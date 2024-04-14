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國際
2024-04-14 17:51:24

國際專題｜全球最長壽連體嬰逝世 62年人生怎麼過？(有片)

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姊姊洛莉(右)工作6年後，輪到讓喬治(左)發展事業夢想，當一位鄉村音樂歌手。(互聯網)

姊姊洛莉(右)工作6年後，輪到讓喬治(左)發展事業夢想，當一位鄉村音樂歌手。(互聯網)

連體嬰洛莉和喬治(Lori and George Schappell)「違反」了醫學界對於其壽命以及人生「預期」，追求著各自的職業、興趣和關係。二人於本月7日在美國賓夕法尼亞州離世，終年62歲零202日，離世前是全球最長壽的連體嬰。「我們出生時，醫生們認為我們活不過30歲，但我們證明了他們的錯誤」，洛莉在他們50歲時受訪時曾這樣說。讓我們以一文回顧二人一生，以及探討連體雙胞胎。

連體嬰｜出生時是兩姊妹 由姊姊負責移動

這對連體雙胞胎於1961918日在賓夕法尼亞州西雷丁(West Reading)出生，他們具有獨立大腦，但頭骨相連。其中弟弟出生時名叫多莉(Dori)，跟姊姊一樣是女兒身，及後才改名為喬治，並於2007年公開宣布自己是跨性別者。喬治因患有脊柱裂不良於行，並較洛莉矮4吋，而洛莉則可以步行，故平日是由她用經過調整的輪椅，將喬治推來推去。

連體嬰｜自小懂照顧自己 畢業後各發展事業

他們自小就被安排住在供有嚴重精神問題入住的設施，儘管他們並無精神病。洛莉曾表示︰「我們年紀很小時已學識照顧自己，而且在學校成績亦很好」。兩人都從公立高中畢業，並報讀大學課程。喬治在洛莉在醫院洗衣房工作的6年中陪伴著她，姊姊上班時他就在旁聽音樂或看書。洛莉熱愛保齡球，且曾多次獲獎，她於199635歲時辭去工作，以便讓弟弟可以開始他的鄉村音樂事業。

喬治曾經在美國多地、歐洲甚至是日本表演，而當喬治表演時，洛莉不會跟他說話或作出任何打斷他的行為。喬治亦為身體殘疾的人設計了支援設備，包括專門的輪椅和狗的行動輔助設備。

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連體嬰｜24歲離開庇護設施 擁有自己居所

洛莉和喬治在24歲起終於可以自己住，在賓夕法尼亞州雷丁(Reading)一幢大廈內，擁有自己的寓所。二人沒有因為行動不方便就不愛外出，反而熱愛四處旅行。多年來二人亦樂於上電視，曾在很多紀錄片和清談節目中現身，更曾於FX醫療劇《凹凸容醫》(Nip/Tuck)的一集中亮相。

洛莉及喬治出生時模樣。(互聯網) 「暹羅雙胞胎」恩格和常克邦克(Eng & Chang Bunker )。(互聯網) 「暹羅雙胞胎」恩格和常克邦克(Eng & Chang Bunker )。(互聯網)

連體嬰｜分開洗澡 輪流在各自睡房享「私人時間」

儘管他們必須互相隨行，但就如訃告中寫道，「以盡可能獨立地生活」對他們倆來說是「非常重要的」。這對雙胞胎在1997年的一部紀錄片中表示，他們有各自不同的洗澡時間，每次只會有一個人在洗。他們建立了日常生活的規律，以照顧和尊重彼此，他們會輪流在各自的睡房做自己想做的事或打發時間，以讓對方有自己的私人空間。喬治認為，若你尊重和愛一個人，應該「妥協並給予他們隱私，就像你也需要他們給你一樣」，簡單來說其實就是「將心比己」，洛莉則認為妥協的意思，是意味「你不會在你想要的時候，立即得到想要的一切」，「我們不能各自站起來走，不代表我們沒有獨處時間，連體的人也可以有非常私密的生活」。

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連體嬰｜姊姊曾訂婚 盼結婚育兒 事與願違

據報洛莉曾拍過幾次拖，「當我約會時，喬治會帶著書來讀」；她更曾經訂婚，但未婚夫在一次車禍中去世。洛莉曾透露自己人生的唯一目標是「結婚和生孩子」，惜最終事與願違。

連體嬰｜連體雙胞胎比率為每5萬分之一

雙胞胎為甚麼會連體，目前的說法有兩種：一種是胚胎一分為二的過程比正常時間稍晚，於是雙胞胎只完成部分分離；另一種可能是胚胎分離之後，兩個胚胎的某些部位貼在一起，而有關的部位在發育過程中便生長在一起連體雙的雙胞出現的比率極低，為每5萬到6萬個嬰兒中出現一次，當中約70%為女性，大多數是死胎。四分三的連體雙胞胎是胸部相連，其他的則是腹部或盆腔相連，頭部相連的只佔少數。

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連體嬰｜姊弟曾異口同聲 拒做分離手術

對於想不想跟弟弟分離，洛莉在2002年的一次採訪中表示，她認為無論如何都不需要進行這樣的手術，「你不應該去改變上帝創造的東西」。至於喬治則曾在1997年一部紀錄片中排除了分離的想法，「為甚麼要修復沒有問題的東西呢？」洛莉和喬治家中還有父親和6個兄弟姐妹，家人表示其喪禮將以私人儀式舉行。

連體嬰｜世上著名「暹羅雙胞胎」曾在馬戲團表演

洛莉和喬治離世後，目前尚不清楚現誰是在世的最年長連體雙胞胎。至於過去歷來最長壽的連體雙胞胎，則是羅尼和唐尼(Ronnie and Donnie Galyon)，他們於2020年去世，終年68歲；而過去最著名的連體雙胞胎則是十九世紀的「暹羅雙胞胎」恩格和常克邦克(Eng & Chang Bunker )，二人於1811年出生於暹羅(現今泰國)，他們胸腔相連，1829年由一名蘇格蘭商人發掘進入馬戲團，在全世界各地表演，終年63歲。

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