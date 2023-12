國際分析｜西方援助現疲態 俄烏和談前景黯

德國基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)報告顯示,今年8至10月,西方國家承諾對烏援助計劃總額為21.1億歐元,較去年同期減87%。

斯洛伐克新任總理菲佐(Robert Fico)也曾明確反對軍事援助,稱只願對烏提供人道援助。意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)儘管公開挺烏,但她早前被兩名俄羅斯博客假扮非洲聯盟高層打電話整蠱時,透露了個人看法,承認各方對烏克蘭危機「感到厭倦」。另有波蘭民調顯示,民眾對援烏感疲憊。

美國國內援烏陷分歧 拜登「露口風」

美國國內對是否繼續支持烏克蘭分歧亦擴大,政府熱度似較前減退。澤連斯基周二再訪白宮,未獲鋪張的歡迎儀式,在側門下車後便快步入內,跟3個月前獲拜登在正門紅地氈親迎,對比強烈。拜登提到援烏時,強調會繼續向烏提供必要裝備,卻用了一句「只要我們能力所及」(as long as we can),措辭與美方之前的「無論多久」(as long as it takes)都會支援烏克蘭,有著可圈可點差異。拜登周二簽署命令,向基輔當局提供新一筆兩億美元軍援,以緩解烏克蘭燃眉之急。