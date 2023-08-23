國際分析｜結束逾15年流亡返國坐監 他信「束手就擒」背後心思縝密

流亡海外逾15年的泰國前總理他信(Thaksin Shinawatra)，經過多日事先張揚後，昨日果然結束流亡返泰。他隨即被送往最高法院受審，快速裁定貪污等3項罪名成立，判監8年，之後送往曼谷一間監獄準備服刑。他信今次「自投羅網」自不會是一時衝動，而是掌握著一次可遇不可求的時機。儘管他聲言回國跟當前政局無關，但有些事毋須畫公仔畫出腸。
原為電訊業大亨的他信01年獲國會選為總理，之後推行農業補貼及全民醫療等措施，深受泰國農民和受薪階層愛戴。05年他輕鬆連任，但翌年被軍事政變推翻，展開流亡生涯。08年，他信曾一度返泰，後來因貪污等罪名再度流亡，被泰國當局通緝。期間泰國曾陷入「紅黃衫軍之亂」，親他信的「紅衫軍」跟反他信人民民主聯盟的「黃衫軍」爭權並屢爆示威。
胞妹英祿曾接棒任總理 後被推翻
2011年泰國再舉行大選，他信胞妹英祿(Yingluck Shinawatra)領導的為泰黨大勝，之後當地又爆發反英祿示威；至14年，憲法法院裁定英祿於11年撤換官員的決定違憲，解除她及多名內閣成員職務。時任陸軍總司令的巴育(Prayut Chan-o-cha)隨即發動政變掌權。在2019年恢復的大選中，巴育藉著新憲法下的選舉制度——推選總理需獲上議院支持的規定，而參議員又是由軍方委任的「自己人」，令他成功過渡為文人政府總理。今年5月，泰國再次舉行大選，選出下議院500個議席，結果由前進黨勝出。該黨主張制衡王室、軍方及司法體系權力，包括減輕冒犯君主罪的刑罰，明顯不是軍方及王室「那杯茶」，卻受反王室及自由派年輕選民擁戴。不過，前進黨獲151席不過半數，須與其他政黨籌組聯合政府，42歲黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)幾經波折，始終無法獲得由軍方掌控的上議院支持，未能出任總理。
為泰黨與軍方政黨結盟 親信賽塔當選總理
說事件關乎他信回國決定，在於大選中的第二大黨正是他信創立、女兒貝東丹領導的為泰黨，獲得141席，在前進黨組閣失敗後，接棒籌組政府。他信回國這天，時值國會第三度推選新總理，候選人是61歲地產大亨、為泰黨的賽塔(Srettha Thavisin)。賽塔據報是他信的親信，去年11月才加入為泰黨踏足政壇，是政治新丁。就在他信返泰後不久，賽塔順利獲上下議院支持，當選新任泰國總理。可圈可點的是，為泰黨較早前已與多個親軍方及保守派政黨結成執政聯盟，正正包括巴育在大選中所屬、有軍方背景的統一泰國建國黨。
他信據報從新加坡登上私人飛機回國，昨晨9時許在子女陪同下步出曼谷廊曼機場，之後向泰王哇集拉隆功及王后素提達的畫像跪拜，並向現場迎接他的民眾揮手及雙手合十致謝。他信在機場沒發表講話，但發布手寫字條，稱若夠運氣，想葬身在泰國土地。他之後被送往最高法院受審，3項罪名包括濫用職權和瀆職、非法命令國有銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份均成立，被判囚8年。
回國前或已有「協議」亦可申請特赦
他信結束流亡的消息，最先由其女兒貝東丹公開，她聲言跟政治無關。較早前有前紅衫軍領袖表示，不相信他信真的會返泰，指他過去一直要求泰王特赦，均不成功。惟時移世易，他信在此時返泰，無法不令人聯想是當前政治環境造就，並猜測他已與「有關方面」達成協議，刑期可望大幅縮短。另據報泰國監獄部門稱，他信也可即時在獄中向泰王提出特赦申請，一般需時一至兩個月處理，外界關注這會否就是他的重獲自由的時間。政局上，儘管巴育在國會推選總理前夕，宣稱將退出政壇，但在目前勢態下，軍方的政治影響力將持續；為泰黨的隱憂是拉攏10個政黨加入執政聯盟，政治光譜極闊，據報令部分支持者失望，未來施政上各黨能否協調，以及前進黨「淪為」最大反對黨後的作用，也令人拭目以待。