國際分析｜美徵25%鋼鋁關稅 對當地產業有何影響？

美國總統特朗普揚言加徵鋼鋁關稅是一件重要的事，「這是令美國再次富裕的開始」。他聲言美國受盟友和敵人的雙重打擊，是時候讓偉大產業回歸美國，「我們國家要求鋼鋁本土製造，而不是其他國家，為了保障國家的未來，要讓本地製造業和生產復蘇。」

大至基建小至啤酒罐受影響

但多方分析不認為加徵鋼鋁關稅對美國有利。侯斯頓大學能源研究員、經濟學家赫斯(Ed Hirs)在侯斯頓公共廣播電台的訪問中表示，鋼鋁對美國許多行業來說至關重要，從高樓大廈到日常雜貨小店，從道路建設到橋梁維修，美國基建設施均離不開鋼鐵和鋁材。此外，德州是美國「能源之州」，鋼管普遍用於石油和天然氣開採作業。他認為，特朗普2.0政府加徵鋼鋁關稅的舉措，「將導致美國所有能源供應商成本全面上漲」。