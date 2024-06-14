國際太空站直播平台驚傳醫生促太空人返地球救治　NASA急澄清(有錄音)

美國航空暨太空總署(NASA)日前在驚傳「事故」，國際太空站(ISS)即時直播影像日前突然中斷後，一條莫名語音在該平台流出，內容涉及一名聲稱為醫生向太空站的人員建議，要對指揮官進行加壓治療，甚至建議讓他返回地面接受診治。聽上去就如國際太空站內有人患上重病之類，嚇得一眾聽直播的太空Fans大驚，很快就傳到各大小討論區。NASA事後作出澄清，強調流出的語音內容是「模擬演習」，否認國際太空站上有緊急情況發生，希望大眾不要誤會或恐慌。

綜合報道，事發於美國中部時間周三(12日)下午5時，國際太空站在YouTube的直播畫面突然中斷，不久後恢復連線，卻播出一段語音。內容是一把自稱是醫生的女聲向太空站提出建議，內容涉及一宗緊急事件，她表示：「如果可以，讓指揮官回到太空衣內，將其密封後進行加壓治療；但記得在密封與關閉面罩、並為太空衣加壓之前，我希望你們再次檢查他的脈搏。」醫生又接著說，她擔心指揮官遭遇嚴重的減壓病症，各種突如而來的內容。

NASA ：語音是一次模擬演練 語音令網上不少太空Fans感到不安。經過多個知名帳號轉發，也讓NASA發現件事。航太總署隨即在社交平台X上發文，澄清國際太空站目前沒有任何緊急情況。NASA指，先前不小心播出的語音，是一次正在進行的模擬演練，人員會和地面團隊藉由訓練，模擬太空中可能發生的各種緊急狀況。