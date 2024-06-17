國際專題｜中國需求激增 東南亞大發榴槤財 越南砍咖啡樹改種榴槤 泰國榴槤公司上市

夏天來臨，又到了榴槤的當造季節。中國近年對榴槤需求激增，東南亞國家外銷的榴槤幾乎全賣到中國，越南甚至有農民砍掉咖啡樹改種榴槤。這雖讓東南亞發一筆榴槤財，卻衝擊了本地產業鏈，當地人也難再吃到廉價榴槤。
哪些東南亞國家是榴槤出口大國？
內媒引述世貿組織(WTO)2022年統計指出，中國是世界最大的榴槤進口和消費國，進口榴槤量佔全球榴槤消費82%。美國《紐約時報》報道，東南亞去年銷往中國的榴槤價值67億美元(約523.3億港元)，是2017年5.5億美元(約42.9億港元)的逾12倍。聯合國數據顯示，全球所有的榴槤外銷幾乎全賣到中國，泰國、馬來西亞、越南等都是榴槤出口大國。至今東南亞的榴槤出口業快速增長，部分榴槤業者與農民賺到盆滿缽滿，泰國更有公司今年首次招股上市(IPO)。
榴槤產業公司身價猛漲
馬來西亞的Eric Chan在15年前毅然放棄替衛星、機械人寫程式碼的高薪工作，開公司進軍榴槤產業。7年前，他以大約450萬美元(約3,514萬港元)的高價賣出公司股份，幾乎是他最初投資的50倍。這間公司專門生產用於餅乾、雪糕和薄餅等的榴槤醬，他表示，離吉隆坡車程約90分鐘的小鎮Raub，以往貧困的榴槤農現在個個賺大錢，「他們把木屋改建為水泥磚瓦房，也負擔得起把小孩送到外國讀大學」。
東南亞如何迎合中國的榴槤需求？
儘管有些指標顯示中國的經濟疲軟，但東南亞榴槤外銷卻暴增，反映出中國消費者在全球經濟中仍佔可觀的份量。當一個擁有14億人口且日益富裕的國家對某些產品感興趣時，整個亞洲都會調整以滿足其需求。越南官媒上月報道，當地農民正砍掉咖啡樹改種榴槤；過去10年，泰國的榴槤種植面積倍翻；在馬來西亞，Raub郊區山上的樹林被夷為平地或改成梯田，準備建榴槤園以迎合中國需求。
榴槤已成東南亞高檔出口商品
報道指，過去10年，因中國需求大增導致榴槤價格暴漲15倍，令東南亞本地消費者沮喪，看著榴槤從在地隨處可見的水果，搖身變成專供出口的高檔貨品。
強烈氣味帶來「風險」
中國對榴槤需求激增也正重塑東南亞的榴槤供應鏈。榴槤從公路運往吉隆坡、新加坡或曼谷等地時問題不大，但運往中國的廣州、北京等地可能會有風險，尤其當榴槤成熟時，強烈氣味會被誤為氣體外洩。2019年一架從溫哥華起飛的波音767客機，就因機組人員聞到強烈氣味而緊急降落，其後發現是貨艙的榴槤發出氣味。
中資流入泰國榴槤產業
馬來西亞的做法是將榴槤裝運前先冷凍，泰國多年來則用冷藏貨櫃運輸榴槤，有些貨櫃裝載於使用接連中泰貨運鐵路的「榴槤列車」上。
馬來西亞農業部長Mohamad Sabu表示：「我認為榴槤將成為大馬的新經濟明星。」
中國不僅是購買榴槤，中資亦已流入泰國的榴槤包裝和物流業務。泰國國際貿易專家Aat Pisanwanich表示，與中國有關的公司已控制泰國約七成的榴槤批發和物流業務。他在5月曾表示，泰國本地的榴槤批發公司恐在不久將來消失。