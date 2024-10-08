國際刑警號召全球網民提供線索 助調查46宗女屍懸案 部分追溯至數十年前

國際刑警(Interpol)周二(8日)發起一項行動，希望集結全球網民之力，協助辨認歐洲各地尋獲的46具女性遺體身份，部分懸案更追溯至數十年前。國際刑警表示，這些女性大多可能「遭謀殺，或死於可疑或無法解釋的狀況」。
國際刑警透過行動成功辨認受害人身份
今次行動是國際刑警去年發起「Identify Me」行動的延續，旨在辨認22具無名女性遺體，結果收到約1,800條民眾提供的線報。去年11月，該組織宣布，「Identify Me」行動取得重大突破，警方成功辨認出31年前在比利時一條河中尋獲、遭謀殺的女性遺體。死者是英國女子羅伯茨(Rita Roberts)，家屬透過她手臂上的黑色花朵和綠葉紋身確認她的身份。今次行動擴大至比利時、德國、荷蘭、法國、意大利和西班牙的懸案。
國際刑警：最瑣碎資訊可能是破案關鍵
國際刑警秘書長斯托克(Jurgen Stock)指出，「即使是最瑣碎的資訊，都可能成為偵破懸案的關鍵。無論是一段記憶、一條線索或一則口耳相傳的故事，最微小的細節都可能有助揭露真相」。該組織發布這些受害女性的臉部照片，以及包括她們穿戴的首飾和衣物等物品照片，物品都在遺體發現地點附近被尋獲。
斯托克說，「Identify Me」行動目的很單純，「我們希望了解已故女性的身份，給她們的家人一個交代，並為受害者伸張正義。民眾可能就是揭開她們姓名、過去，並帶來遲來正義的關鍵」。