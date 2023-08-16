國際分析｜規避制裁 俄羅斯開始測試數碼盧布 專家警告：數碼貨幣是控制社會的終極工具

俄羅斯政府周二(15日)開始跟消費者測試新的數碼盧布系統運作，希望區塊鏈技術能幫助俄羅斯規避國際制裁，並加強對俄國公民的掌控。專家警告，數碼盧布恐被用作「控制社會的終極工具」。
俄羅斯全面攻打烏克蘭的幾周後，即2022年3月至今，盧布兌美元匯率一直徘徊在最低水平，為因應這種狀況，俄羅斯開始著手測試數碼盧布。
國際分析｜逾20國進入數碼貨幣試驗階段
莫斯科多年來一直在考慮創造數碼貨幣。就在西方國家制裁導致俄羅斯在部分全球銀行體系受阻後，俄羅斯便開始發展數碼盧布。
根據華盛頓智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)統計，俄羅斯與其他20個國家已進入使用數碼貨幣的試驗階段。
國際分析｜將強化俄羅斯規避制裁能力
莫斯科此舉目的很明顯：讓俄羅斯金融系統更具彈性，並抑制國際制裁的影響。
加密貨幣投資基金ARK36創辦人穆克(Mikkel Morch)表示：「這將強化俄羅斯規避制裁的能力。」他說，這樣做除了讓俄羅斯能繞避受制裁的銀行體系，且區塊鏈「更不容易制裁和攻擊」。
國際分析｜數碼貨幣屬地緣政治戰爭
穆克指出，創造這種數碼貨幣是「偏向美元國家與反美元國家之間地緣政治戰爭的一部分」，反美元國家試圖避免以美元交易。
2020年10月，俄羅斯央行表示希望有一種數碼盧布，「可讓俄羅斯境內任何人都可以安全、受到保護、快速、方便且容易地支付」。
國際分析｜對俄羅斯人民握著「巨大控制力」
穆克卻警告，盧布數碼化將讓當局對俄羅斯人民握著「巨大的控制力」。他說，數碼盧布恐被用作「控制社會的終極工具」」，讓俄羅斯政府有能力在「彈指之間」就處以罰款或凍結資產。
在俄羅斯，是由聯邦安全局(FSB)監管數碼盧布金融結構的安全性。有非政府組織已對可能的濫用提出警告，其中大西洋理事會的研究員曾示警：「一旦落入不當之人手中，這些數據恐被用來監視公民的私下交易。」
國際分析｜俄羅斯人民仍未接受數碼盧布
俄羅斯民眾仍未接受實際使用數碼盧布的想法，許多人對其有效性和安全性保持謹慎。根據國營俄羅斯輿論研究中心(VCIOM)民調，約6成俄羅斯人對政府的目標「了解不多」，且未準備好使用這種數碼貨幣。
為了說服謹慎的俄羅斯人，當局承諾使用數碼盧布會是國民出於自願。