國際專題｜委內瑞拉成特朗普眼中釘 石油之外與兩大國有重大關係

美國總統特朗普突然將鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)正式列為「大殺傷力武器」(weapon of mass destruction)，將大幅擴大美國政府權力打擊此毒品，包括授權國防部協助執法部門，以及動用情報機關對付毒品偷運者。大殺傷力武器通常是指核武、生物武器、化學武器，或是可對人口、基建及環境造成巨大和長久破壞的物理威脅。美國2003年以薩達姆政府擁有大殺傷力武器為由攻打伊拉克，並推翻總統薩達姆。暫未知特朗普下一步舉動，但他最近頻頻向委內瑞拉施壓，又將該國兩個販毒集團定性為外國恐怖組織，為展開軍事行動打擊鋪路，在國際海域打擊「運毒船」，又加強孤立委國總統馬杜羅。為何委內瑞拉成為特朗普眼中釘，除了毒品問題，以及委國官員所說與該國石油儲備有關，還有該國最緊密盟友為中國和俄羅斯。

打擊毒品

特朗普政府10月知會國會，美國與販毒集團正發生「武裝衝突」，指委內瑞拉總統馬杜羅在供應非法毒品殺害美國人上扮演重要角色。馬杜羅否認有關指控。美國政府還將源自監獄的委國幫派Tren de Aragua，以及指委國官員涉嫌與販毒有關的「太陽集團」(Cartel de los Soles)，定性為外國恐怖組織。特朗普在首個總統任期時，美國司法部曾於2020年起訴馬杜羅毒品恐怖主義罪名。根據美國數據，委內瑞拉是可卡因運往歐洲和美國的中轉國，是販運毒品的犯罪組織的庇護天堂，但不是芬太尼主要來源地。

