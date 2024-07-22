國際分析｜賀錦麗代替拜登出戰屬險棋 民主黨急於穩定軍心

美國總統拜登突放棄連任，副總統賀錦麗代替他出戰11月大選呼聲最高。距離民主黨全國代表大會舉行並宣布提名人選不足1個月，時間倉促下，大部分民主黨人希望由她出選，避免引發混亂。不過，賀錦麗2020年也曾角逐民主黨總統提名，惟其競選活動甫開始已一團糟，很快便退出；擔任副總統成績也不亮麗，由她與共和黨候選人、前總統特朗普對決亦是險棋。 拜登宣布退選同時，也稱2020年獲民主黨提名時選擇賀錦麗為拍檔是他有生以來最佳決定，所以也支持對方出選總統。賀錦麗則稱榮幸獲拜登的背書，會盡力贏取參選提名。為了在8月19日至22日民主黨全國代表大會舉行前結束這場亂局，相信大部分民主黨人會跟隨拜登的意向。不過，英國廣播公司(BBC)稱，民調顯示美國人對賀錦麗的施政滿意度與拜登同樣低，她與特朗普的對戰，可能與由拜登披甲無異。

賀錦麗｜2020年總統提名快速敗退 其次賀錦麗出任副總統時發生不少問題，在拜登政府上台初期，她被任命處理美墨邊境的非法移民問題，但卻毫無建樹，未能堵住中美州移民湧入；錯誤的處理手法和在公開場合發言失誤，令她飽受抨擊。賀錦麗之後被委以處理墮胎權問題，這次她處理較有效率，為她添分數。但上任初期的第一印象已令她在選民心目中大打折扣。最重要一點是賀錦麗曾角逐2020年總統提名，早期雖異軍突起，但受訪時表現笨拙，加上欠缺清晰視野，競選活動管理欠佳，導致她很早便退選。評論認為，選擇賀錦麗雖存風險，但在此刻沒有其他穩陣選項。 如果賀錦麗未能成功團結民主黨，繼承拜登的「空缺」，民主黨全國代表大會將陷入混亂，由不同的候選人公開或閉門爭奪提名，這將是美國人從未見過的政治鬧劇。不過，有政治評論員認為若民主黨不透過公開程序推舉賀錦麗，或引來選民不滿。有報道指，賀錦麗已取得近600名黨代表票，但距離獲得提名資格的1,969票仍有一段距離。



賀錦麗｜評論：不會改變特朗普勝選 另方面，拜登退選或打亂共和黨競選策略，之前或打算以他老邁年紀為由吸納年輕男性選民，若民主黨換上更年輕的候選人，策略將要改變。政治新聞網Politico稱，有評論員認為拜登放棄自己政治野心，以民主黨和國家為重，展現真正領袖風範，而賀錦麗將為民主黨競選帶來活力。保守派評論員則說，無論民主黨誰人出戰，都難以改變將發生的事——特朗普將會勝利，甚至說賀錦麗或打著首位女總統的旗號鼓舞支持者，但這個好夢將會落空。他指出拜登其實可以辭職讓賀錦麗根據憲法接任，以總統身份角逐11月大選，拜登無這樣做，只有一個簡單理由：大家想見到選出女總統，但不是這樣誕生。