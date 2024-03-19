國際專題｜受惠AI輝達市值僅次微軟蘋果 黃仁勳主持開發大會被喻為喬布斯

人工智能(AI)生成技術大熱，也造就晶片生產商輝達(Nvidia)急速「上位」，成為美國第三大市值公司，僅次於科技界「老牌大哥」微軟和蘋果。輝達稱霸AI晶片界，市場佔有率達80%。過去一年，其股價大漲240%，上月市值曾突破2萬億美元(約15.6萬億港元)，創晶片公司紀錄。輝達行政總裁黃仁勳(Jensen Huang)周一主持年度開發大會，穿著其招牌外套皮褸出場，介紹最新旗艦AI晶片B200(Blackwell)，向觀眾笑稱「這不是演唱會」；有科技界分析員稱，「已很久沒有在科技界看到這場面，有些人甚至將其與蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)初期的發表會相提並論。」 輝達｜推最新旗艦AI晶片B200快30倍 黃仁勳在開發大會公布推出B200晶片，指其運算速度較之前晶片快30倍，例如在聊天機械器人回簽問題上，以保持輝達在AI晶片界的一哥地位。輝達表示，其主要大客戶如亞馬遜、Google、微軟、OpenAI和甲骨文預期會使用B200晶片於他們供應的雲端運算服務(cloud-computing services)，以及他們的AI產品。輝達也從銷售單件晶片轉到銷售整個系統，其最新的反覆運算系統包含輝達72塊晶片及36個中央處理器。其他公布還包括為汽車提及新的晶片系列產品，用於汽車內的聊天機械人運作。輝達表示，中國電動車生產比亞迪和小鵬汽車會使用輝達的新晶片。黃仁勳也介紹了用於創造人形機械人的新系列晶片，並邀請了機械人與他同台介紹。 輝達開發大會

輝達｜1993年創立 繪圖晶片起家 輝達於1993年成立，早期以生產繪圖晶片聞名，特別是電子遊戲的繪圖。在AI科技革命前，輝達標榜其晶片可協助電腦運算學習，有關投資令其在市場站穩，更在這股AI科技熱潮中獨佔鰲頭。不過，競爭對手也隨之湧現，例如電腦晶片商AMD和Intel(英特爾)。有分析認為，輝達新旗艦晶片B200並沒有驚喜，於競爭對手也推新產品，以及該公司部分大客戶將自行生產晶片下，料股價於2024年將下跌數個百分點。不過，在AI市場發展迅速下，即使輝達失去部分市場佔有率，但其整體業務仍會有增長，「因AI市場對所有人都充滿機會」。