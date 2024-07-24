國際分析｜賀錦麗支持率超前 特朗普面對一場新選戰

美國今屆大選可說是史無前例地混亂，經歷候選人遇刺，然後是角逐連任的拜登中途退選，民主黨換人出戰。副總統賀錦麗幾乎篤定代替拜登挑戰特朗普。特朗普可說是重新面對一場選戰，對拜登打的「年老牌」不可用。路透社民調顯示，賀錦麗以44%支持率領先特朗普的42%兩個百分點，選民認同賀錦麗年輕有活力。

美國有線新聞網絡(CNN)稱，相信特朗普會沿用針對拜登的議題如罪案率、非法移民和通脹問題，質疑賀錦麗的能力，因她作為副總統亦有參與有關政策。不過，有接近特朗普的消息人士透露，他承認賀錦麗出選總統帶來的不穩定因素，特別是她重燃民主黨選民的熱情，可影響11月大選的結果。特朗普陣營的民意調查專家Tony Fabrizio預計賀錦麗在民調中支持率會上升，甚至超過特朗普，但他堅稱這個「蜜月期」會結束。賀錦麗出席加州檢察官和州檢察長時有不少的爭議的政策，特朗普陣營或以此攻擊。