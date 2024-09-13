國際分析｜美大選兩候選人經濟政綱 恐淪空頭支票

目前距美國總統選舉尚餘不足兩個月，民主共和兩黨候選人賀錦麗和特朗普，日前在電視辯論中唇槍舌劍，充滿話題性，堪稱一場精彩的政治騷。美國選戰關鍵除鬥競選資金多，也向來是意識形態之爭，儘管今次雙方人馬竭力向選民拋出經濟承諾，但在「選民情緒比經濟問題更重要」策略下，有關承諾恐淪空頭支票。 賀錦麗撐中低產 降住屋成本 賀錦麗8月中在北卡羅來納州競選集會上，首以「機會經濟」(opportunity economy)為關鍵字介紹其經濟政策。她支持對企業作更嚴格監管、為中產提供更多社會福利、向企業和高收入人士收更高稅款。對抗通脹、降低房屋和醫療成本，以及減輕中產家庭稅務負擔，是其經濟政策三大支柱。

為解決食品價格居高不下問題，賀錦麗聲言推行防止食品生產和零售企業「價格欺詐」的聯邦禁令，並加強監管大型食品生產商的併購整合。她又承諾透過增加房屋供應等抑制住屋成本，並對醫療行業實行嚴格監管和反壟斷措施，以降低處方藥價格。稅收方面，她主張對高收入家庭和企業收更多稅，減輕中低收入家庭稅務負擔，並增加政府對低收入家庭的支出。 特朗普主張加關稅 增化石能源 特朗普的主要經濟政策則是提高進口商品關稅、延長《減稅與就業法案》(Tax Cuts and Jobs Act、TCJA)、放鬆金融管制、降低公司稅率，以及擴大國內石油和天然氣開採等，被視為其「美國優先」(America First)政策的延續，即透過減稅、放鬆管制和貿易保護主義來維護美國經濟利益。他主張對所有從外國進口的商品徵收10%至20%關稅，認為關稅可帶來財政收入之餘，還能推動供應鏈回流，鼓勵企業在美國本土建廠，並成為美國的談判籌碼。

特朗普主張延長2025年底到期的《減稅與就業法案》，降低企業所得稅稅率，並承諾降低汽車、房屋、保險和處方藥價格。他又多次強調會擴大石油和天然氣開採、取消清潔能源政策，聲言美國擁有比任何國家都多的「流動黃金」(liquid gold)，即石油和天然氣，認為透過擴大能源開採，可以迅速降低通脹。 民調顯示，賀錦麗公布經濟政策並未顯著改善選情，反而引發不少質疑。有評論認為其多數政策均須國會配合，落實難度大，而且會加重財政負擔，對本來已靠舉債度日的聯邦政府來說，猶如畫餅充飢。美國辛辛那提大學經濟學教授瓊斯(Michael Jones)認為，賀錦麗提出的限價措施，可能會導致商品短缺。減稅方面，穆迪分析首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)指，賀錦麗主張的稅務措施或會增加國家債務，導致整體通脹上升。美國稅務基金會(Tax Foundation)相信，賀錦麗的經濟政策或會於10年內產生逾2萬億美元(約15.6萬億港元)成本，加劇債務危機，促使聯儲局延長高利率立場。此外，賀錦麗揚言擴大公共開支，也勢必帶來更大預算壓力；兩黨圍繞國債上限、財年預算等問題的鬥爭恐更趨激烈，掣肘她兌現經濟承諾。

雙方主張落實均有難度 至於特朗普的經濟政綱，輿論普遍認為對外加徵關稅等策略，短期或有利推動部分製造業企業回流美國，但長遠將推升美國通脹、拖累經濟增長，並將引發貿易戰，破壞全球經濟穩定；關稅壁壘亦會增加製造成本，削弱美國製造業的國際競爭力。《財富》(Fortune)雜誌引述牛津經濟研究院(Oxford Economics)分析，指若特朗普當選，美國通脹在其任期內將升0.6個百分點。美國進步行動基金中心(Center for American Progress Action Fund、CAPAF)一項研究稱，特朗普的關稅政策，相當於向每戶中等收入家庭增加3,900美元(約3萬港元)稅項。美國稅務基金會預計，若對所有進口商品加徵關稅，將令美國經濟萎縮1.1%，並威脅美國逾82.5萬個職位。

特朗普的減稅政策偏向富裕階層，亦可能引發公眾不滿，加劇社會分裂；他主張延長減稅法案及降低企業稅，但若欠缺同步的緊縮開支政策，勢將推升聯邦財政赤字。至於他提出擴大傳統化石能源開採、取消促進清潔能源發展的政策等，則可能削弱美國在國際綠色經濟領域的競爭力。也有評論認為，特朗普的政策主張，似乎跟隨選民風向而變化。 過去美國總統候選人贏得選舉，靠的往往不是會如何落實選舉承諾，而是靠為選民創造「情緒價值」。美國聯邦預算問責委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)高級副會長戈德魏因(Marc Goldwein)指出，08年大選以來，總統候選人對政綱細節以及落實方法的著墨，已愈來愈少。

過去200年都是「氛圍選舉」 《華爾街日報》文章認為，政綱細節並未被候選人視為取勝關鍵，而是一個更廣泛故事的一部分，這故事講述了候選人是誰，以及他為甚麼有能力兌現承諾。美國進步中心(Center for American Progress)負責人加斯帕德(Patrick Gaspard)認為，選民投票時不會看政綱細節，「過去200年的每一場選舉都是『氛圍選舉』」(every election for the last 200 years has been a vibes election)。但只著眼於製造氛圍，也會帶來反噬效應，例如當年老布殊參選曾承諾不加稅，但當選後在高赤字困境下，只好在國會向民主黨妥協加稅，這有份導致他於92年尋求連任時敗予克林頓。