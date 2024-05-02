國際分析｜美中東政策掀校園示威浪潮 恐覆沒拜登連任大計

美國多地大學的反戰示威已持續兩周，範圍逐步擴大。示威學生普遍支持巴勒斯坦，呼籲加沙永久停火、要求美國停止向以色列提供軍援，但美國政府對抗議者採取強硬手段，至今已拘捕逾1,000人。警方日前開入紐約哥倫比大學一幢大樓清場，未幾加州大學洛杉磯分校(UCLA)又爆發支持以色列民眾與支持巴人示威者的衝突，造成最少15人受傷。目前距美國大選只剩半年，民望本已低落的拜登倘無法妥善處理這場校園示威浪潮，連任大計恐覆沒。 自新一輪以巴衝突爆發以來，美國政府雖由完全偏袒以色列、無視巴勒斯坦平民的巨大傷亡，至上月終於「鬆手」，無使用否決權，讓聯合國安理會通過要求立即在加沙停火的決議案，表決結果為14票贊成，美國棄權。

華府漸改口風「不同意」以色列 在外交舞台上，也聽到愈來愈多美國「不同意」以色列內塔尼亞胡政府做法的聲音，包括早前不同意以色列對伊朗的襲擊展開報復；出訪中東的國務卿布林肯，周三在耶路撒冷與以國總理內塔尼亞胡會面兩個半小時後，表明目前未見到以方制定有效計劃，確保平民不受傷害，故美國會不支持以方進攻加沙南部城市拉法的計劃，指相信有其他更好的方式應付哈馬斯，毋須軍事行動。 然而隨著加沙人道主義危機愈演愈烈，美國國內反戰情緒難就此緩和。上月中紐約哥倫比亞大學爆發校園示威以來，美國已有逾30個州份出現類似示威，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學及UCLA等。示威者在校園插上巴勒斯坦國旗，拉起「解放巴勒斯坦」、「給加沙人一條活路」等橫額，高呼「你們雙手沾血」等口號，促美國政府停止對以軍援、要求所在大學譴責以色列對加沙不人道的軍事行動，並與向以色列供應軍火等從以巴衝突中牟利的企業，切斷聯繫。

學生被指「反猶太」校長被迫下台 美國大學校園示威「遍地開花」之前，多間院校早有聲援巴人的反戰呼聲。隨著以軍行動造成的平民傷亡和人道災難加劇，呼聲不斷高漲，部分學生因此被質疑「反猶太」。3名美國大學校長包括賓夕法尼亞大學校長馬吉爾(Liz Magill)、哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)以及麻省理工學院校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)，因拒絕表明對「反猶太」言論的立場，被指縱容校內「反猶太主義」，而被一些政商界人士要求辭職，其中前兩者已離任。政壇朝野亦持續批評示威學生。白宮新聞秘書在上月24日的例行記者會上表示，示威學生發出的是「仇恨言論」，拜登政府將「持續譴責包括反猶太主義在內的仇恨言論和任何暴力行為」。眾議院共和黨議長約翰遜(Mike Johnson)較早前要求相關大學「維持秩序」，並要脅稱會中斷聯邦資助和要求大學校長下台。

美警對示威學生的行動也愈趨強硬，多間大學有示威者被捕，《紐約時報》日前統計為數已經過千人。部分大學以5月畢業季的畢業典禮會受影響為由限制示威，但難阻示威浪潮蔓延。最新事態發展包括，紐約哥倫比亞大學數十名示威者佔據校內漢密爾頓大樓(Hamilton Hall)，警方周二晚入內清場，約100人被捕。在UCLA，以巴雙方支持者周二深夜爆發激烈衝突，最少15傷，其中1人送院，校方取消周三所有課堂，防暴警員進入校園維持秩序。在亞利桑那大學，數以百計立場不同示威者周三爆衝突，警方應校方要求協助驅散，曾發射胡椒彈和橡膠子彈，最少4人被捕，包括兩名學生。

促以避免濫殺無辜 軍援未停 儘管美國近來在國內外壓力下開始要求以色列避免「濫殺無辜」，但在軍事層面上，拜登政府仍持續軍援以色列。智庫中東研究所(Middle East Institute )高級研究員艾爾金迪(Khaled Elgindy)表示，白宮始終堅持為以色列提供武器，特別是拜登日前簽署包含263.8億美元對以援助的軍援撥款法案，進一步擴大政府政策與民意之間的「巨大鴻溝」，而當中的「反戰選民」，正正包括目前的校園示威者。美國年輕人向來是民主黨票倉，美國有線新聞網絡(CNN)日前發布的民調顯示，受訪美國成年人中，高達71%不滿拜登政府應對以巴衝突的政策，35歲以下受訪者的不滿比例，更達81%。