國際分析｜美徵25%鋼鋁關稅 對當地產業有何影響？

美國總統特朗普揚言加徵鋼鋁關稅是一件重要的事，「這是令美國再次富裕的開始」。他聲言美國受盟友和敵人的雙重打擊，是時候讓偉大產業回歸美國，「我們國家要求鋼鋁本土製造，而不是其他國家，為了保障國家的未來，要讓本地製造業和生產復蘇。」
大至基建小至啤酒罐受影響
但多方分析不認為加徵鋼鋁關稅對美國有利。侯斯頓大學能源研究員、經濟學家赫斯(Ed Hirs)在侯斯頓公共廣播電台的訪問中表示，鋼鋁對美國許多行業來說至關重要，從高樓大廈到日常雜貨小店，從道路建設到橋梁維修，美國基建設施均離不開鋼鐵和鋁材。此外，德州是美國「能源之州」，鋼管普遍用於石油和天然氣開採作業。他認為，特朗普2.0政府加徵鋼鋁關稅的舉措，「將導致美國所有能源供應商成本全面上漲」。
作為美國第四大城市，侯斯頓目前有多個大型建設項目計劃在明年世界盃前竣工。赫斯直言加徵鋼鋁關稅，「將影響所有候斯頓正在興建的建築」。
德州理工大學經濟學系主任哈穆德(Rashid Al-Hmoud)認為，美國任何依賴這兩種金屬的行業都會受到加徵關稅的直接影響，其中該州石油和天然氣行業嚴重依賴鋼鐵，將是受影響最大的行業。此外，德州和整個美國的汽車業、建築業、航空及太空工業，以至國防工業均會受到影響，就連啤酒業等規模較小的產業，也將受波及，因為啤酒廠依賴外國鋼材製造儲罐和管道、依賴鋁製造啤酒罐。
美車廠成本將進一步上漲
美國汽車業界認為，美國政府對進口鋼鋁徵收25%關稅，雖旨在重振美國工業，但恐怕會帶來反效果。關稅有可能嚴重衝擊福特及通用等美國汽車公司，令其生產的汽車成本增加，並轉嫁至消費者身上。關稅亦會對美國國內原材料採購帶來壓力。美媒引述汽車行業數據預測公司AutoForecast Solutions副總裁菲奧拉尼(Sam Fiorani)稱，加徵鋼鋁關稅將導致美國鋼鐵生產商必須想方設法提高產能，而鋼鋁產品可能在短期內出現供應短缺。他認為，這樣的關稅對汽車行業沒有任何直接促進作用，只會讓原本就很昂貴的產品價格進一步上漲。
另有加拿大傳媒指出，來自加拿大的進口鋁佔美國總需求60%以上，關稅將對供應產生顯著干擾。根據2018年美國加徵鋼鋁關稅後的情況，從關稅宣布到生效的幾個月中，加拿大對美鋼鋁出口大幅增長，關稅生效後又暴跌。2019年關稅取消後，出口量迅速恢復。福特行政總裁法利(Jim Farley)周二在一場會議上表示，「到目前為止，(特朗普政府宣布加徵鋼鋁關稅後)我們看到的是巨大的成本和大量的混亂」。