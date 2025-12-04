國際分析｜預測俄烏局勢走向 美特使見普京洽和平方案 無功而還的背後

美國早前就俄烏戰事拋出「28點和平方案」，被指傾向俄方，跟烏克蘭及歐洲相討後大削對俄有利條款，修改成「19點」方案。美國中東問題特使威特科夫日前帶著方案訪俄與俄總統普京會晤。會後俄方表示，會談「非常有益、富有建設性且信息量巨大」，但直指未能達成任何折衷方案。儘管美俄釋出會繼續保持接觸的訊號，上述過程更似是一場互相測試低線的「大龍鳳」、收效甚微，背後原因是兩大核心分歧仍難解，未來俄烏局勢將陷入「打談循環」。

今次是威特科夫今年以來第6次訪問莫斯科，受各方高度關注。普京及威特科夫的會談持續近5小時，俄方參與會談的還有俄總統助理烏沙科夫，以及總統特別代表德米特里耶夫；美方代表團成員則尚有美國總統特朗普的女婿庫什納，以及一名翻譯。 和平「既沒有更近，也沒有更遠」 烏沙科夫在會談結束後說，俄方在會上收到美方提供的「和平計劃」和其他4份文件。但他表示，俄美雙方沒有討論具體文件的措辭和提議，會談也沒有達成解決烏克蘭問題的折衷方案，俄方能接受美方的部分提議，另一些則無法接受，「未來還有很多工作要做」。烏沙科夫稱俄美雙方將繼續保持接觸，「至於能否舉行總統級別的會晤，將取決於我們能取得怎樣的進展」。德米特里耶夫則在社交平台發布一句「富有成效」，並配上了和平鴿的圖像，評價今次會談。

美俄今次會談僅討論了「框架內容」，雙方仍處「意向交換」階段，距達成和平計劃尚有很大距離；而「未達成折衷方案」則意味美俄目前尚未找到可達成實際共識的切入點。其中烏沙科夫說和平「既沒有更近，也沒有更遠」，多間傳媒引用他這句話，形容威特科夫今次赴俄無功而返、會談進展有限、收效甚微，甚至「無果而終」。 特朗普形容美俄會晤良好 最新發展是，威特科夫及庫什納已返美向特朗普匯報會談詳情，有白宮官員形容會談艱難但具建設性；特朗普見記者時表示會面非常良好，但目前難以說明會晤的成果，需要雙方共同合作。被問及威特科夫及庫什納，是否相信普京期望實現和平時，特朗普稱兩人有強烈印象，認為普京期望達成協議，結束戰事。

在另一邊廂克里姆林宮發言人最新否認普京已拒絕華府的方案，強調今次會晤是雙方第一次就方案進行直接交流，形容是達致妥協的正常過程，雙方正在工作層級保持接觸。烏沙科夫則補充，稱俄美在會上有討論烏克蘭加入北約這個核心問題，會上美方代表團確認將考慮俄方意見。他並指雙方在同樣具爭議的領土問題上，仍然未找到折衷方案。可圈可點的是，他說俄軍最近數周在前線的進展，有助西方評估局勢，對今次談判有積極影響，反映俄方將持續作戰，爭取更多談判籌碼。

從俄方表態來看，此次會談釋放出雙重訊號：一是俄烏之間核心分歧依然未解，二是美俄仍有繼續溝通的空間。 領土及安全保障問題棘手 俄《莫斯科時報》文章指，烏沙科夫表示領土問題對俄方來說仍是「最重要的」，說明俄方不太可能在控制頓巴斯地區這一目標上作出讓步。中國國際問題研究院歐亞研究所副所長韓璐認為，俄方要求將整個頓巴斯地區(主要包括頓涅茨克和盧甘斯克兩個地區)歸俄所有，但目前頓涅茨克地區尚有部分領土尚未被俄軍控制，烏方則要求以接觸線為基礎進行談判，這是目前俄烏之間的關鍵分歧之一。

此外，美俄雙方均未提及會談是否涉及安全保障問題，《華盛頓郵報》文章指出，該問題仍是俄烏核心分歧所在。多間美媒表示，烏克蘭仍將西方國家提供的安全保障，視為作為停火和結束衝突的條件之一，但俄方在此問題上未見讓步跡象。烏總統澤連斯基周二稱，俄羅斯必須在實現「真正的和平與安全保障」方面，展現出跟烏方相同的意願。 「邊打邊談」將持續一段時間 俄烏雙方軍事行動目前仍然繼續，烏克蘭日前持續打擊俄能源和國防基礎設施，並不斷在黑海襲擾與俄方相關的貨輪；俄方則對烏多座城市和基礎設施發動導彈和無人機襲擊。值得注意的是，在普京與威特科夫會談前一天，俄方宣布控制頓涅茨克地區重鎮紅軍城(烏克蘭稱為波克羅夫斯克)，但烏軍否認俄軍已佔領整個波克羅夫斯克。

在美歐等多方力量介入下，俄烏衝突的走向將受戰場形勢與外交博弈影響，「邊打邊談」的循環或成為雙方未來一段長時間的策略，短期內難見和平。在美俄會晤後，烏克蘭外長瑟比加表示，已接獲華府邀請，烏方代表團近期會到美國繼續磋商，討論結束烏克蘭戰事。