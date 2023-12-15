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國際
2023-12-15 04:31:50
日報

國際分析｜西方援助現疲態 俄烏和談前景黯

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白宮 澤連斯基 拜登

拜登周二在白宮接見澤連斯基。(路透社)

俄羅斯與烏克蘭衝突持續，烏方反攻至今未能突破俄軍防線，隨著嚴冬來臨，戰事陷入僵局，而在以色列與哈馬斯戰火舉世關注下，西方國家在援助烏克蘭上漸見疲態。烏克蘭總統澤連斯基日前再訪白宮，所受待遇被指遜於3個月前訪美，美國國會亦遲遲未批出新一筆軍援。歐盟周四起一連兩日在布魯塞爾召開峰會，討論烏克蘭加入歐盟及軍援，成員國之間也有分歧。由於俄烏在談判條件、和平願景等方面存在根本分歧，雙方談判前景恐愈趨渺茫，短期難見曙光。

近期俄烏衝突形勢膠著，俄軍在庫皮揚斯克(Kupiansk)、紅利曼(Krasny Liman)、頓涅茨克(Donetsk)、赫爾松(Kherson)、扎波羅熱(Zaporizhzhia)等地持續阻擊烏軍反攻。烏軍則因夏季反攻進展不利和西方援助減少，10月下旬以來被迫從積極進攻轉向防禦，雙方開始更頻繁使用導彈和無人機等遠程武器發動攻擊。

烏媒報道，自11月起首都基輔以及西部、南部多地關鍵設施遭俄無人機持續襲擊，俄軍並派逾4萬名士兵，進攻頓涅茨克重鎮阿夫傑耶夫卡(Avdiivka)，雖損兵折將嚴重但攻勢不減。俄國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)日前稱，烏軍過去半年在所謂反攻中，已損失逾12.5萬人和1.6萬件武器裝備，烏克蘭和西方「孤注一擲的舉動沒有改變戰場形勢」。烏武裝部隊總司令扎盧日內(Valerii Zaluzhnyi)早前接受英國《經濟學人》訪問時承認，衝突「陷入僵局，可能持續數年」，烏軍無法突破俄軍防線，並陷入困境。

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隨著戰況膠著，「烏克蘭疲勞症」正在西方蔓延。美國是烏克蘭最主要支持者，但新一輪以巴衝突爆發後，美國對以國的軍援分散了對烏援助。國內黨爭也影響美國援烏力度，參議院遲遲未能通過白宮提出包括逾600億美元對援烏款項的特別撥款申請。

德國基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)報告顯示，今年8至10月，西方國家承諾對烏援助計劃總額為21.1億歐元，較去年同期減87%。

歐盟峰會召開 匈牙利總理反對烏入盟

歐盟周四起舉行的峰會，會表決500億歐元對烏援助計劃，會前有歐盟官員稱，成員國很難達成一致。其中匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)一直反對援烏計劃和歐盟啟動烏克蘭入盟談判，他周三在國會會議發言，重申匈牙利不同意啟動烏克蘭入盟談判，指烏克蘭未符合歐盟委員會提出的入盟條件，強調現時仍非烏克蘭入盟時機。

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斯洛伐克新任總理菲佐(Robert Fico)也曾明確反對軍事援助，稱只願對烏提供人道援助。意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)儘管公開挺烏，但她早前被兩名俄羅斯博客假扮非洲聯盟高層打電話整蠱時，透露了個人看法，承認各方對烏克蘭危機「感到厭倦」。另有波蘭民調顯示，民眾對援烏感疲憊。

美國國內援烏陷分歧 拜登「露口風」

美國國內對是否繼續支持烏克蘭分歧亦擴大，政府熱度似較前減退。澤連斯基周二再訪白宮，未獲鋪張的歡迎儀式，在側門下車後便快步入內，跟3個月前獲拜登在正門紅地氈親迎，對比強烈。拜登提到援烏時，強調會繼續向烏提供必要裝備，卻用了一句「只要我們能力所及」(as long as we can)，措辭與美方之前的「無論多久」(as long as it takes)都會支援烏克蘭，有著可圈可點差異。拜登周二簽署命令，向基輔當局提供新一筆兩億美元軍援，以緩解烏克蘭燃眉之急。

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儘管如此，援烏在西方仍屬政治正確，美國近期與烏克蘭簽署了聯合生產和技術共享的軍工合作協議，美國國務卿布林肯日前表示，美對烏軍援有利於美國經濟；德國萊茵金屬公司(Rheinmetall AG)計劃今年底在烏西部建立裝甲車輛生產線。有俄國智庫認為，目前不應期待西方減少甚至中斷對烏援助。

美國著名調查記者赫什(Seymour Hersh)近日爆料稱，由俄聯邦武裝力量總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)，以及烏武裝部隊總司令扎盧日內牽頭的俄烏和談，似乎已啟動。據報雙方正磋商的條件，包括烏方可加入北約，但北約承諾不在烏境內部署部隊和進攻武器，俄方則保留克里米亞以及頓涅茨克、盧甘斯克(Lugansk)等地部分領土。但有俄專家指，俄方不可能接受這種條件，亦有專家認為這無非是烏克蘭和西方的訊息戰。

俄烏過去曾多次交換被俘人員，表明雙方的確有溝通渠道。美國總統國家安全事務副助理芬納(Jonathan Finer)日前公開表示，美國希望在2024年內迫使俄羅斯按照烏方條件談判，但俄方瞬即回應稱，有關俄方按照烏方條件談判的言論「不切實際」。由於俄烏對恢復和談的條件，以及對未來和平願景存在根本差異，雙方重啟和談，短期內恐難見曙光。

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