國際專題｜中國需求激增 東南亞大發榴槤財 越南砍咖啡樹改種榴槤 泰國榴槤公司上市

夏天來臨，又到了榴槤的當造季節。中國近年對榴槤需求激增，東南亞國家外銷的榴槤幾乎全賣到中國，越南甚至有農民砍掉咖啡樹改種榴槤。這雖讓東南亞發一筆榴槤財，卻衝擊了本地產業鏈，當地人也難再吃到廉價榴槤。

哪些東南亞國家是榴槤出口大國？

內媒引述世貿組織(WTO)2022年統計指出，中國是世界最大的榴槤進口和消費國，進口榴槤量佔全球榴槤消費82%。美國《紐約時報》報道，東南亞去年銷往中國的榴槤價值67億美元(約523.3億港元)，是2017年5.5億美元(約42.9億港元)的逾12倍。聯合國數據顯示，全球所有的榴槤外銷幾乎全賣到中國，泰國、馬來西亞、越南等都是榴槤出口大國。至今東南亞的榴槤出口業快速增長，部分榴槤業者與農民賺到盆滿缽滿，泰國更有公司今年首次招股上市(IPO)。

榴槤產業公司身價猛漲

馬來西亞的Eric Chan在15年前毅然放棄替衛星、機械人寫程式碼的高薪工作，開公司進軍榴槤產業。7年前，他以大約450萬美元(約3,514萬港元)的高價賣出公司股份，幾乎是他最初投資的50倍。這間公司專門生產用於餅乾、雪糕和薄餅等的榴槤醬，他表示，離吉隆坡車程約90分鐘的小鎮Raub，以往貧困的榴槤農現在個個賺大錢，「他們把木屋改建為水泥磚瓦房，也負擔得起把小孩送到外國讀大學」。