國際專題｜俄羅斯窮人靠打仗翻身發財 不想烏克蘭戰爭結束

烏克蘭戰爭何時結束？在俄羅斯，窮人肯定不想，他們上戰場打仗的薪金令他們經濟大翻身，愈來愈富裕。另方面，即使俄羅斯過去兩年受到西方經濟制裁，但去年的GDP仍有3.6%增長，這全靠與戰爭有關的商業活動支撐，例如軍事用品及服務需求，還有補貼。有研究員直指俄羅斯經濟逐漸軍事化。
美國網媒Business Insider指出，根據英國智庫「經濟政策研究中心」(Centre for Economic Policy Research, CEPR)研究，在俄羅斯「新興戰爭經濟」中，部分行業及地區成為贏家。與戰爭有關的工業從2022年秋季至2024年春季，生產上升了60%。其他行業在這段時間產量橫行。俄羅斯部分貧窮地區也受惠於戰爭所帶來的財富再分配。CEPR研究員表示，烏克蘭戰爭提升很多人的社會階層，這是俄羅斯過去數十年與全球經濟重新整合做不到的。
上烏克蘭戰場打仗人工高過石油業
報道指，根據芬蘭銀行1月公布的數據，自俄羅斯攻打烏克蘭以來，招兵地區住戶的儲蓄存款較以前高，由2022年8月至2023年8月增加約30%，較其他地區超出20%。有經濟學家指出，民眾財富增加，令克里姆林宮難以從這場戰爭中抽身，因這可能令軍事相關生產下滑。來自貧困地區的士兵從戰場退下來，因回家工作機會不多，或面臨收入減少的困境。
英國國防部上月估計，自2022年2月開戰以來，俄軍有50萬士兵死亡或受傷。俄羅斯兵源緊絀，軍方以高薪吸引民眾加入軍隊，酬勞較石油和天然氣行業還要高。「合約士兵」簽約時可獲19.5萬盧布(約1.7萬港元)獎金，然後月薪由21萬盧布(約1.84萬港元)作起點。在人工較高的石油及天然氣行業，月薪通常約12.52萬盧布(約1.09萬港元)。