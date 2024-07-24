國際分析｜賀錦麗支持率超前 特朗普面對一場新選戰

美國今屆大選可說是史無前例地混亂，經歷候選人遇刺，然後是角逐連任的拜登中途退選，民主黨換人出戰。副總統賀錦麗幾乎篤定代替拜登挑戰特朗普。特朗普可說是重新面對一場選戰，對拜登打的「年老牌」不可用。路透社民調顯示，賀錦麗以44%支持率領先特朗普的42%兩個百分點，選民認同賀錦麗年輕有活力。
美國有線新聞網絡(CNN)稱，相信特朗普會沿用針對拜登的議題如罪案率、非法移民和通脹問題，質疑賀錦麗的能力，因她作為副總統亦有參與有關政策。不過，有接近特朗普的消息人士透露，他承認賀錦麗出選總統帶來的不穩定因素，特別是她重燃民主黨選民的熱情，可影響11月大選的結果。特朗普陣營的民意調查專家Tony Fabrizio預計賀錦麗在民調中支持率會上升，甚至超過特朗普，但他堅稱這個「蜜月期」會結束。賀錦麗出席加州檢察官和州檢察長時有不少的爭議的政策，特朗普陣營或以此攻擊。
美國大選2024｜選民認為59歲賀錦麗「頭腦敏銳」
路透社的民調在拜登宣布退選後兩天後進行，56%選民認為59歲的賀錦麗「頭腦敏銳，有能力應付挑戰」；78歲的特朗普則獲49%選民認為他有此能力；81歲的拜登僅獲22%認同。若假設獨立候選人、前總統甘迺迪家族後人小羅拔甘迺迪(Robert F Kennedy Jr)最終參選，與賀、普兩人角逐下，賀錦麗將以42%對38%領先特朗普，小羅拔甘迺迪則獲8%支持；後者與特朗普一樣有右傾思維。
賀錦麗預計有足夠票數代表民主黨出戰11月總統大選後，周二到威斯康辛州展開首場為角逐總統而舉行的集會，該州與密歇根和賓夕法尼亞被稱為以工業為重的「鐵鏽帶」(rust belt)州份，對民主黨候選人擊敗特朗普非常重要。19歲的Alyssa Wahlberg是民主黨大學組織的主席，指賀錦麗為年輕人重新注入動力，也有望能打破女性天花板，成為首位美國女總統。