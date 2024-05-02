國際分析｜美中東政策掀校園示威浪潮 恐覆沒拜登連任大計

美國多地大學的反戰示威已持續兩周，範圍逐步擴大。示威學生普遍支持巴勒斯坦，呼籲加沙永久停火、要求美國停止向以色列提供軍援，但美國政府對抗議者採取強硬手段，至今已拘捕逾1,000人。警方日前開入紐約哥倫比大學一幢大樓清場，未幾加州大學洛杉磯分校(UCLA)又爆發支持以色列民眾與支持巴人示威者的衝突，造成最少15人受傷。目前距美國大選只剩半年，民望本已低落的拜登倘無法妥善處理這場校園示威浪潮，連任大計恐覆沒。
自新一輪以巴衝突爆發以來，美國政府雖由完全偏袒以色列、無視巴勒斯坦平民的巨大傷亡，至上月終於「鬆手」，無使用否決權，讓聯合國安理會通過要求立即在加沙停火的決議案，表決結果為14票贊成，美國棄權。
華府漸改口風「不同意」以色列
在外交舞台上，也聽到愈來愈多美國「不同意」以色列內塔尼亞胡政府做法的聲音，包括早前不同意以色列對伊朗的襲擊展開報復；出訪中東的國務卿布林肯，周三在耶路撒冷與以國總理內塔尼亞胡會面兩個半小時後，表明目前未見到以方制定有效計劃，確保平民不受傷害，故美國會不支持以方進攻加沙南部城市拉法的計劃，指相信有其他更好的方式應付哈馬斯，毋須軍事行動。
然而隨著加沙人道主義危機愈演愈烈，美國國內反戰情緒難就此緩和。上月中紐約哥倫比亞大學爆發校園示威以來，美國已有逾30個州份出現類似示威，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學及UCLA等。示威者在校園插上巴勒斯坦國旗，拉起「解放巴勒斯坦」、「給加沙人一條活路」等橫額，高呼「你們雙手沾血」等口號，促美國政府停止對以軍援、要求所在大學譴責以色列對加沙不人道的軍事行動，並與向以色列供應軍火等從以巴衝突中牟利的企業，切斷聯繫。
學生被指「反猶太」校長被迫下台
美國大學校園示威「遍地開花」之前，多間院校早有聲援巴人的反戰呼聲。隨著以軍行動造成的平民傷亡和人道災難加劇，呼聲不斷高漲，部分學生因此被質疑「反猶太」。3名美國大學校長包括賓夕法尼亞大學校長馬吉爾(Liz Magill)、哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)以及麻省理工學院校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)，因拒絕表明對「反猶太」言論的立場，被指縱容校內「反猶太主義」，而被一些政商界人士要求辭職，其中前兩者已離任。政壇朝野亦持續批評示威學生。白宮新聞秘書在上月24日的例行記者會上表示，示威學生發出的是「仇恨言論」，拜登政府將「持續譴責包括反猶太主義在內的仇恨言論和任何暴力行為」。眾議院共和黨議長約翰遜(Mike Johnson)較早前要求相關大學「維持秩序」，並要脅稱會中斷聯邦資助和要求大學校長下台。
美警對示威學生的行動也愈趨強硬，多間大學有示威者被捕，《紐約時報》日前統計為數已經過千人。部分大學以5月畢業季的畢業典禮會受影響為由限制示威，但難阻示威浪潮蔓延。最新事態發展包括，紐約哥倫比亞大學數十名示威者佔據校內漢密爾頓大樓(Hamilton Hall)，警方周二晚入內清場，約100人被捕。在UCLA，以巴雙方支持者周二深夜爆發激烈衝突，最少15傷，其中1人送院，校方取消周三所有課堂，防暴警員進入校園維持秩序。在亞利桑那大學，數以百計立場不同示威者周三爆衝突，警方應校方要求協助驅散，曾發射胡椒彈和橡膠子彈，最少4人被捕，包括兩名學生。
促以避免濫殺無辜 軍援未停
儘管美國近來在國內外壓力下開始要求以色列避免「濫殺無辜」，但在軍事層面上，拜登政府仍持續軍援以色列。智庫中東研究所(Middle East Institute )高級研究員艾爾金迪(Khaled Elgindy)表示，白宮始終堅持為以色列提供武器，特別是拜登日前簽署包含263.8億美元對以援助的軍援撥款法案，進一步擴大政府政策與民意之間的「巨大鴻溝」，而當中的「反戰選民」，正正包括目前的校園示威者。美國年輕人向來是民主黨票倉，美國有線新聞網絡(CNN)日前發布的民調顯示，受訪美國成年人中，高達71%不滿拜登政府應對以巴衝突的政策，35歲以下受訪者的不滿比例，更達81%。
美國外交關係委員會傑出研究員、前美國駐以色列大使因迪克(Martin Indyk)近日在《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌撰文，形容過去數十年美國對中東地區的外交和軍事干預是失敗的，導致美國在中東的影響力和信譽，遠不如二十世紀九十年代。他批評拜登，不僅保留前任總統特朗普時期對約旦河西岸猶太人定居者有利的政策，以今亦仍未兌現他2020年競選總統時作出、在耶路撒冷為巴人重開美國領事館的承諾。