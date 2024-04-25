國際專題｜揚言司法挑戰剝離字節跳動法案 TikTok能否成功？

美國總統拜登周三正式簽署法案命令短片分享平台TikTok(海外版抖音)從中國母公司字節跳動(ByteDance)剝離，該公司須在9個月內執行，否則禁止在美國使用。TikTok未有即時入稟提出司法挑戰，但行政總裁周受資在社交網發文向用戶稱，「大家請放心，我們有信心，並會在法庭捍衛你的權利。」又指憲法站在他們一方。惟政府的國家安全理據亦是尚方寶劍。

TikTok剝離字節跳動｜蒙大拿州政府圖禁用TikTok失敗

今次事件已擾攘多時，參議院最終以79票對18票通過有關法案，並提交拜登簽署。字節跳動並不想出售美國TikTok的股份，爭論有關法案違反保障言論自由的美國憲法第一修正案。周受資向大眾表示，「毫無疑問，這個禁令是禁制TikTok，也禁制你和你的發言」。有人認為禁用TikTok將扼殺表達自由，以及限制公眾進入一個主要的資訊分享平台。但法律專家指出，當中爭議是TikTok用戶發表的內容有沒有被干預，禁令不涉內容限制，那是更高層次問題。