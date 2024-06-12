國際分析｜Siri融合ChatGPT惹關注 蘋果iPhone打AI牌 換機潮可期？

蘋果將在新產品推出Apple Intelligence功能。(互聯網)

美國蘋果公司周一在全球開發者大會(WWDC24)正式發布自家AI系統Apple Intelligence(蘋果智能)，並跟開發AI聊天機械人ChatGPT的OpenAI合作，將Siri與ChatGPT融合。分析普遍認為蘋果今次打「AI牌」，有力刺激新iPhone銷量，輕則為iPhone持續下滑的銷售額止血，重則創造出自5G網絡推出後最大的iPhone換機潮；但也有投資者認為蘋果把AI融合產品的這一步，行得不夠前，創新力度不足。消息亦令外界關注蘋果罕有地把第三廠技術放入自己的產品內，是否代表其在AI開發上已向OpenAI認輸。 Apple Intelligence可改文 生成圖像 iOS 18內置的Apple Intelligence(蘋果智能)包括全新的「Image Playground」，可打字來生成圖像，並有動畫、插圖或素描3種風格可供選擇，可於訊息及指定app使用；另用戶亦可以按自己喜好，打字生成emoji，名為「Genmoji」功能。至於另一新功能「Writing Tools」，用户可在文書處理的地方，包括郵件、備忘錄、Pages及第三方app等，使用AI重寫、校對和撮寫文本，亦可把錄音轉成文字。

Apple Intelligence能執行不同複雜的指令，甚至可讀取不同來源的資料，並可執行跨越應用程式的動作，例如移動某相片及檔案至指定位置、播放朋友在訊息中傳送的歌曲，又或用文字輸入來從照片庫中，找出特定照片等。Apple Intelligence亦讓Siri變得更自然、更為個人度身訂造。用户更可以對Siri打字交流，並在文字和語音之間切換。 可直接使用ChatGPT 不須註冊 此外，ChatGPT將整合至Siri及不同平台的「Writing Tools」內，用戶可直接使用ChatGPT而不須註冊，也毋須在不同工具之間切換。本身已付費使用ChatGPT者，則可連結至自己帳戶，直接在系統使用已付費功能。當問及Siri一些比較複雜的問題，Siri會問用戶需否使用ChatGPT回答。蘋果與開發ChatGPT的OpenAI，均強調重視用戶私隱，不會儲存用戶資料。

2.7億部iPhone 4年無換機 在AI成為科技發展熱點的當下，Apple Intelligence的推出為用戶帶來新體驗，料有望提升蘋果新產品銷量。面對沒過往那麼疏爽的消費者，以及競爭對手步步進逼，蘋果把AI視為激活其逾10億忠實用戶、扭轉暢銷產品銷量下滑的新希望。有分析師估計，全球有2.7億部iPhone已4年沒有升級換機，認為Apple Intelligence將於今年9月推出的iPhone 15 Pro或Pro Max上運行，料可刺激最少15%的iPhone用家換機。 較樂觀的分析師預測，今次換機潮有望超越蘋果於2020年推出iPhone12時的最大升級周期。當時iPhone因升級至採用5G網絡，而吸引消費者換機。有分析師甚至形容，今次會是iPhone歷來最具吸引力的一次升級(more compelling than anything we've seen since)。較悲觀的分析師則認為，「AI iPhone」可能會吸引舊用戶換機，但未必能吸引新買家「入坑」，但認同有機會為iPhone下滑的銷售額止血。

馬斯克憂數據洩漏 揚言禁員工使用 蘋果發布消息後，美國富商馬斯克隨即成為頭號反對者。他在旗下社交平台X發文稱︰「蘋果完全不清楚，一旦將自己的數據交給OpenAI，會發生什麼事」，「它們正在出賣你」。馬斯克批評，蘋果無能力研發自家的人工智能，但卻宣稱有能力確保OpenAI能保障用家的安全和私隱，說法荒謬。他聲言，日後到訪其公司的所有訪客均須在門口接受檢查，若攜有蘋果產品等，須交出並放在可遮蔽外部電磁波的「法拉第籠」(Faraday cage)內，以確保有關設備不會洩密。