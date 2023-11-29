國際分析｜與巴菲特相識逾60年 芒格離世巴郡接班人成焦點

美國股神巴菲特(Warren Buffett)右手、長期戰友芒格(Charlie Munger)周二於加州離世，終年99歲，標誌美國大企業和投資界一個時代的終結。巴菲特與芒格相識逾60年，過去45年兩人分別擔任投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)主席和副主席，帶領公司成為全球知名企業，兩人備受全球投資者景仰。這兩位投資界巨人是巴郡的靈魂，巴菲特已屆93歲高齡，隨著拍檔芒格的離世，巴郡的繼承人問題再成焦點。巴郡雖已準備好接班計劃，兩名副主席埃布爾(Greg Abel)和賈殷(Ajit Jain)將成為巴菲特的高級顧問和「軍師」，惟投資者認為芒格的位置將無人可取代。

巴郡表示，芒格周二早上於加州一間醫院安詳離世，並未提及去世原因。而芒格明年1月1日便達100歲。巴郡長期股東拉索(Thomas Russo)稱，對芒格的離世感震驚，對崇拜芒格思想、投資心得和遠見的投資者來說是難以填補的損失。芒格律師出身，在國際金融界地位甚高，被譽為「行走的百科全書」及「幕後思想家」等。過去有不少智慧金句，例如「跟隨羊群，只會使你更接近平均收益」、「99%的人始終是處於底層的99%，這就是現實」和「想問題時，既要考慮在自己之上的人看到的是甚麼，也要考慮在自己之下的人看到的是甚麼」。 巴菲特：無芒格 巴郡無今天成就 摯友和副手離世，巴菲特在聲明中說，「沒有查理(芒格)的靈感、智慧和參與，巴郡不可能有今天的成就」。芒格自1978年起出任巴郡副主席，也是該公司最大股東之一。成為副主席後，芒格與巴菲特緊密合作分配巴郡的資金投資，若認為商業拍檔作出錯誤決定，會直接提出諫言，巴菲特給芒格起了個綽號「愛唱反調的討厭鬼」。有投資家說，「作為巴菲特的拍檔，芒格絕對是最出色的投資者之一。對巴菲特個人來說，這是一個巨大損失。」