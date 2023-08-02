國際分析｜遭起訴後聲勢大漲 特朗普將「政治迫害」化為選舉助力

美國前總統特朗普因涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果被起訴4項罪名，這是他4個月來第三度遭刑事檢控，分析人士和政黨策略師均認為，這可能成為他角逐共和黨2024年大選提名戰的助力，但在與民主黨候選人對決中則幫助有限。
無黨派政治分析家Stu Rothenberg在起訴書公布前表示：「這將讓他(特朗普)的支持者凝聚起來，把焦點放在他的主張，即謂建制派和『深層政府』(deep state)如何反對他和他們。」
美國大選｜民調支持度節節上升
自特朗普3月首度遭起訴以來，他的民調支持度直線上升，遙遙領先排名第2的佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)近30個百分點。
路透社報道，特朗普已將這些起訴書作為其競選活動的核心內容，將自己描繪成被有偏見的司法系統迫害的目標。特朗普是美國史上第一位面臨刑事檢控的前總統。
在特別檢察官史密斯公布起訴書前幾分鐘，特朗普在他自創的社交平台Truth Social說，這是「不實起訴」。
特朗普競選陣營稍後發表聲明說，「特朗普總統始終遵守法律和憲法，並聽取許多成就卓越的律師給出的建議。」這份聲明還將聯邦機構今年對特朗普的起訴，比作「1930年代的納粹德國」。
美國大選｜須爭取溫和派與獨立派支持
分析人士指，這些起訴書雖能幫助特朗普鞏固基本盤的支持並贏得共和黨提名，但他在明年大選中利用這些起訴書的能力可能較為有限，他屆時必須設法贏得更多抱持懷疑態度的溫和派共和黨和獨立人士的青睞。
根據路透社/Ipsos 7月的民調，37%的獨立人士說，特朗普遭刑事起訴使他們不太可能在總統大選投他一票，而8%的獨立人士表示，他們較可能投票支持他。
分析人士表示，特朗普現階段可能會堅持他的競選策略，並利用最新出爐的起訴書來強化他的核心論點：即使身為前總統，但他仍是個局外人，出選是為了保護他的支持者，免受失控的司法部對共和黨人的操縱。
特朗普7月29日在賓夕法尼亞州的競選集會上宣稱：「他們不是在起訴我，而是在起訴你們。我只是碰巧擋住了他們的路。」
美國大選｜競選對手相形失色
特朗普因封口費案遭刑事起訴前不久，他在共和黨內的支持率達到44%，比支持率為29%的德桑蒂斯高出15個百分點。而他3月首度被起訴後，支持率上升至49%，德桑蒂斯則下滑至23%。
從那時起，特朗普一路氣勢如虹。分析指，特朗普6月又遭聯邦刑事起訴，指控他在卸任後不當處理國家機密文件，但這對他民調支持度影響並不持久。
共和黨策略師John Feehery說，媒體對特朗普的持續關注和這些起訴書，讓他的競爭對手相形失色，他們此時正為共和黨初選尋求突破，而特朗普幾個月來一直在這場競賽中佔據主導地位，「(德桑蒂斯)連一句話也插不進來。」
美國大選｜與民主黨對決料勢均力敵
政治分析家Rothenberg也預測，無論共和黨提名誰來挑戰可能代表民主黨競選的拜登，2024年11月大選都將呈現勢均力敵的局面。
但他認為，特朗普有可能因為遭到刑事起訴而失去大量獨立派和溫和派人士的支持，最終導致敗選。