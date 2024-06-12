國際專題｜俄羅斯窮人靠打仗翻身發財 不想烏克蘭戰爭結束

烏克蘭戰爭何時結束？在俄羅斯，窮人肯定不想，他們上戰場打仗的薪金令他們經濟大翻身，愈來愈富裕。另方面，即使俄羅斯過去兩年受到西方經濟制裁，但去年的GDP仍有3.6%增長，這全靠與戰爭有關的商業活動支撐，例如軍事用品及服務需求，還有補貼。有研究員直指俄羅斯經濟逐漸軍事化。

美國網媒Business Insider指出，根據英國智庫「經濟政策研究中心」(Centre for Economic Policy Research, CEPR)研究，在俄羅斯「新興戰爭經濟」中，部分行業及地區成為贏家。與戰爭有關的工業從2022年秋季至2024年春季，生產上升了60%。其他行業在這段時間產量橫行。俄羅斯部分貧窮地區也受惠於戰爭所帶來的財富再分配。CEPR研究員表示，烏克蘭戰爭提升很多人的社會階層，這是俄羅斯過去數十年與全球經濟重新整合做不到的。