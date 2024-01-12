國際分析｜防長入院 白宮不知 「瞞報門」勢續發酵 拜登頭痛

踏入2024年不久，美國五角大樓即爆出令人詫異的「瞞報門」。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)因手術後併發症入院，卻沒及時通報白宮、國會，甚至是臨時暫代職務的副手。事件引發巨大政治和輿論風波，共和黨人紛紛發難，要求奧斯汀辭職。目前距美國大選只剩11個月時間，拜登急須拆彈，盡快平息「瞞報門」。 現年70歲的奧斯汀在美軍服役超過40年，是該國歷史上首位擔任國防部長的非裔人士。據沃爾特里德國家軍事醫學中心日前發表的聲明，奧斯汀於去年12月22日因罹患前列腺癌入院，在全身麻醉狀態下接受微創手術，第二天早上出院回家。及至今年元旦日，奧斯汀因手術引起的併發症感到噁心，腹部、臀部和腿部嚴重疼痛，再次入院後初步診斷為尿路感染。翌日，他被轉入深切治療部。聲明指，預計奧斯汀可完全康復，惟截至本港時間周四，奧斯汀仍然留醫，未知出院日期。

美國高官請病假並不罕見，但像奧斯汀般位高權重入院竟「無人知」，卻相當兒戲。其通報過程總結如下︰1月2日奧斯汀把部分職權，移交副防長希克斯(Kathleen Hicks)，當時希克斯正在波多黎各度假。她在暫代職權兩天後，即1月4日才知道奧斯汀入院；而同日，五角大樓才把奧斯汀入院的消息，告知白宮國家安全委員會，美國總統拜登隨後獲通報。1月5日，五角大樓公開通報奧斯汀住院接受手術，但在發表聲明前約15分鐘才通知美國國會；而直到1月9日，拜登才得知奧斯汀原來患上前列腺癌。

對於為何副手可以在不知就裡的情況下暫代職權，國防部發言人聲言，防長在沒提供具體原因情況下轉移部分職權，並非罕見做法。此外，有關方面又稱奧斯汀入院「適逢」其幕僚長感冒告假，導致延誤通報，但只有幕僚長一人能通報防長狀況，也很難說得過去。從上述流程看來，奧斯汀「請病假」流程，似較一般僱員向公司請假還粗疏。 奧斯汀「重視私隱」惹麻煩 美國政治新聞網站Politico指，奧斯汀向來注重私隱，不喜歡私事被媒體曝光，在今次事件中適得其反，帶給他極大麻煩。作為總統內閣和白宮國家安全委員會重要成員，防長是美國國防政策的主要制定者，「瞞報門」發生後，美國政界對奧斯汀和五角大樓的指責鋪天蓋地，特別是共和黨人紛把矛頭對準民主黨政府，要求奧斯汀辭職。第三次參選總統的共和黨籍前總統特朗普，在競選活動早已不斷抨擊拜登政府的外交和國家安全政策，「瞞報門」爆出後，他抓住機會，指責奧斯汀職業行為不當、玩忽職守，應被解僱。

眾議院共和黨會議主席斯蒂芬尼克(Elise Stefanik)說，奧斯汀入院且無法履職一事延遲通報，是「危險的玩忽職守」，並指有關方面「判斷力不足」，構成重大國家安全威脅。眾議院軍事委員會主席、共和黨人羅傑斯(Mike Rogers)已就奧斯汀未能及時通報入院發起正式調查，另有共和黨眾議員正起草針對奧斯汀的彈劾條款。 就算是民主黨人，也對「瞞報門」感到擔憂，但措辭相對委婉。參議院軍事委員會主席、民主黨人里德(Jack Reed)表示，擔心指揮鏈和通知程序未獲遵守，「這是一宗嚴重事件，國防部須保持透明並接受問責」，「須解答的問題有很多，不僅關於防長，還有流程，以及通知過程能否改善等問題」，不排除為事件舉行聽證會。