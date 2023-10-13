國際失敗日｜標註「#dayforfailure」分享失敗故事　全球網民一齊踏出舒適圈

每年的10月13日是芬蘭的「失敗日」，這個由芬蘭大學生在2010年發起的活動至今已邁入第24年，有愈來愈多人會在這天分享自己人生中「搞砸了」的經歷，不再否定失敗，而是把它當成通往成功的養分。

芬蘭阿爾托大學學生在2010年發起

據《National Today》網站介紹，國際失敗日（International Day For Failure）最初是由芬蘭頂尖大學阿爾托大學（Aalto University）學生在2010年發起的倡議。發起倡議的學生認為，芬蘭需要提升小型新創企業的數量，然而，典型的芬蘭人卻排斥失敗，害怕嘗試新事物。

發起倡議的學生邀請成功人士分享事業過程中遇到的挫折，以及如何從失敗中學習。該活動亦鼓勵參與者將自己失敗的故事和照片分享到社交媒體上，標註上「#dayforfailure」，讓全球各地的網友都能一同參與。