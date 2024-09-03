國際專題｜以色列大型示威能否迫內塔尼亞胡停戰？

以色列上周末傳出有6名人質在以軍營救前夕，於加沙地道內遭哈馬斯分子近距離連開多槍擊斃，作為人質受苦受難近11個月終喪命，引發人質家屬和民眾不滿，挑起新一輪大型示威，工會甚至大罷工。總理內塔尼亞胡承受的國內壓力達到頂點，惟他似乎並不妥協，仍拒絕與哈馬斯簽署停火協議，以換取人質獲釋。
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列造成1,200人死亡，並擄走約250人；除了部分人獲釋外，人質不斷死亡，估計目前仍有約100人遭挾持。內塔尼亞胡早已面對國內外壓力迫他達成停火協議，從政府管治拍檔以至安全高官，甚至重要國際盟友美國都向他施壓，但加沙停戰仍難以實現。對於6名人質死亡，內塔尼亞胡請求人質家屬原諒，指差點營救出他們，可惜最後未能成功。但他周一在記者會上拒絕就以軍駐紮加沙南部邊境「費城走廊」(Philadelphi corridor)作出退讓，以換取達成停火協議。「費城走廊」位於埃及接壤地區，以方聲稱，在那裡發現很多地道，哈馬斯用以偷運武器和彈藥到加沙。若以軍棄守，哈馬斯勢必重整旗豉，而去年10月的突襲必將重演。內塔尼亞胡說：「哈馬斯因此堅持我們不可以在那裡，但正因那原因，我堅持我們要駐紮該處。」
內塔尼亞胡｜被批為保總理之位漠視一切
在加沙戰爭爆發後，批評者認為內塔尼亞胡將其政治生存凌駕一切之上，包括人質的命運。他的管治權力來自兩個極端民族主義者政黨的支持，以財長斯莫特里赫和國家安全部長本．格維爾兩名極右主義官員為首，他們均反對任何停火或釋放殺死以色列人的巴人囚犯協議，並威脅若內塔尼亞胡同意，將推翻其政權，這將觸發舉行新大選，從而將內塔尼亞胡拉落台。以色列政治學者稱，內塔尼亞胡要依靠兩人生存，不容許他結束戰爭，讓人質回國。另外，一旦落台，內塔尼亞胡將面臨貪污審訊。
內塔尼亞胡｜非全部以色列人反對
在耶路撒冷和特拉維夫過去周日有數十萬人示威，要求內塔尼亞胡達成換取人質的停火協議。不過，非全部以色列人反對內塔尼亞胡，不少支持者認為在6名人質被殺後若達成協議，將向哈馬斯發放這樣暴行將獲取回報的訊息。周一的大罷工也顯示同樣的政治分歧，僅有屬自由派的中部城市包括特拉維夫，參加是次罷工，導致公共托兒中心、幼稚園及其他服務停運。但其他保守派和較多信徒人口的城市傾向支持內塔尼亞胡，包括耶路撒冷，並未有參與大罷工。而在法院下令結束後，這場罷工只維持數小時。
在沒有大型且持續及包括較大社會光譜的示威下，難以令內塔尼亞胡感到有足夠的壓力改變其現有處事方法。只要他的政府能保穩定，他在停火談判上仍會堅持其要求，以討好其執政聯盟，並忽視民眾的示威。