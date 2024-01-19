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國際
2024-01-19 04:31:12
日報

國際分析｜美國2024總統選舉 加劇社會撕裂 隨時影響國際

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特朗普

特朗普在艾奧瓦初選輕鬆勝出。(美聯社)

美國2024年總統選舉，隨著日前共和黨艾奧瓦州初選舉行，而正式拉開序幕。在政治兩極化加劇、經濟衰退陰霾難消以及社會輿論嚴重撕裂的背景下，這場選舉恐為美國社會撕裂火上加油，並影響國際關係及地緣局勢。

美國多個民調顯示，競逐連任的現任總統拜登，在民主黨內支持率超過70%，遙遙領先黨內挑戰者。但在全國層面，拜登面對高齡受質疑、整體民望疲弱，以及兒子亨特(Hunter Biden)面臨稅收和槍械等相關指控等挑戰。81歲的拜登是美國歷史上年紀最大在任總統，外界對其年齡和健康的關注，已不單純是對手炒作。《紐約時報》和西恩納學院(Siena College)去年10月在6個關鍵州展開的民調顯示，71%受訪者認為拜登年紀太大，無法勝任總統一職，可圈可點的是，當中有過半數是拜登支持者。拜登曾稱，他尊重選民的擔憂，但強調自己政績和競選表現更重要。

蓋洛普公司去年底公布的民調顯示，拜登的全國支持率跌破40%，低於他之前數任美國總統同期水平。拜登一直致力突出其經濟政策的影響，惟多項民調顯示多數美國人不買帳。《紐約人》周刊(The New Yorker)專欄作家格拉瑟(Susan B. Glasser)認為，所謂的「拜登經濟學」並不成功。

對拜登彈劾調查如「雙刃劍」

國會眾議院共和黨人正展開對拜登的彈劾調查，焦點包括「濫權、妨礙與貪污腐敗指控」，包括徹查他有否從兒子亨特的外國商業交易不當獲益。這樣做是「雙刃劍」，雖可干擾拜登執政和競選連任，但也可能激發民主黨選民危機意識，反而鞏固對拜登的支持，民主黨批評彈劾調查純屬政治騷。

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共和黨方面，前總統特朗普自前年11月宣布再參選以來，民望在黨內一直領先。美國網站RealClearPolitics數據顯示，截至本月13日，特朗普在黨內平均支持率為61.1%，美國前常駐聯合國代表黑利(Nikki Haley)以11.3%排第二，佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)以10.9%排第三，均遠遠落後。不過，特朗普近期飽受參選資格問題困擾，科羅拉多州、緬因州已接連宣布他不具備州內2024年美國總統選舉預選資格，理由是他參與了「國會山騷亂」這場「叛亂」，料特朗普將上訴到底，若有更多州份作出同類決定，可能影響特朗普選情。此外，特朗普還面臨4宗刑事訴訟案，是首位面臨刑事訴訟的美國前總統。《時代》雜誌文章認為，這些案件將以前所未見的方式影響今年美國大選。

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艾奧瓦州初選被視為總統選舉的風向標。共和黨在該州的今屆初選實際比試有兩場，一是看特朗普以多大優勢獲勝，二是看黑利和德桑蒂斯誰排第二。結果特朗普以51%得票勝出，而德桑蒂斯則以21%得票優壓過黑利的19%。據悉他投下大量資源到艾奧瓦初選，務求打響頭炮，卻只獲21%得票，下場初選在新罕布什爾舉行，德桑蒂斯要創造佳績恐有困難。特朗普在2016年的總統初選中輸掉艾奧瓦初選，他今次獲不同背景的選民支持，包括年輕人、老年人和男女，以及2016年未有投票給他的福音派教徒和強硬右翼保守主義者。

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逾半美選民不滿又是拜特對壘

儘管拜登和特朗普目前在各自黨內支持率領先，但多項民調顯示逾半美國選民不滿再次由他二人對壘，隨著初選陸續舉行，這種不滿情緒料愈演愈烈。上屆選舉由拜登勝出，但特朗普拒認輸，宣稱選舉有大規模舞弊，為國會山莊騷亂埋下藥引。之後的特朗普彈劾案、眾議院議長選舉拉鋸戰、特朗普遭刑事起訴、拜登兒子遭刑事起訴，以至共和黨啟動對拜登的彈劾調查等，凸顯美國黨派對立愈趨激化。

特朗普、拜登及其各自支持者，均指責對方是美國民主的威脅。美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)上月公布的民調顯示，87%民主黨人認為若特朗普在今屆勝選總統，美國民主將被削弱；82%共和黨人對拜登勝選持同樣看法。整體則有62%受訪者認為，美國民主可能面臨風險。

「美國自己鬥自己」成頭號風險

政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)日前發布的「2024年全球風險」報告，把「美國自己鬥自己」(The United States vs. itself)列為頭號風險。報告指，儘管美國軍事和經濟實力仍然非常強大，但政治體系較任何先進工業民主國家都更為失效，2024年恐面臨進一步削弱。報告認為，今屆總統選舉將加劇政治分裂，對美國的主體制是前所未見的考驗。報告並提到，今屆總統選舉可能給世界帶來更多風險，隨時影響美國作為投資目的地的穩定性，對外國合作夥伴承諾的可信度，以及在全球安全秩序中的角色。華盛頓特尼奧公司(Teneo Intelligence)最近對大公司CEO及專業投資者展開的調查也顯示，受訪者把美國可能因選舉而觸發的政治動盪，視為今年最大商業風險。

特朗普倘回朝 外交又轉舵

拜登及特朗普團隊在外交上的極大差異，一旦特朗普再上台，美國外交政策相信又會再一次「打倒昨日的我」。目前烏克蘭危機持續，兩黨在對烏軍事援助上持有不同立場；中東局勢趨緊，美國輿論和民意在以巴問題上分歧嚴重；全球氣候變暖加劇，美國兩黨在氣候問題上無共識，總統選舉結果關係到美國在這些重要國際和地區問題上走向。

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