國際分析｜辛偉誠宣布7月大選自信定豪賭

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)周三突然宣布7月4日舉行大選，在政界投下震撼彈；事前毫無預兆，他之前曾提及或在今年下半年大選，黨內聲音傾向秋季，但他卻突然提前數月，黨友有驚訝有憤怒。他2022年10月接替遭逼宮下台的卓慧思後，執政保守黨的支持率一直落後在野工黨20個百分點，外界視辛偉誠今次決定是豪賭。惟辛偉誠認為英國經濟已有改善趨於穩定，有信心這將有助他繼續留任。不過，輿論對其選情看淡，連美國白宮國家安全顧問沙利文亦稱，辛偉誠的決定出乎預料。

英國天空新聞稱，對「穩陣派」的辛偉誠來說這是豪賭。評論認為他想趁經濟有正面消息時取勝，預料他以經濟牌為選舉主軸。黨友都知他們處弱勢，所有民調都有利工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)，報道指「即使很多人說這不是好主意，認為是孤注一擲，但辛偉誠仍堅決提早大選」；不少保守黨員都認為他「步入炮火」中，但他認為若拖延下去情況可能更差。

英國大選｜「他要跨過一座高山」

有分析員認為，辛偉誠讓自己處於劣勢，落後工黨20個百分點，「他知道自己要跨過一座高山」。因此他公布大選日期後，周四開始馬不停蹄展開拉票，這兩天走遍英國，周四英格蘭、蘇格蘭和威爾斯，周五北愛爾蘭，要向選民展示他繼續出任首相的未來視野和承諾。另有分析指今次將是一場創紀錄的選舉，若施紀賢如民調展示般領導工黨在國會奪得大多數議席，將超過貝理雅1997年的成績。如果辛偉誠勝出更是創造神話，無一個首相在投票半年前落後20個百分點還可以勝出，更何況現在距離選舉日僅數星期。報道指，辛偉誠曾向同事及公務員徵詢大選舉行日期意見，消息人士指辛偉誠的競選主任建議秋季才舉行大選，看看經濟改善情況才決定，但辛偉誠卻要現在「去馬」。