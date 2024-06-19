國際專題｜外國客較本地人貴 東京餐廳「同餐不同價」掀爭論

日圓匯率低迷下，外國遊客「揮金如土」，但本地民眾生活成本增加，如何是好？日本有餐廳在熱門旅遊區擺明車馬「同餐不同價」，以較高收費向遊客吸金，本地客則享可「優惠價」，引起社會關注。 東京澀谷一間提供魚生壽司、海鮮及烤肉放題的餐廳Tamatebako，近日開始向本地人與外國遊客收取不同費用。但餐廳可不是暗中劏客，而是明碼實價，強調並非向外國人「收貴啲」，而是為本地人及在日本居留的外國人「提供優惠」。在平日晚餐時段光顧，包括60種海鮮放題與無限添飲套餐，本地人每人連稅收費6,578日圓(約324港元)，外國遊客則貴1,100日圓，連稅每位7,678日圓(約379港元)。

餐廳做法引起當地傳媒關注，《日經亞洲》訪問了一名香港遊客，似乎不介意收費比本地人貴，「若我想在香港吃相同的料理，要花2倍價錢」。餐廳負責人解釋：「我明白不是人人都支持這種收費」，但「考慮到服務外國遊客的成本(較高)，我們別無選擇，只能調高收費」。 當地律師︰明碼實價無違法 有評論認為，店方做法是希望在旅遊大潮期間提高利潤，但又不會趕絕本地客，因始終生意有淡有靜，萬一旅遊熱潮消退，餐廳還可以靠本地客支撐。有當地律師則說，只要店方妥善說明價格，「兩種收費制」不構成法律問題，要考慮的是消費者能否接受。在「外國版連登」網上論壇reddit，有外國人對此表示不接受，有人感到受委屈，「(被收貴)我會覺得自己是負累，在自己鍾愛的國家不受歡迎」，有人甚至認為「兩種收費」屬歧視，不明為何會合法。有人批評餐廳此舉是趕客，「我每年放假也會去日本，其中一個最吸引我的東西就是食物，要我付高過當地人的費用是大忌，我會避開這些餐廳」。

1.8萬円拖羅丼 遊客︰便宜 然而有時遊客可能避無可避。因日本跟全球旅遊熱點一樣，不少觀光地點屬「遊客向」，收費較高。如今年2月開幕、東京豐洲市場旁邊的商場「豐洲千客萬來」，內有約50間餐廳，吸引大批外國遊客，但豐洲市場的工作人員和顧客甚少光顧。場內部分食店收費不便宜，早前因有海膽丼售1萬日圓(約493港元)，被指較東京銀座區還貴而受談論。在場內享用定價1.8萬日圓(約888港元)的拖羅及三文魚子丼、跟家人一起赴日旅遊的音譯姓馬香港遊客卻表示「吃日本海鮮丼是我的夢想」，「這太便宜了」。