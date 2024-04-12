國際分析｜韓選舉揭盅執政黨輸少當贏 尹錫悅避過彈劾 政府淪跛腳鴨

被視為南韓總統尹錫悅「中期考試」的當地國會選舉結果昨揭曉，在全部300席中，執政黨國民力量黨及盟友獲108席，少於最大在野黨共同民主黨及盟友的175席，不單未能奪回國會多數控制權，議席更較本來此消彼長。輿論普遍以慘敗形容國民力量黨，結果反映民眾對尹錫悅(圖)政府的不滿，也意味政府陷入跛腳局面、國會「朝小野大」格局將繼續下去。尹錫悅唯一可慶幸執政黨守住100席防線，令其被彈劾的危機暫時解除。 結果揭曉後，國務總理韓德洙向總統尹錫悅提出辭職，總統秘書室室長、政策室室長等總統幕僚也表明辭職意向，國民力量黨領袖韓東勛也就該黨慘敗引咎辭職。尹錫悅說，虛心接受人民的意願，承諾會改革國家事務，盡最大努力穩定經濟和民生，未有表明會問責下台。

早在投票前，共同民主黨就提出「審判尹錫悅政權」口號；執政黨則以「審判」陷入司法風波的共同民主黨黨首李在明，作為反擊。朝野兩大政黨互相拋出「審判論」，不僅讓各自支持者團結一致，還提升了無黨派選民對選舉的關注度，最終本次選舉投票率達67%，創自1992年以來最高。選舉結果表明「審判尹錫悅政權論」獲得更多支持。李在明昨感謝選民支持時說：「這不是(共同)民主黨的勝利，而是國民的偉大勝利。」 國民力量黨失利的根本原因是民眾對尹錫悅政府不滿和憤怒，尹錫悅推動國家醫療改革，導致大規模「罷工潮」，加上在夫人金建希收受名牌手袋一事上(金建希22年9月從一名協助傳媒「放蛇」的韓裔美籍牧師手中，收下一個約值1.7萬港元的Dior手袋，過程被牧師偷拍)，尹錫悅始終沒道歉，也不願與在野黨溝通，還堅稱這是「政治陰謀」，引發民眾不滿。金建希尚涉及大學論文涉抄襲以及涉股票內線交易等醜聞，她自去年12月15日起已避免出席公開場合，可見形勢有多不妙。

尹錫悅任人唯親也飽受詬病，如大舉起用檢察系統官員，又在選舉前夕把親信分派到勝算較大的選區參選等，執政黨內部也因此出現分裂，尹錫悅和韓東勛一度關係緊張。尹錫悅於22年驚險力壓李在明當選總統，很大程度得益於他當時的「公正檢察官」形象，但執政後這形象已顛覆，支持率鮮見超過40%，否定其執政的民眾比例一直維持在約60%，這些數據直接說明尹錫悅政府的施政成效不理想。經濟方面，尹錫悅執政兩年間，南韓物價飛漲，民生負擔加重，與此同時，政府卻為大企業和富人減稅，遭到強烈批評。再加上前駐澳洲大使李鍾燮的任命等爭議(李鐘燮於遭貪腐調查期間獲任命而引發質疑，其後宣布請辭)，導致執政黨失利。