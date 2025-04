國際分析｜104%關稅壓中國 特朗普未必能取勝

特朗普關稅戰|白宮:特朗普有鋼鐵脊骨

特朗普上周公布的對等關稅,原是向中國徵收34%關稅,遭中國反制徵收34%關稅,他惱羞成怒下宣布再加50%逼中國退讓,中方以「奉陪到底」回應。白宮發言人萊維特周二企硬稱,「中國報復是一個錯誤。當美國受到打擊,總統的反擊會更猛烈。」她又說,「總統特朗普有鋼鐵脊骨,不會折斷。」(President Trump has a spine of steel, and he will not break)。在104%稅率生效後,外交部發言人林劍表示,美方仍在對中國濫施關稅,一味地進行極限施壓,對這種霸道霸凌行徑,中方堅決反對,絕不接受;中國人民的正當發展權不容剝奪,中國的主權、安全、發展利益不容侵犯。我們將繼續採取堅決有力的措施,維護自身的正當權益。

有經濟學家認為,34%對等關稅早已震撼中國民眾,再加徵50%,中方已不會被嚇怕。中方抵抗美國壓逼的其中一個有利因素是美國對中國進口依賴多過中國對美國。中國向美國輸入的主要是工業和製造業商品,例如大豆、石化燃料和飛機引擎,這些商品加價對中國消費者的直接影響,不及智能手機等消費品加價對美國人的影響。另外,在2018年中美貿易戰後,中國向巴西增加購買大豆,2018年至2020年的購買量較2015年至2017年增加逾45%,以減少對美國供應依賴,而中國是美國農產品最大市場,在中國市場佔有率縮細,將造成美國農民損失。