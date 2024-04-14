國際專題｜全球最長壽連體嬰逝世 62年人生怎麼過？(有片)

連體嬰洛莉和喬治(Lori and George Schappell)「違反」了醫學界對於其壽命以及人生「預期」，追求著各自的職業、興趣和關係。二人於本月7日在美國賓夕法尼亞州離世，終年62歲零202日，離世前是全球最長壽的連體嬰。「我們出生時，醫生們認為我們活不過30歲，但我們證明了他們的錯誤」，洛莉在他們50歲時受訪時曾這樣說。讓我們以一文回顧二人一生，以及探討連體雙胞胎。 連體嬰｜出生時是兩姊妹 由姊姊負責移動 這對連體雙胞胎於1961年9月18日在賓夕法尼亞州西雷丁(West Reading)出生，他們具有獨立大腦，但頭骨相連。其中弟弟出生時名叫多莉(Dori)，跟姊姊一樣是女兒身，及後才改名為喬治，並於2007年公開宣布自己是跨性別者。喬治因患有脊柱裂不良於行，並較洛莉矮4吋，而洛莉則可以步行，故平日是由她用經過調整的輪椅，將喬治推來推去。

連體嬰｜自小懂照顧自己 畢業後各發展事業 他們自小就被安排住在供有嚴重精神問題入住的設施，儘管他們並無精神病。洛莉曾表示︰「我們年紀很小時已學識照顧自己，而且在學校成績亦很好」。兩人都從公立高中畢業，並報讀大學課程。喬治在洛莉在醫院洗衣房工作的6年中陪伴著她，姊姊上班時他就在旁聽音樂或看書。洛莉熱愛保齡球，且曾多次獲獎，她於1996年35歲時辭去工作，以便讓弟弟可以開始他的鄉村音樂事業。 喬治曾經在美國多地、歐洲甚至是日本表演，而當喬治表演時，洛莉不會跟他說話或作出任何打斷他的行為。喬治亦為身體殘疾的人設計了支援設備，包括專門的輪椅和狗的行動輔助設備。

連體嬰｜24歲離開庇護設施 擁有自己居所 洛莉和喬治在24歲起終於可以自己住，在賓夕法尼亞州雷丁(Reading)一幢大廈內，擁有自己的寓所。二人沒有因為行動不方便就不愛外出，反而熱愛四處旅行。多年來二人亦樂於上電視，曾在很多紀錄片和清談節目中現身，更曾於FX醫療劇《凹凸容醫》(Nip/Tuck)的一集中亮相。

連體嬰｜分開洗澡 輪流在各自睡房享「私人時間」 儘管他們必須互相隨行，但就如訃告中寫道，「以盡可能獨立地生活」對他們倆來說是「非常重要的」。這對雙胞胎在1997年的一部紀錄片中表示，他們有各自不同的洗澡時間，每次只會有一個人在洗。他們建立了日常生活的規律，以照顧和尊重彼此，他們會輪流在各自的睡房做自己想做的事或打發時間，以讓對方有自己的私人空間。喬治認為，若你尊重和愛一個人，應該「妥協並給予他們隱私，就像你也需要他們給你一樣」，簡單來說其實就是「將心比己」，洛莉則認為妥協的意思，是意味「你不會在你想要的時候，立即得到想要的一切」，「我們不能各自站起來走，不代表我們沒有獨處時間，連體的人也可以有非常私密的生活」。

連體嬰｜姊姊曾訂婚 盼結婚育兒 事與願違 據報洛莉曾拍過幾次拖，「當我約會時，喬治會帶著書來讀」；她更曾經訂婚，但未婚夫在一次車禍中去世。洛莉曾透露自己人生的唯一目標是「結婚和生孩子」，惜最終事與願違。 連體嬰｜連體 雙胞胎比率為每5萬分之一 雙胞胎為甚麼會連體，目前的說法有兩種：一種是胚胎一分為二的過程比正常時間稍晚，於是雙胞胎只完成部分分離；另一種可能是胚胎分離之後，兩個胚胎的某些部位貼在一起，而有關的部位在發育過程中便生長在一起。連體雙的雙胞出現的比率極低，為每5萬到6萬個嬰兒中出現一次，當中約70%為女性，大多數是死胎。四分三的連體雙胞胎是胸部相連，其他的則是腹部或盆腔相連，頭部相連的只佔少數。