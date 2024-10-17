國際分析｜SpaceX「筷子筒火箭」大成功 賀錦麗不能失去「死敵」馬斯克？

今屆美國大選的矚目人物有3個——除兩位候選人之外，還有出錢、出力、出口術力撐特朗普的美國科技大亨馬斯克(Elon Musk)。說馬斯克近日風頭蓋過特朗普及賀錦麗也絕不誇張，他既在特朗普重返當日遇刺地點拉票時「紮紮跳」上台助威，又在專訪中拋出sound bite(精采語句)揚言「賀錦麗當選我就玩完」；接著又有旗下SpaceX的「筷子筒火箭」順利發射並回收， 令人讚噗不已。外界關注，目前民望有極微優勢的賀錦麗一旦上台，SpaceX會否無運行，還是忍辱負重繼續倚賴它？

馬斯克出錢出力出口術撐特朗普 手握Tesla、社交平台X(原稱Twitter)以及SpaceX等美國王牌的馬斯克，高調力撐特朗普。他早前現身特朗普遇刺地點賓夕法尼亞州巴特勒(Butler)為他站台，指相信如果特朗普落選，今次大選將是美國最後一次選舉。馬斯克繼而又擲下銀彈尋找搖擺州份選民，幫特朗普催票，每推薦一名住在搖擺州份的選民，聯署一項網上聲明，就可獲得47美元(約365港元)獎金。 他日前接受前霍士新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)訪問時，提到賀錦死勝選對他大大不利。卡爾森對馬斯克開玩笑說：「如果他(特朗普)輸了，老兄...你完蛋了」。馬斯克回答「我完蛋了。如果他輸了，我完蛋了。」他又說︰「你認為我坐幾耐監？我還能見到我的孩子嗎，我不知道。」

像馬斯克這種商人，特別是一個受益於各種地方、州份和聯邦政府補貼的商人，與特定政黨結盟，並不尋常。然而，他經常表達對他所謂的「覺醒思維病毒」(Woke Mind Virus)抗爭，他聲稱這種病毒「殺死」了他的兒子，令他被騙同意讓兒子變性。馬斯克把自己定位為右翼價值觀的捍衛者，若特朗普再台上，他大有機會在「內閣」出任要職。 SpaceX星艦火箭助推器成功回收 助未來太空任務 SpaceX在這些背景下，達成舉世關注的進展。該公司的新一代重型運載火箭「星艦」(Starship)於本月13日作第5次軌道試飛，首次驗證了「筷子筒火箭」技術——透過發射塔的機械臂，在半空中成功捕獲回收火箭第一級助推器，令助推器像一隻筷子般，準確插回筷子筒。這是壯舉既是今次試飛的最關鍵技術，也被認為是SpaceX歷來最大膽的創新嘗試，標誌SpaceX在火箭重用技術上取得重大進展，進一步為未來載人太空探索任務奠定基礎。

「筷子筒火箭」被美媒稱為史無前例的火箭回收方式，對於火箭飛行控制系統的精準度和懸停能力，要求極高，稍有差池就會導致火箭在發射塔上傾倒或爆炸。馬斯克本來預期今次試飛回收成功率約50%，他在試飛成功後表示，「星艦」正朝著把人類送到火星，甚至更遠地方的目標邁進一大步。 「星艦」優勢在龐大運載能力 插回發射塔大省成本 「星艦」火箭的優勢在於其龐大的運載能力，以及可重用，它可把逾100噸載荷送入近地軌道，運力遠高於SpaceX現有的「獵鷹9號」(Falcon 9)和「獵鷹重型」(Falcon Heavy)火箭，而後兩者的回收方式，是先降落到海上的回收船，再由回收船將火箭第一級運往陸地工廠檢修和復用。「星艦」的第一級助推器則直接插回發射塔回收，有助提高檢修和再次發射的效率，進一步降低發射成本。

SpaceX與政府對簿公堂 仍獲合同 馬斯克瞓身支持特朗普、反賀錦麗，萬一押錯注，SpaceX及美國太空探索前景豈受衝擊？SpaceX過去已有多次與聯邦政府對簿公堂的歷史。2005年，該公司指控波音和洛歇馬丁壟斷，阻礙SpaceX的「獵鷹9號」火箭參與爭奪政府合同的競爭；2014年，馬斯克又控告美國空軍，原因是一份價值110億美元合同，被直接授予波音和洛歇馬丁的聯合企業。SpaceX最終獲得「補償」，獲軍方允許SpaceX發射軍用衛星，才放棄訴訟。 就算跟聯邦政府有這些法律衝突，SpaceX還是一直從政府合同中受益，可見其深受重視，這種情況在短期內不太可能改變。SpaceX當年提出訴訟時，其「獵鷹」火箭還沒準備發射，例如「獵鷹9號」2010年發射，是第一次訴訟5年後；而「獵鷹重型」火箭在2018年發射，距第2次訴訟4年。這些訴訟為SpaceX帶來更多政府合同，進而為其項目提供了額外的資金支持。

NASA缺火箭能力 靠SpaceX和波音 儘管馬斯克涉足政治又力撐特朗普，但他並未真正把SpaceX置於危險境地。由於NASA缺乏內部火箭能力，現已高度依賴SpaceX、波音和聯合發射聯盟(ULA、由波音和洛歇馬丁合組的公司)等來執行其升空任務。其中波音似乎「流年不利」，連接受各種問題困擾，令SpaceX成為NASA合同的少數可行選擇之一。 美「阿耳忒彌斯」新登月計劃指望「星艦」 再者，「星艦」將在美國「阿耳忒彌斯」新登月計劃(Artemis program)中扮演重要角色。按目前計劃，美國將於2026年進行「阿耳忒彌斯3號」載人登月任務，屆時太空人將搭乘「星艦」前往月球。美國太空總署(NASA)並稱在籌備「阿耳忒彌斯」登月計劃的同時，持續的技術測試將為未來的太空探索任務奠定基礎，包括前往月球南極區域和飛向火星。因此，就算賀錦麗上台，即使馬斯克政治立場鮮明，相信亦不會對政府跟SpaceX關係造成重大影響。