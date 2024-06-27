國際專題｜全球首徵牲畜碳排稅　丹麥每頭牛繳100美元

畜牧業是溫室氣體排放源頭之一，丹麥農夫面臨每年須為每頭牛繳交672克朗，即96美元(約749港元)碳排稅。丹麥聯合政府本周同意向農業碳排徵稅，從2030年起該國的牲畜如牛、羊和豬，每年都要交碳排稅，以助減少甲烷排放；是全球首個政府徵牲畜碳排稅。
丹麥徵牲畜碳排稅｜奶類及豬肉出口大國
丹麥是奶類及豬肉出口大國，農業是該國碳排放最大源頭，開徵牲畜碳排稅是為了達到氣候目標，2030年前將溫室氣體排放水平從1990年減少70%。除了徵稅，還會投資400億克朗(約449億港元)於其他應對氣候變化的措施，例如重新造林和建設濕地。全球食物系統是氣候暖化危機的主要促成者，產生約三分一溫室氣體排放。畜牧業尤為嚴重，根據聯合國糧農組織，於2015年全球碳排放佔了約12%；最主要的污染是甲烷，這種促使地球暖化的氣體由牛及其他動物的打嗝和糞便產生。
雖然二氧化碳在氣候變化中較受關注，但以20年為計，甲烷所困住的熱力是二氧化碳87倍。垃圾堆填區、石油和天然氣、牲畜是甲烷釋放來源，而自2020年起，地球的甲烷水平迅速上升。聯合國環境署指出，牲畜佔了人為甲烷排放約32%。
丹麥徵牲畜碳排稅｜奶類業支持農民感不滿
丹麥奶類業普遍支持有關措施，但部分畜牧業農民卻感憤怒。有關徵稅料今年稍後獲國會通過，從2030年起，每1.1噸的二氧化碳當量(CO2e)排放徵收300克朗(約336港元)，2035年增至750克朗(約842港元)。政府將提供60%稅務寬減，即2030年每噸碳排放稅將為120克朗(約135港元)；以此計算，每頭牛將繳672克朗。截至2022年6月，丹麥有逾148萬頭牛隻，較前一年稍降。
有經濟學家認為有關徵稅是迫畜牧業尋找減少碳排的方法，例如農民改變飼料。但當地農民組織卻表示，新措施是「可怕實驗」，批評這是純粹的官僚協議，他們承認氣候問題，但不相信此協議能夠解決問題。新西蘭國會也通過類似丹麥的法案，並於2025年生效，但遭農民強烈反對，加上2023年大選政府換屆，該法案已撤除。