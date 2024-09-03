國際專題｜以色列大型示威能否迫內塔尼亞胡停戰？

以色列上周末傳出有6名人質在以軍營救前夕，於加沙地道內遭哈馬斯分子近距離連開多槍擊斃，作為人質受苦受難近11個月終喪命，引發人質家屬和民眾不滿，挑起新一輪大型示威，工會甚至大罷工。總理內塔尼亞胡承受的國內壓力達到頂點，惟他似乎並不妥協，仍拒絕與哈馬斯簽署停火協議，以換取人質獲釋。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列造成1,200人死亡，並擄走約250人；除了部分人獲釋外，人質不斷死亡，估計目前仍有約100人遭挾持。內塔尼亞胡早已面對國內外壓力迫他達成停火協議，從政府管治拍檔以至安全高官，甚至重要國際盟友美國都向他施壓，但加沙停戰仍難以實現。對於6名人質死亡，內塔尼亞胡請求人質家屬原諒，指差點營救出他們，可惜最後未能成功。但他周一在記者會上拒絕就以軍駐紮加沙南部邊境「費城走廊」(Philadelphi corridor)作出退讓，以換取達成停火協議。「費城走廊」位於埃及接壤地區，以方聲稱，在那裡發現很多地道，哈馬斯用以偷運武器和彈藥到加沙。若以軍棄守，哈馬斯勢必重整旗豉，而去年10月的突襲必將重演。內塔尼亞胡說：「哈馬斯因此堅持我們不可以在那裡，但正因那原因，我堅持我們要駐紮該處。」