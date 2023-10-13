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國際
2023-10-13 17:15:55

國際失敗日｜標註「#dayforfailure」分享失敗故事　全球網民一齊踏出舒適圈

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國際失敗日｜標註「#dayforfailure」分享失敗故事　全球網民一齊踏出舒適圈

每年的10月13日是芬蘭的「失敗日」，這個由芬蘭大學生在2010年發起的活動至今已邁入第24年，有愈來愈多人會在這天分享自己人生中「搞砸了」的經歷，不再否定失敗，而是把它當成通往成功的養分。

芬蘭阿爾托大學學生在2010年發起

據《National Today》網站介紹，國際失敗日（International Day For Failure）最初是由芬蘭頂尖大學阿爾托大學（Aalto University）學生在2010年發起的倡議。發起倡議的學生認為，芬蘭需要提升小型新創企業的數量，然而，典型的芬蘭人卻排斥失敗，害怕嘗試新事物。

發起倡議的學生邀請成功人士分享事業過程中遇到的挫折，以及如何從失敗中學習。該活動亦鼓勵參與者將自己失敗的故事和照片分享到社交媒體上，標註上「#dayforfailure」，讓全球各地的網友都能一同參與。

國際失敗日鼓勵參與者將自己失敗的故事和照片分享到社交媒體上。（示意圖／Pixabay）

活動舉辦到第2年時，國際失敗日開始獲得媒體報道以及社會人士的支持。包括時任Nokia董事會主席Jorma Ollila、憤怒鳥（Angry Birds）的創作者韋斯特巴卡（Peter Vesterbacka）和芬蘭男子冰球隊教練亞洛寧（Jukka Jalonen）等。到了第3年，這項慶祝活動更擴展到其他17個國家，愈來愈多人在10月13日「炫耀失敗」。

3個步驟慶祝國際失敗日

至於要如何慶祝國際失敗日？有以下3個步驟：首先是了解自己敬佩的人的挫折，透過與對方交談、或是在書本或網上閱讀，了解其失敗的經歷，就會發現失敗有時是有價值的，甚至是必要的。

接着，坐而言不如起而行，做一些讓自己感到害怕的事情，例如約心儀對象出門，讓自己敢於在某件事上失敗。最重要的是，思考如何從自己或他人的失敗中學習。而令人驚訝的是，人們從失敗中學習到的東西往往比成功中學到的東西更多。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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