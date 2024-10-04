國際分析｜資金爭議埋身須隨美步伐 石破茂突破難

日本執政黨自民黨早前舉行總裁選舉，第5次參選的前幹事長石破茂終於當選，並於10月1日獲國會推選為新一任首相。外界對石破茂的焦點，在於他將如何處理日本經濟問題，也關注重提「亞洲版北約」構想的他，外交戰略走向如何。石破茂似乎出師不利，他被指因沒有「黑金醜聞包袱」而勝選，但甫上台即面臨政治資金帳目指控，新鮮出爐的民調又顯示其內閣支持度只得51%，為歷屆新內閣最低。 石破茂之前多次挑戰自民黨總裁之位均失敗，很大程度是因他在黨內受到大派閥排擠。但在今次選舉前，黨內主要派閥多數已因黑金醜聞解散，派閥政治對選舉的影響大減。

由於以原安倍派為首的自民黨多個派閥深陷黑金醜聞，自民黨亟需一名遠離醜聞的領導人挽回民意。參選之時並無醜聞包袱的石破茂，在前首相安倍晉三和菅義偉執政時期一直處於邊緣地位，與黨內大佬麻生太郎更是「政治死敵」，一直被視為「黨內在野黨」。他曾多次嚴厲批評黑金醜聞，自民黨選他當新總裁，可向民眾展示「改頭換面」態度。 原無黑金醜聞 上台即遭指控 不過事態最新發展是，日本神戶學院大學教授上脅博之，向東京地方檢察院提交針對石破茂以及他曾擔任代表的自民黨政治團體「水月會」的會計責任，指其在政治資金收支報告中有「少寫收入」情況，涉嫌違反《政治資金規正法》。

根據日本經濟新聞社及東京電視台於本月1至2日所做的民調，石破茂內閣支持率為51%、較3年岸田文雄上任時的59%為低，亦是有關民調於2002年開展以來的最低新內閣支持度。石破茂雖打破黨內「高牆」上台，但未來還有很多困局有待突破，首要是挽回自民黨因黑金醜聞而失去的民眾信任，帶領該黨贏得眾議院選舉，但暫未知他會否自身難保。 他亦急須處理日本長期以來經濟增長乏力、工資增長緩慢、近年日圓大貶、物價急漲導致民生艱難等問題。他表示會繼承並更切實執行前首相岸田文雄經濟路線，但岸田的經濟政策成效看來有限，石破茂如何帶來突破仍須觀望。

經濟主張需大量資金支持 有日本專家表示，無論提高低收入人群薪資、促進地方創收，還是增設防災省、為女性增加就業機會等，石破茂提出的種種提振經濟舉措，均需大量資金支持，意味未來可能要再次提高稅收。此外，財政上的資金分配只能解決一時問題，要提振日本經濟還須制定長期可持續的經濟發展政策。 外交安保方面，日本近年來不斷推進軍事鬆綁，追隨美國在亞太地區的部署。石破茂提出不少保守主張，包括建立「亞洲版北約」、刪除和平憲法第九條、改自衛隊為「國防軍」等。他還提出應修改日美地位協定，在美國關島建立自衛隊訓練基地；他並欲爭取更加對等的日美同盟關係，過去明確提出這主張者，在保守的自民黨內並不多見。

主張修改《日美安保條約》太理想化 但日本《讀賣新聞》評論認為，石破茂在黨內根基薄弱，未來一段時間料將由整個自民黨主導政策制定方向；並指他修改《日美安保條約》的主張太理想化，恐怕要屈服於日美同盟關係的現實。 從石破茂公布的內閣名單來看，當中無派系者居多，與「黑金」醜聞相關的安倍派成員無一人入閣，「革新」用意明顯。另一特點是重視防衛。石破茂本身曾擔任防衛廳長官和防衛大臣，其任命的外務大臣岩屋毅亦曾任防衛大臣，而新上任的防衛大臣中谷元，也曾歷任防衛廳長官、防衛大臣，以及安全保障法制大臣等。除內閣成員外，石破茂新任命的自民黨政策調查會長小野寺五典、官房副長官長島昭久，以及石破茂身邊最重要的政務秘書官槌道明宏，均有防衛背景。

儘管石破茂口說追求更平等的日美關係，但預料他會安分於目前的同盟關係，也未必較前人更加「抗中」。石破茂曾於8月訪台，期間作出「今日烏克蘭可能是明日東亞」言論，但他在涉中議題上向來謹慎，也不主張參拜靖國神社。加上目前中日貿易關係穩健，2023年兩國雙邊貿易達3,800億美元，料石破茂的外交政策會趨向保守。東京國際基督教大學政治與國際研究教授納吉(Stephen Nagy)預期，石破茂政府對兩岸和美國外交，會以「持續」(continuity)為主軸，而非採取更親中或抗中立場。