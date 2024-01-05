國際分析｜2024世界經濟形勢 數字化綠色化成關鍵

2023年，世界經濟繼續從新冠疫情、烏克蘭危機等負面因素影響中艱難復甦，但復甦動能不足、增長勢頭不穩，各國分化趨勢擴大，而地緣衝突加劇等多重風險，令全球增長前景蒙上陰影。幸而全球新一輪科技及產業變革，數字化及綠色化等發展，有望為世界經濟增長提供新機遇、創造新條件。 經濟合作與發展組織(OCED)近日把2023年全球國內生產總值(GDP)增長預期下調至2.9%。該組織認為，2023年金融狀況收緊、貿易增長乏力及企業和消費者信心下降的影響日益明顯，經濟增勢趨緩。

關注美國能否「軟著陸」 其中被高利率、高通脹、高負債夾擊的美國經濟能否實現「軟著陸」備受關注。國際貨幣基金組織去年10月預測，美國經濟2023年增速為2.1%，2024年將放緩至1.5%。美國《巴倫周刊》(Barron’s)指，因高通脹和高利率持續，美國經濟活動可能進一步減弱，預計出現短暫衰退。歐洲經濟過去一年亦舉步維艱，歐盟委員會近日下調2023及24年歐盟和歐元區經濟增長預期，認為在生活成本高企、外部需求疲弱及貨幣政策緊縮影響下，歐洲經濟失去增長動力。

新興市場和發展中經濟體似有更大韌性，但各經濟體分化明顯。以拉美地區為例，2023年巴西和墨西哥經濟增長超乎預期，預計全年增速均在3%以上，智利經濟增長或接近停滯，阿根廷則可能出現負增長。至於亞太地區，國際貨幣基金組織(IMF)發布的亞太地區經濟展望顯示，全年經濟增速有望從2022年的3.9%提升至4.6%，指亞太地區仍是全球經濟發展的關鍵推動力。 中東方面，在美國加息、以巴衝突及烏克蘭危機等因素影響下，多國受通脹、資本外流、本幣貶值困擾，經濟增長顯著放緩。去年12月中旬以來，丹麥馬士基航運集團等多家全球集裝箱航運巨頭，宣布暫停經過紅海的集裝箱船運輸。新一輪以巴衝突外溢風險加劇，或令全球供應鏈遭受新衝擊。

地緣政治緊張、高利率、高通脹、高債務及貿易保護主義抬頭，亦影響國際貿易及多邊合作，令經濟下行壓力增大。IMF預測，2024年全球經濟增速將從去年的3.0%放緩至2.9%，比上次預測下調0.1個百分點。 儘管世界經濟面臨不少挑戰，但新格局正在形成。全球供應鏈的複雜性增加，或逐漸形成更多邊的全球貿易聯繫，深化供應鏈重組；與此同時，全球科技創新已進入活躍期。普華永道會計師事務所預測，到2030年，人工智能將創造15.7萬億美元的經濟價值。 多國積極發長創新及數字產業 多國對發展創新及數字產業態度積極，其中由法國總統馬克龍提出的「法國2030」投資計劃(France 2030)實施兩年來，540億歐元補貼中的一半，已投入至3,200個創新項目中；阿聯酋亦表明將更依賴知識型產業，宣布啟動數字經濟戰略，目標是在10年內把數字經濟佔GDP比重，從2022年的9.7%增至19.4%；去年在內地浙江舉行的第二屆全球數字貿易博覽會，匯聚了逾800間數字貿易企業，逾百項「數字新品」首度展出。世貿總幹事伊維拉(Ngozi Okonjo-Iweal)說，近年包括數字服務、電商貿易等在內的全球數字貿易正快速增長，成為世界貿易和經濟發展重要動力。

綠色低碳轉型相關領域的增長勢頭亦相當明顯。根據國際能源署預測，可再生能源發電量於2024年在全球發電中的份額，將超過三分一，並指根據天氣條件，全球可再生能源的發電量，有機會於今年首次超越煤炭發電。世界經濟論壇(WEF)執行董事扎希迪表示，綠色轉型尤其是能源轉型，有望成為全球新增就業機會最多其中一個領域。 去年中國經濟展現巨大韌性，專家預測全年中國經濟增長5.2%左右，經濟總量超過126萬億元人民幣。2023年中國仍是全球增長的最大引擎，對全球經濟增長作出約三分一的貢獻。IMF最近把中國2023年GDP增長預期，從之前的5%上調至5.4%，同時上調2024年GDP增長預期。