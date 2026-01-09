國際太空站太空人健康現問題　首次醫療撤離

美國太空總署（NASA）證實，正在國際太空站執行「龍」飛船第11期任務的四名太空人，其中一人周三（7日）出現健康問題，出於安全考慮，決定提前約一個月安排四人返回地球，是國際太空站首次因為醫療問題而撤離太空人。 NASA未有公布涉事太空人身份和具體健康問題，只是指太空人的情況穩定，相關健康問題並非由太空站上的操作引起，強調今次並非緊急撤離，稍後會公布返回地球的時間。

原本3月回地球 四名太空人分別是美國的卡德曼(Zena Cardman)和芬克(Mike Fincke)、日本的油井龜美也和俄羅斯的普拉托諾夫(Oleg Platonov)，他們去年8月乘坐SpaceX「龍」飛船抵達國際太空站，原本計劃停留約6個月，3月回地球。卡德曼和芬克原訂星期四（8日）進行今年首次太空漫步，為未來在太空站部署太陽能板做準備，以便為太空站提供額外的電力，但NASA在前一日以太空人健康狀況為理由，突然取消任務。

出於保護病人私隱的考慮，NASA並未透露太空人的身份或病情，但強調該太空人情況穩定。 NASA官員強調，這並非由太空站上的任何傷害或國際太空站的操作所引起。NASA首席健康與醫療官波爾克表示，他們出於對該太空人的謹慎考慮，而提前結束任務。 要求地面醫生「視訊看診」 根據太空站YouTube直播，油井龜美也上周曾利用無線電與休斯敦控制中心聯絡，要求召開私人醫療會議。隨後他要求控制中心查看太空站的即時攝影機畫面，及問：「你們有機組醫生嗎？…飛行醫生之類的？」然後這段直播突然結束。目前，還有3名太空人在太空站，他們分別是NASA的威廉姆斯和俄羅斯太空人米卡耶夫及斯韋爾奇科夫。