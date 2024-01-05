熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-05 04:30:34
日報

國際分析｜2024世界經濟形勢 數字化綠色化成關鍵

分享：
國際分析 中國經濟

第十九屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會數字中國主題展區。(新華社)

2023年，世界經濟繼續從新冠疫情、烏克蘭危機等負面因素影響中艱難復甦，但復甦動能不足、增長勢頭不穩，各國分化趨勢擴大，而地緣衝突加劇等多重風險，令全球增長前景蒙上陰影。幸而全球新一輪科技及產業變革，數字化及綠色化等發展，有望為世界經濟增長提供新機遇、創造新條件。

經濟合作與發展組織(OCED)近日把2023年全球國內生產總值(GDP)增長預期下調至2.9%。該組織認為，2023年金融狀況收緊、貿易增長乏力及企業和消費者信心下降的影響日益明顯，經濟增勢趨緩。

關注美國能否「軟著陸」

其中被高利率、高通脹、高負債夾擊的美國經濟能否實現「軟著陸」備受關注。國際貨幣基金組織去年10月預測，美國經濟2023年增速為2.1%，2024年將放緩至1.5%。美國《巴倫周刊》(Barron’s)指，因高通脹和高利率持續，美國經濟活動可能進一步減弱，預計出現短暫衰退。歐洲經濟過去一年亦舉步維艱，歐盟委員會近日下調2023及24年歐盟和歐元區經濟增長預期，認為在生活成本高企、外部需求疲弱及貨幣政策緊縮影響下，歐洲經濟失去增長動力。

Ad Block

新興市場和發展中經濟體似有更大韌性，但各經濟體分化明顯。以拉美地區為例，2023年巴西和墨西哥經濟增長超乎預期，預計全年增速均在3%以上，智利經濟增長或接近停滯，阿根廷則可能出現負增長。至於亞太地區，國際貨幣基金組織(IMF)發布的亞太地區經濟展望顯示，全年經濟增速有望從2022年的3.9%提升至4.6%，指亞太地區仍是全球經濟發展的關鍵推動力。

中東方面，在美國加息、以巴衝突及烏克蘭危機等因素影響下，多國受通脹、資本外流、本幣貶值困擾，經濟增長顯著放緩。去年12月中旬以來，丹麥馬士基航運集團等多家全球集裝箱航運巨頭，宣布暫停經過紅海的集裝箱船運輸。新一輪以巴衝突外溢風險加劇，或令全球供應鏈遭受新衝擊。

Ad Block

地緣政治緊張、高利率、高通脹、高債務及貿易保護主義抬頭，亦影響國際貿易及多邊合作，令經濟下行壓力增大。IMF預測，2024年全球經濟增速將從去年的3.0%放緩至2.9%，比上次預測下調0.1個百分點。

儘管世界經濟面臨不少挑戰，但新格局正在形成。全球供應鏈的複雜性增加，或逐漸形成更多邊的全球貿易聯繫，深化供應鏈重組；與此同時，全球科技創新已進入活躍期。普華永道會計師事務所預測，到2030年，人工智能將創造15.7萬億美元的經濟價值。

多國積極發長創新及數字產業

多國對發展創新及數字產業態度積極，其中由法國總統馬克龍提出的「法國2030」投資計劃(France 2030)實施兩年來，540億歐元補貼中的一半，已投入至3,200個創新項目中；阿聯酋亦表明將更依賴知識型產業，宣布啟動數字經濟戰略，目標是在10年內把數字經濟佔GDP比重，從2022年的9.7%增至19.4%；去年在內地浙江舉行的第二屆全球數字貿易博覽會，匯聚了逾800間數字貿易企業，逾百項「數字新品」首度展出。世貿總幹事伊維拉(Ngozi Okonjo-Iweal)說，近年包括數字服務、電商貿易等在內的全球數字貿易正快速增長，成為世界貿易和經濟發展重要動力。

Ad Block

綠色低碳轉型相關領域的增長勢頭亦相當明顯。根據國際能源署預測，可再生能源發電量於2024年在全球發電中的份額，將超過三分一，並指根據天氣條件，全球可再生能源的發電量，有機會於今年首次超越煤炭發電。世界經濟論壇(WEF)執行董事扎希迪表示，綠色轉型尤其是能源轉型，有望成為全球新增就業機會最多其中一個領域。

去年中國經濟展現巨大韌性，專家預測全年中國經濟增長5.2%左右，經濟總量超過126萬億元人民幣。2023年中國仍是全球增長的最大引擎，對全球經濟增長作出約三分一的貢獻。IMF最近把中國2023年GDP增長預期，從之前的5%上調至5.4%，同時上調2024年GDP增長預期。

頂級「科技集群」中國最多

2023年，中國經濟持續向高質量發展轉型，涉及各種先進產業。根據世界知識產權組織(WIPO)發布的2023年全球頂級科技集群排名，中國擁有24個全球頂級「科技集群」(Science and Technology Clusters)，成為擁有最多科技集群的國家。科技集群是指發明家和科學家密度最高的地理區域，其形成和發展往往需要政府、市場和社會的共同推動。至於排名最高的單一科技集群則是日本東京—橫濱，深圳—香港—廣州的科技集群排名第二。

美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯認為，中國在光伏發電、風力渦輪機、零碳電池、電動汽車等領域競爭力極強；而比亞迪在最新季度已超越Tesla，成全球最大電動車製造商。法蘭克福歐洲大學高級研究員德雷格則稱，中國的市場規模、人口受教育程度、基建以及對東南亞地區經濟發展的帶動作用，對歐洲經濟復甦至關重要。早前到訪中國的美國金瑞基金公司首席投資官埃亨(Brendan Ahern)表示，正計劃推出更多中國主題的投資產品，指中國將繼續成為全球經濟增長的強有力貢獻者。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受