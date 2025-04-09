國際分析｜104%關稅壓中國 特朗普未必能取勝

美國總統特朗普向貿易夥伴徵收的高稅率對等關稅周三生效，對中國的稅率累計高達104%關稅，令外界側目，中美關稅戰也進入白熱化階段。中方同日宣布，中國國務院關稅稅則委員會決定自4月10日12時01分起，對原產於美國的進口商品的加徵關稅稅率，由34%提高至84%。有分析認為特朗普展開一場未必能取勝的對決，事實上自他首個任期於2018年與中國開打貿易戰後，中國已謀定後路，增加與其他國的貿易以減少依賴美國。反觀美國對中國進口依賴較重，智能手機、電腦和玩具均來自中國，關稅勢必轉嫁至美國消費者，或挑起民怨，共和黨在2026年國會中期選舉恐遭「血洗」。若與中國的關稅戰持續下去，特朗普面對的政治壓力不小。

特朗普關稅戰｜白宮：特朗普有鋼鐵脊骨 特朗普上周公布的對等關稅，原是向中國徵收34%關稅，遭中國反制徵收34%關稅，他惱羞成怒下宣布再加50%逼中國退讓，中方以「奉陪到底」回應。白宮發言人萊維特周二企硬稱，「中國報復是一個錯誤。當美國受到打擊，總統的反擊會更猛烈。」她又說，「總統特朗普有鋼鐵脊骨，不會折斷。」(President Trump has a spine of steel, and he will not break)。在104%稅率生效後，外交部發言人林劍表示，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，對這種霸道霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受；中國人民的正當發展權不容剝奪，中國的主權、安全、發展利益不容侵犯。我們將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當權益。 有經濟學家認為，34%對等關稅早已震撼中國民眾，再加徵50%，中方已不會被嚇怕。中方抵抗美國壓逼的其中一個有利因素是美國對中國進口依賴多過中國對美國。中國向美國輸入的主要是工業和製造業商品，例如大豆、石化燃料和飛機引擎，這些商品加價對中國消費者的直接影響，不及智能手機等消費品加價對美國人的影響。另外，在2018年中美貿易戰後，中國向巴西增加購買大豆，2018年至2020年的購買量較2015年至2017年增加逾45%，以減少對美國供應依賴，而中國是美國農產品最大市場，在中國市場佔有率縮細，將造成美國農民損失。

特朗普關稅戰｜美國人將感受真正經濟痛苦 美國有線新聞網絡(CNN)指，在中美角力下，美國消費者的痛苦即將到來。對上一屆拜登政府沿用特朗普首任期對華的關稅稅率，而且還加徵了，報道指美國對中國的平均稅率其實是125%。根據美國貿易代表署數據，中國貨近年佔美國外國進口16%，並佔據了智能手機、電腦和玩具市場，在新關稅措施下，相信有關產品將大幅加價，或令許多美國人不能負擔。 CNN又認為，看到美國在疫情期間供應鏈緊縮造成的嚴重通膨影響後，中國可能會對輸往美國的商品實施新的人為限制。美國律師事務所和商業公司亦可能被限制在中國開展業務。北京也可透過限制大豆和高粱的進口，以震動美國農業中心地帶。路透社稱，在美國對全球貿易夥伴實施對等關稅後，估計美國衣服售價將上升37%；玩具、電子遊戲及電腦上升30%，智能手機則上升27%。房屋建材也會增加22%。以美國蘋果公司iPhone手機在外國生產為例，在徵收對等關稅後，有預測指最平的iPhone售價將由799美元(約6,232港元)增至1,142美元(約8,907港元)，那是以特朗普向中國僅徵收54%關稅計算，現在是104%稅率。