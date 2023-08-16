國際分析｜規避制裁 俄羅斯開始測試數碼盧布 專家警告：數碼貨幣是控制社會的終極工具

根據華盛頓智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)統計，俄羅斯與其他20個國家已進入使用數碼貨幣的試驗階段。

莫斯科多年來一直在考慮創造數碼貨幣。就在西方國家制裁導致俄羅斯在部分全球銀行體系受阻後，俄羅斯便開始發展數碼盧布。

俄羅斯全面攻打烏克蘭的幾周後，即2022年3月至今，盧布兌美元匯率一直徘徊在最低水平，為因應這種狀況，俄羅斯開始著手測試數碼盧布。

俄羅斯政府周二(15日)開始跟消費者測試新的數碼盧布系統運作，希望區塊鏈技術能幫助俄羅斯規避國際制裁，並加強對俄國公民的掌控。專家警告，數碼盧布恐被用作「控制社會的終極工具」。

國際分析｜將強化俄羅斯規避制裁能力

莫斯科此舉目的很明顯：讓俄羅斯金融系統更具彈性，並抑制國際制裁的影響。

加密貨幣投資基金ARK36創辦人穆克(Mikkel Morch)表示：「這將強化俄羅斯規避制裁的能力。」他說，這樣做除了讓俄羅斯能繞避受制裁的銀行體系，且區塊鏈「更不容易制裁和攻擊」。

國際分析｜數碼貨幣屬 地緣政治戰爭

穆克指出，創造這種數碼貨幣是「偏向美元國家與反美元國家之間地緣政治戰爭的一部分」，反美元國家試圖避免以美元交易。

2020年10月，俄羅斯央行表示希望有一種數碼盧布，「可讓俄羅斯境內任何人都可以安全、受到保護、快速、方便且容易地支付」。