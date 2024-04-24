國際刑事法院將通緝菲律賓前總統杜特爾特　涉反人類罪及謀殺

菲律賓前國會議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）透過社交媒體表示，國際刑事法院（ICC）已直接聯絡超過50名現役及前警員，調查有關對前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的「反毒品戰爭」中所犯的反人類以及謀殺罪行，並預告會在6月發出通緝令。不過菲律賓警方已表明不會配合ICC發出的通緝令。 特立尼斯在社交媒體上表示：「基於高度可靠消息，ICC調查人員已直接與超過50名現役及前菲律賓警察溝通，就有關他們與杜特爾特在ICC被控的反人類罪行之間的關連。」他續指：「這意味如果他們不立刻表示願意與調查人員合作，否則將會被提升班嫌疑犯，然後會先受到旅遊限制，繼而被國際刑警通緝。」

然而菲律賓國家警察局（PNP）就回應指，他們雖然尊重ICC進行的調查，但也會維持國家的立場。PNP表示：「我們有一個有效的司法系統，我們法院會審訊任何違反及濫用職權的警察，並通過一些警察已被檢控、監禁及定罪而得以證明，因此菲律賓警察要做的，就是遵從菲律賓的管轄。」 逾6000人疑因反毒品戰爭死亡 特立尼斯是在2017年，向ICC提出調查杜特爾特的血腥反毒品戰爭的人士之一。他曾表示ICC已掌握到足夠的證據，很快會對杜特爾特發出通緝令。不過現任菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）曾表示，菲律賓不會與ICC合作調查有關案件，因為ICC對菲律賓沒有管轄權。同時小馬可斯指，ICC的調查威脅該國主權,並表明菲律賓不會承認ICC的任何通緝令。