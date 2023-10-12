國際專題｜哈馬斯是甚麼？從1987年第一次巴勒斯坦起義說起

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)上周六成功突襲以色列震驚國際，該組織在1987年巴人首次起義時成立。巴人於1987年12月起義反抗以色列，當年一輛以色列貨車於加沙一個難民營撞向載有巴勒斯坦工人的汽車，造成4人死亡，之後巴人向以方擲石抗議和罷工。趁著巴人憤怒情緒，以埃及為基地的穆斯林兄弟會建立巴人武裝分子哈馬斯，以加沙為據地，立地摧毀以色列，並於遭以國佔領的巴勒斯坦地區恢復伊斯蘭管治，與領導巴勒斯坦解放組織、由阿拉法特帶領的世俗政黨「法塔赫」成敵對關係。

以巴衝突｜巴解「法塔赫」貪污 哈馬斯乘勢壯大

在1993年，以色列時任總理拉賓與阿拉法特簽署歷史性和約《奧斯陸協議》，以巴和平進程邁進一大步，巴勒斯坦自治政府成立，擁部分自主權，展望5年後立國，惜從未落實；以色列指控巴人違反安全協議，巴人則對以色列持續在巴人地區興建猶太人殖民區感憤怒。另方面，哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織發動炸彈襲擊破壞和平進程，導致以色列對巴人在加沙外的行動自由施加更多限制。哈馬斯其後把握巴人對法塔赫貪污和經濟不景的不滿，乘勢而起。