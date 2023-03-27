國際制裁後愈加依賴中國 俄羅斯學中文人數倍增 工作崗位要求中文技能

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生前往歐洲「遙不可及」，學習中文人數因而大增。同時，不少俄國企業轉向中國訂購因制裁而無法獲得的商品，去年需要中文能力的工作職位按年增逾4成。

銷售物流等工作需中文能力

英國廣播公司(BBC)報道，因受到國際制裁與孤立，俄羅斯在經濟上愈來愈依賴中國，當地有中文老師表示，學生人數去年增加了兩倍。此外，一項人力資源公司統計顯示，去年俄羅斯近1.1萬個職位空缺要求中文技能，比2021年多44%，而需要中文能力的工作主要是銷售、運輸、物流、科技業等。

中文老師納塔利婭(Natalia)受訪表示，教中文超過10年，去年明顯需求大增，人們以前不知道為何要學中文、對他們有甚麼好處，但去年接到許多電話查詢及報名。一些以前對中國沒興趣的人也說，要學或要把孩子送來上中文課。

俄羅斯人急學中文

莫斯科中文補習老師布羅賓(Burobin)的學生人數過去一年增加了兩倍，他說，周日是最忙的一天，網上授課長達16 小時，沒有休息。相信這僅僅是開始，俄羅斯人急於學習中文，因為中國將成為未來幾十年的主要合作夥伴。

歐洲學校拒收 學生轉往中國留學

26歲的老師哈姆洛娃(Alina Khamlova)說，今年她只有3名英語學生，但中國學生有12名，學習中文的需求正逐漸趕上英語。一名22歲學生夢想去中國開創事業，因為那裡一切都比俄羅斯便宜，一名25歲體操運動員學生則因為待遇優厚，想在中國工作。此外，許多年輕人都希望到中國大學學習，因為許多歐洲學校都已拒收。