的戰士從敘利亞戰事「回流」，與以色列的戰鬥不會停止。
以黎衝突｜伊朗還未回應哈馬斯領袖被殺
另外，真主黨也有大量導彈，當中不少是長程和精確導引導彈，可抵達以色列第二大城市特拉維夫等城市。真主黨可能趁未被以軍摧毀前，發射這些導彈。不過，若真主黨的大型攻擊突破以國空防網，並導致大量平民死亡，相信以色列會採取毀滅性反擊，摧毀黎巴嫩基建，甚至戰鬥擴至伊朗。
對伊朗來說可說是新仇舊恨。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治領袖哈尼亞在伊朗被擊殺，仍未採取行動回應，真主黨領袖又被殺，並威脅伊朗最高領袖哈梅內伊安危，須轉移到安全地方。伊朗在中東有不少擁重型武器的民兵組織盟友，例如也門胡塞武裝，還有敘利亞和伊拉克的民兵，他們可加強攻擊以色列和美國區內軍事基地。以軍想繼續軍事打擊直至摧毀真主黨的導彈威脅，但不派地面部隊似乎難以達成。以軍進入黎巴嫩並不困難，但抽身卻很難，就像加沙戰爭。