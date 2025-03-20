國際分析｜美軍為何狂炸也門胡塞武裝？ 有三大考量 局勢恐升溫

美軍連日來對也門胡塞武裝發起大規模空襲，同時警告伊朗「立即」停止支持這個親巴勒斯坦人的什葉派武裝組織。胡塞武裝隨後對美軍航母戰鬥群發動襲擊，令紅海局勢驟然緊張。美國今次對胡塞武裝動手，一方面為維護其海上通航利益，同時也有意削弱中東地區的反以色列勢力，以及打擊伊朗。時值以色列及哈馬斯首階段停火名存實亡、以軍恢復攻擊加沙之際，美軍與胡塞武裝互襲，恐令區內局勢進一步升溫。胡塞武裝周四向以色列發射一枚彈道導彈，是以哈停火兩個月來首次。

美國總統特朗普在本月15日下令，對胡塞武裝發動大規模空襲，也門首都薩那(Sanaa)、薩達省(Al Jawf)等多個胡塞武裝控制區遭炸，胡塞武裝稱最少造成53人死亡。在胡塞武裝攻擊位於紅海的美國航母杜魯門號戰鬥群報復後，美軍再加強攻勢，空襲也門港口城市荷台達(Hodeidah)及薩那以東的焦夫省(Al-Jouf)。 胡塞武裝導彈襲以國 以哈停火以來首次 胡塞武裝不甘示弱，周四表示已再次攻擊杜魯門號戰鬥群，並向以色列特拉維夫的本．古里安國際機場，發射一枚「巴勒斯坦2」超高音速導彈。據報以色列中部多地和耶路撒冷地區周四清晨一度響起防空警報，以方其後稱胡塞武裝該枚導彈已被擊落。面對美方連番警告，胡塞武裝聲言攻擊將陸續有來。

目前，胡塞武裝控制也門約三分一領土以及約八成人口，並佔據著首都薩那和紅海重要港口城市荷台達。胡塞武裝控制區還涵蓋也門約三分二的紅海沿岸，其控制力輻射至在全球航運中具有重要戰略地位的曼德海峽(Bab al-Mandab Strait)。 報復胡塞武裝損害美方通航利益 美方大規模空襲胡塞武裝主要有三重考量。一是報復胡塞武裝損害美方通航利益。美國國防部長海格塞思日前稱，美軍行動是為了「確保航行自由，這是美國的核心利益」；國務卿魯比奧較早前則稱，美方將繼續打擊胡塞武裝，直至其喪失襲擊美國海軍和他國船隻的能力。

23年10月新一輪以巴衝突爆發後，胡塞武裝頻繁襲擊紅海海域的以色列、美國及其盟友船艦，以示支持巴人。今年1月，加沙停火協議達成後，胡塞武裝曾暫停在相關水域的軍事行動。但近日以色列對加沙地帶重啟封鎖，胡塞武裝隨即宣布，恢復禁止所有以色列船隻在指定區域內通行的禁令。

繼哈馬斯及真主黨後 欲再挫「抵抗軸心」 美方第二個考量是要進一步削弱「抵抗軸心」(Axis of Resistance)。西方輿論長期指責胡塞武裝是伊朗主導、針對以色列的「抵抗軸心」成員之一，目前哈馬斯及黎巴嫩真主黨等其他成員的力量已被削弱，於是就輪到打擊胡塞武裝，以進一步削弱地區內的反以色列勢力。

對伊朗展開「極限施壓」 三是對伊朗展開「極限施壓」(maximum pressure)。在對胡塞武裝發動空襲的前幾天，特朗普致函伊朗最高領袖哈梅內伊，敦促伊朗放棄研發核武器，並與美國談判(最新進展是有美媒指，特朗普要求在2個月期限內與美方達成核協議)。在胡塞武裝膽敢「反炸」美軍航母戰鬥群後，特朗普曾警告，胡塞武裝之後所開的每一槍，將被視為來自伊朗武器和領導層的一槍，德黑蘭將為此負責，並承擔後果。 有也門政治分析人士認為，美方此次軍事行動旨在「重塑地區格局並向特定勢力施壓」；美國《紐約時報》文章則指，特朗普政府此時對胡塞武裝發動襲擊，是在向伊朗釋放「強而有力訊號」。

伊朗「明割席實暗撐」胡塞武裝施襲 總部設在美國華盛頓的非營利機構華盛頓也門研究中心(Washington Center For Yemeni Studies)研究主任阿斯拉(Fatima Abo Alasrar)認為，胡塞武裝不會因美軍攻擊而屈服，更可能升級報復，料將繼續襲擊以色列。美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)中東項目研究員米利肯(Emily Milliken)更警告，不能排除胡塞武裝襲擊沙特阿拉伯等美國中東地區盟友重要基建的可能性。 外界正關注伊朗的後續反應。伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米(Hossein Salami)日前表示，伊朗與胡塞武裝的襲擊行動無關，但強調「伊朗不會發起戰爭，但若有人威脅，伊朗也會作出適當、果斷且決定性的回應」。伊朗這一表態表面上是與胡塞武裝「劃清界線」，但要留意的是，伊朗未必會直接介入衝突，而是透過更隱蔽手段，加強支援胡塞武裝，令局勢複雜化。若美方持續加大力度打擊胡塞武裝，甚至直接攻擊與伊朗相關的目標，事態升級的可能性將大增。

美軍與胡塞武裝互相襲擊若持續下去，也會影響全球經濟。紅海是通往蘇伊士運河的重要航道之一，每年約12%的全球貿易量經過蘇伊士運河，貨物總價值逾1萬億美元。衝突持續將令海運費用飆升，進一步擾亂全球貨物運輸體系。