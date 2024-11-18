國際分析｜美國開綠燈容許烏克蘭用長程導彈 對戰事有甚麼影響？拜登為何批准？

俄羅斯攻打烏克蘭邁向第1000天之際，美國總統拜登政府傳出已開綠燈准許烏克蘭使用美國提供的長程導彈，深入俄羅斯腹地攻擊。消息令俄羅斯震怒，有議員警告這將會挑起第三次世界大戰。華府之前一直反對烏方使用美製陸軍戰術導彈系統(Army Tactical Missile System, TACMS)，擔心會令戰事升級。距離特朗普明年1月繼任美國總統僅兩個月，拜登政策突然大翻轉，似乎是因為特朗普一直反對美國出錢出武器，令烏克蘭在這場戰爭中不被看好。 烏克蘭局勢｜為何容許烏克蘭用長程導彈深入攻擊俄羅斯？ 俄羅斯2022年2月24日向烏克蘭發動「特別軍事行動」，聲稱「去軍事化」和「去納粹化」。過去一年多來烏克蘭已在俄羅斯佔領烏克蘭地區使用ATACMS導彈，但美國並未批准基輔政府在俄境內使用。ATACMS是美國提供給烏克蘭的最具威力武器之一，射程達300公里，在不准對俄境內使用下，烏克蘭的攻擊如遭綁手綁腳。有指拜登政府改變主意，是因為北韓士兵加入戰團，最近派駐到烏軍自8月起入侵的俄邊境地區庫爾斯克(Kursk)。 另外，特朗普即將回朝掌政，美國對烏克蘭的支持能否持續成疑，而拜登似乎想在餘下短時間的任期內，盡可能協助烏克蘭。烏克蘭有武器在手，可增加日後的和談籌碼。

烏克蘭局勢｜長程導彈對戰場的影響 烏軍目前佔據庫爾斯克約1,000平方公里土地，相信會先在該區發動導彈攻擊，因烏克蘭和美國官員均預期俄羅斯和北韓軍隊即將展開反擊。烏克蘭可用ATACMS導彈抵抗俄朝的攻擊，例如針對俄軍基地、設施和武器庫。 不過，ATACMS導彈似乎並不能扭轉目前戰爭形勢，俄軍裝備如戰機，早已派駐俄境內的機場。另方面，俄軍最近在烏東佔領更多地區，ATACMS導彈或能為烏軍在烏東戰場爭取時間，以及激勵低落的士氣。有西方外交官認為拜登政府此舉不會對戰事起決定性作用，但可顯示對烏克蘭的軍事支持，「增加俄羅斯開戰成本」。 有專家則認為，美國可提供的導彈數量有限。不過，ATACMS導彈可帶來「正面心理影響」，例如用來炸毀連接克里米亞和俄羅斯本土的大橋。美國的舉動也可能帶來連鎖反應，英國及法國或跟隨批准烏軍在俄境內使用法英製造的「暴風影」(Storm Shadow)長程巡航導彈。 烏克蘭局勢｜會令戰事升級嗎？ 俄羅斯總統普京早已警告若容許西方武器攻擊俄羅斯，莫斯科政府將視為北約國家「直接參與」烏克蘭戰爭。他9月時稱，將改變這場衝突的本質，「這表示北約國家、美國及歐洲國家與俄羅斯戰鬥」。俄羅斯之前已劃紅線，包括提供現代戰場坦克和戰機給烏克蘭，此紅線已越過，並未觸發俄羅斯與北約直接開打。 美國駐北約前大使Kurt Volker表示，限制烏克蘭使用美國武器，美方無理由地單方面限制烏克蘭自衛能力。他指出，限制使用ATACMS導彈完全是武斷，也是基於害怕「挑釁」俄羅斯。不過，他認為公開地批准烏克蘭使用長程導彈是錯誤做法，讓俄羅斯事先知道烏克蘭的攻擊。

烏克蘭局勢｜特朗普會如何回應？ 特朗普兩個月後就任美國總統，他早已表示會盡快結束烏克蘭戰爭，上任後可以撤回烏克蘭使用ATACMS導彈的批准。特朗普並未有立即回應有關決定，但其長子唐納德在社交網稱，「軍事工業體系似乎想觸發第三次世界大戰，在我父親嘗試創造和平及拯救生命前。」 特朗普的高級官員包括當選副總統的萬斯均稱，美國不應向烏克蘭提供更多武器。不過，獲特朗普提名出任國家安全顧問的沃爾茲唱反調，認為美國可加快向烏克蘭運送武器，迫使俄羅斯談判。未知特朗普會採取哪種建議，但不少烏克蘭人擔心他會暫停供應武器，包括ATACMS導彈。有烏克蘭國會議員稱，「我們希望特朗普不會改變有關決定。」