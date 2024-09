國際分析｜美大選兩候選人經濟政綱 恐淪空頭支票

過去200年都是「氛圍選舉」

《華爾街日報》文章認為,政綱細節並未被候選人視為取勝關鍵,而是一個更廣泛故事的一部分,這故事講述了候選人是誰,以及他為甚麼有能力兌現承諾。美國進步中心(Center for American Progress)負責人加斯帕德(Patrick Gaspard)認為,選民投票時不會看政綱細節,「過去200年的每一場選舉都是『氛圍選舉』」(every election for the last 200 years has been a vibes election)。但只著眼於製造氛圍,也會帶來反噬效應,例如當年老布殊參選曾承諾不加稅,但當選後在高赤字困境下,只好在國會向民主黨妥協加稅,這有份導致他於92年尋求連任時敗予克林頓。