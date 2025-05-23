國際分析｜美俄領袖通話作用微 特朗普算盤難打響

特朗普

美國總統特朗普日前分別與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基通電話後稱，俄烏將立即啟動談判以實現停火。鑑於各方立場差異巨大，美國無法拿出從根本上解決問題的方案，短期內俄烏恐難實現停火，各方仍將激烈博弈。最新消息也披露，特朗普從與普京通話後所接收到的訊息，遠比他公開宣稱的保守。 特朗普與普京的通話持續了兩個多小時。根據俄方公布的訊息，特朗普在通話中闡述了美方有關實現俄烏停火的立場。普京表示俄方支持和平解決烏克蘭危機，重申最重要的是消除危機根源。俄方將提議並準備與烏方就兩國未來可能達成的和平協議，研究起草一份備忘錄。

特朗普傳私下透露︰普京未準備停戰 俄美雙方都對通話作出積極評價。普京稱「內容很豐富且相當坦率」、「非常具有建設性」；特朗普則說「基調和氣氛都非常好」、「俄烏將立即啟動旨在實現停火的談判」，還稱俄方表示希望在俄烏衝突結束後，與美開展大規模貿易，而他也深表贊同。但輿論留意到雙方表態存在明顯溫差，《紐約時報》認為，特朗普對通話的描述遠比普京積極，俄方所說的「未來可能達成的和平協議」聽來遙遠。報道又指特朗普在白宮受訪時稱已向普京提出會面要求，卻沒交代普京是否接受。

最新消息則來自《華爾街日報》。該報引述消息人士指，特朗普周一私下跟歐洲領袖，包括法國總統馬克龍、德國總理默茨、意大利總理梅洛尼、歐盟委員會主席馮德萊恩，以及烏克蘭總統澤連斯基通話時，透露覺得普京認為自己正在俄烏戰事取勝，故未擬停戰。報道又指，歐洲諸國領袖的想法一直如此，但今次是首次聽到特朗普這樣說。 特朗普 普京通話各有盤算 特朗普跟普京通話前，也曾跟歐洲領袖通話。報道指，特朗普當時表示若普京拒絕停火，美國可能實施制裁，但他與普京通話後，就似乎沒那麼強硬了，改為提出在梵蒂岡舉行低級別的俄烏會談。據稱部分歐洲領袖認為，在梵蒂岡舉行的會談必須以無條件停火為前提，但特朗普反對「無條件」字眼，歐洲領袖最終只好放棄相關表述。

特朗普競選期間信口開河，稱自己可以快速地解決俄烏衝突，但上任後實質進展欠奉，故他必然會強調今次美俄通話很有成果。至於俄方，其在停火談判上持續拖拉，遭受來自美國和歐洲的壓力，亦想藉今次通話展示自己有談判意願，但俄方目前在戰場上有優勢，不會想過度讓步，因此表態相對謹慎。

普京

烏克蘭重燃靠美撐腰希望 澤連斯基在社交平台上發文指已告訴特朗普，烏方已準備實現全面、無條件停火，並準備以任何能夠取得成果的形式，與俄方直接談判。他表示，美歐應在一定程度上參與烏俄談判進程，美國不應「保持距離」，並稱若俄方不停火，或提出不切實際的條件，西方必須對俄實施更嚴厲制裁。此前特朗普政府以逼迫烏方讓步，來引誘俄方靠近談判桌的策略，令烏方承受巨大壓力。及至近期與烏克蘭達成礦產協議，美國對俄施加的壓力開始加大，讓烏方重新看到希望，拉住美國向俄施壓來實現停火，成為其當務之急。

歐洲同樣希望拉住美國，其中德國總理默茨表示，在促進俄烏停火方面，歐洲與美國「非常團結」。惟據英國《金融時報》報道，歐洲領導人對特朗普描述其與普京達成協議的方式感到震驚，認為他言辭中滲出「不準備對俄施加更大壓力」的訊號。歐洲在俄烏衝突中堅定支持烏方，特朗普上台後，美國對俄、對烏的政策轉變，令歐洲擔心自己利益受損及被邊緣化；而無論是繼續對烏軍援，還是對俄進一步制裁，歐洲沒有美方支持，都難達預期效果。目前歐洲面臨的最大風險之一，是美國退出俄烏和平進程，把責任完全交由歐盟承擔。

俄烏雙方立場亦未因美俄通話改變。俄方主張只有解除「危機根源」才會停火，認為倉卒停火只會令在戰場上處於劣勢的烏方獲得喘息機會；烏歐則要求無條件停火，堅持若俄方不停火，就實施更嚴厲制裁。雙方在領土歸屬、外國駐軍等問題也尖銳對立。 特旨在取得「外交成績」並減軍事成本 烏方希望實現的和平，與俄方需要、不容北約威脅的持久安全是兩回事。在目前戰況下，並無足夠動力吸引俄方接受停火協議。美國對俄的籌碼顯然非常有限，若實施更多制裁，恐致美國跟與俄友好經濟體的關係進一步緊張，亦可能令俄方遠離談判桌；若以制裁鬆綁來誘使俄讓步，則會激怒歐洲盟友，而這一策略沒有歐洲支持也很難成功。

再者，特朗普積極推動俄烏停火，主要目的是為取得「外交成績」，就像他在首個任期高調跟北韓領袖金正恩舉行「特金會」一樣，沒甚長遠成果。特朗普亦冀透過叫停俄烏衝突，減少美國在烏國及歐洲所投放的軍事成本，而並非真正關心烏歐的安全。此外，特朗普說梵蒂岡表明「非常樂意主持談判」，美國有線新聞網絡(CNN)的分析認為，「美國或許並未完全退出促和進程，但特朗普的言論似乎表明，他希望這事由別人來領導」。