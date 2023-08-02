國際分析｜遭起訴後聲勢大漲 特朗普將「政治迫害」化為選舉助力

美國前總統特朗普因涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果被起訴4項罪名，這是他4個月來第三度遭刑事檢控，分析人士和政黨策略師均認為，這可能成為他角逐共和黨2024年大選提名戰的助力，但在與民主黨候選人對決中則幫助有限。

無黨派政治分析家Stu Rothenberg在起訴書公布前表示：「這將讓他(特朗普)的支持者凝聚起來，把焦點放在他的主張，即謂建制派和『深層政府』(deep state)如何反對他和他們。」

美國大選｜ 民調支持度節節上升

自特朗普3月首度遭起訴以來，他的民調支持度直線上升，遙遙領先排名第2的佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)近30個百分點。

路透社報道，特朗普已將這些起訴書作為其競選活動的核心內容，將自己描繪成被有偏見的司法系統迫害的目標。特朗普是美國史上第一位面臨刑事檢控的前總統。

在特別檢察官史密斯公布起訴書前幾分鐘，特朗普在他自創的社交平台Truth Social說，這是「不實起訴」。

特朗普競選陣營稍後發表聲明說，「特朗普總統始終遵守法律和憲法，並聽取許多成就卓越的律師給出的建議。」這份聲明還將聯邦機構今年對特朗普的起訴，比作「1930年代的納粹德國」。