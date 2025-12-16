國際專題｜委內瑞拉成特朗普眼中釘 石油之外與兩大國有重大關係

美國總統特朗普突然將鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)正式列為「大殺傷力武器」(weapon of mass destruction)，將大幅擴大美國政府權力打擊此毒品，包括授權國防部協助執法部門，以及動用情報機關對付毒品偷運者。大殺傷力武器通常是指核武、生物武器、化學武器，或是可對人口、基建及環境造成巨大和長久破壞的物理威脅。美國2003年以薩達姆政府擁有大殺傷力武器為由攻打伊拉克，並推翻總統薩達姆。暫未知特朗普下一步舉動，但他最近頻頻向委內瑞拉施壓，又將該國兩個販毒集團定性為外國恐怖組織，為展開軍事行動打擊鋪路，在國際海域打擊「運毒船」，又加強孤立委國總統馬杜羅。為何委內瑞拉成為特朗普眼中釘，除了毒品問題，以及委國官員所說與該國石油儲備有關，還有該國最緊密盟友為中國和俄羅斯。
打擊毒品
特朗普政府10月知會國會，美國與販毒集團正發生「武裝衝突」，指委內瑞拉總統馬杜羅在供應非法毒品殺害美國人上扮演重要角色。馬杜羅否認有關指控。美國政府還將源自監獄的委國幫派Tren de Aragua，以及指委國官員涉嫌與販毒有關的「太陽集團」(Cartel de los Soles)，定性為外國恐怖組織。特朗普在首個總統任期時，美國司法部曾於2020年起訴馬杜羅毒品恐怖主義罪名。根據美國數據，委內瑞拉是可卡因運往歐洲和美國的中轉國，是販運毒品的犯罪組織的庇護天堂，但不是芬太尼主要來源地。
特朗普的「門羅主義」
路透社稱，特朗普早前公布國家安全戰略時，提及美國應恢復19世紀的「門羅主義」(Monroe Doctrine)。該主義是美國總統門羅於1823年提出的外交政策，要求歐洲國家不得干預拉丁美洲，旨在維護美洲的獨立與穩定，其後變成美國干涉拉美內政的工具。特朗普的門羅主義是要重建美國在西半球的影響力，以阻擋中國取得區內的重要礦物資源，以及建設軍事設施。面對美國的嚴厲制裁，馬杜羅政府與中國、俄羅斯和伊朗簽署了能源和開採協議，特朗普期望一個親美的委國新政權，以增強美國在區內的影響力。
委內瑞拉石油資源
馬杜羅指，美國政府想取得委內瑞拉的石油儲備，目前委國的石油主要售予中國。委國擁有已證實的全球最大石油儲量，是馬杜羅與特朗普談判的重要籌碼。有分析指，特朗普固然對委國石油有興趣，但更大問題是一個擁有石油、稀土和其他資源的西半球國家，與美國競爭的中、俄關係密切。
古巴與委內瑞拉移民
不少特朗普的政治盟友包括古巴裔的國務卿魯比奧均主張對古巴的共產黨政府施加嚴厲措施，他們認為馬杜羅政府及委國石油，是古巴總統卡內爾及古巴其他領袖的重要「支援」；期望委國政權更迭也可影響古巴。另外，大量委內瑞拉移民在美國，特朗普正計劃終止他們合法居留權，打擊非法移民是其政績之一。美國政府認為結束他們祖國的不穩定，可減少他們前往美國尋找新生活的想法。