國際分析｜與巴菲特相識逾60年 芒格離世巴郡接班人成焦點

美國股神巴菲特(Warren Buffett)右手、長期戰友芒格(Charlie Munger)周二於加州離世，終年99歲，標誌美國大企業和投資界一個時代的終結。巴菲特與芒格相識逾60年，過去45年兩人分別擔任投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)主席和副主席，帶領公司成為全球知名企業，兩人備受全球投資者景仰。這兩位投資界巨人是巴郡的靈魂，巴菲特已屆93歲高齡，隨著拍檔芒格的離世，巴郡的繼承人問題再成焦點。巴郡雖已準備好接班計劃，兩名副主席埃布爾(Greg Abel)和賈殷(Ajit Jain)將成為巴菲特的高級顧問和「軍師」，惟投資者認為芒格的位置將無人可取代。
巴郡表示，芒格周二早上於加州一間醫院安詳離世，並未提及去世原因。而芒格明年1月1日便達100歲。巴郡長期股東拉索(Thomas Russo)稱，對芒格的離世感震驚，對崇拜芒格思想、投資心得和遠見的投資者來說是難以填補的損失。芒格律師出身，在國際金融界地位甚高，被譽為「行走的百科全書」及「幕後思想家」等。過去有不少智慧金句，例如「跟隨羊群，只會使你更接近平均收益」、「99%的人始終是處於底層的99%，這就是現實」和「想問題時，既要考慮在自己之上的人看到的是甚麼，也要考慮在自己之下的人看到的是甚麼」。
巴菲特：無芒格 巴郡無今天成就
摯友和副手離世，巴菲特在聲明中說，「沒有查理(芒格)的靈感、智慧和參與，巴郡不可能有今天的成就」。芒格自1978年起出任巴郡副主席，也是該公司最大股東之一。成為副主席後，芒格與巴菲特緊密合作分配巴郡的資金投資，若認為商業拍檔作出錯誤決定，會直接提出諫言，巴菲特給芒格起了個綽號「愛唱反調的討厭鬼」。有投資家說，「作為巴菲特的拍檔，芒格絕對是最出色的投資者之一。對巴菲特個人來說，這是一個巨大損失。」
巴郡｜芒格說服巴菲特遠離「雪茄屁股」收購
芒格協助巴菲特建立投資哲學，對巴菲特最為人知的「諫言」，就是叫他遠離「雪茄屁股」(cigar butts)收購，雪茄屁股意指平庸的公司仍冒出餘煙，可以非常低價購入，非取其優質。芒格認為以合理價買入卓越的企業，勝過以低價買入平庸的企業，只賺取少許利潤。巴菲特曾舉例芒格如何說服他捨棄「雪茄屁股」，證明其遠見；在1972年，巴菲特以2500萬美元收購糖果公司See’s Candies，當時該公司每年的稅前收入僅約為400萬美元。後來See’s Candies為巴郡創造了總計超過20億美元(約156億港元)的銷售額。有基金經理認為，他們那一代的基金經理從芒格和巴菲特學習投資技術，「他們教人如何豐盛人生，教導大家如何清晰思考，對自己誠實、從錯誤學習和避免不幸」。
巴郡｜兩接班人風格與巴菲特和芒格不同
巴郡早於2006年，巴菲特75歲時已制定接班人安排。分析表示，芒格去世對巴郡營運不會造成影響，因兩名副主席埃布爾和賈殷分別監督集團非保險及保險業務。兩人於2018年出任副主席，近年開始在巴郡股東會嶄露頭角；於2021的股東會上，芒格不經意說出若巴菲特未能管理公司，埃布爾將成為行政總裁。報道指，巴菲特兒子會出任非執行主席，另一或兩名投資組合經理負責投資。基金經理稱，埃布爾奉行巴郡文化，包括權力下放，旗下公司擁有自主權，不受巴郡總公司干預。但埃布爾與賈殷這對拍檔的風格與芒格和巴菲特有別。在2021年股東會被問及兩人互動時，賈殷曾稱，芒格和巴菲特的關係是獨特的，無人可以一樣，他們不會像巴菲特和芒格一樣經常接觸，但他們會討論各自負責的業務。埃布爾則說，兩人會定期諮詢對方意見，特別是巴郡業務發生突發事情。