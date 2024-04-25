國際專題｜揚言司法挑戰剝離字節跳動法案 TikTok能否成功？

美國總統拜登周三正式簽署法案命令短片分享平台TikTok(海外版抖音)從中國母公司字節跳動(ByteDance)剝離，該公司須在9個月內執行，否則禁止在美國使用。TikTok未有即時入稟提出司法挑戰，但行政總裁周受資在社交網發文向用戶稱，「大家請放心，我們有信心，並會在法庭捍衛你的權利。」又指憲法站在他們一方。惟政府的國家安全理據亦是尚方寶劍。
TikTok剝離字節跳動｜蒙大拿州政府圖禁用TikTok失敗
今次事件已擾攘多時，參議院最終以79票對18票通過有關法案，並提交拜登簽署。字節跳動並不想出售美國TikTok的股份，爭論有關法案違反保障言論自由的美國憲法第一修正案。周受資向大眾表示，「毫無疑問，這個禁令是禁制TikTok，也禁制你和你的發言」。有人認為禁用TikTok將扼殺表達自由，以及限制公眾進入一個主要的資訊分享平台。但法律專家指出，當中爭議是TikTok用戶發表的內容有沒有被干預，禁令不涉內容限制，那是更高層次問題。
不過，除了TikTok，其商業用戶例如網紅靠TikTok賺錢，可能會另提訴訟，令事件更複雜。另外，美國蒙大拿州政府也曾擬禁用TikTok，惟去年11月遭一個聯邦法院阻止。有專家指出，最大問題是TikTok很受美國年輕人歡迎，「約三分二美國年輕人有TikTok帳號」，而聯合國兒童權利憲章提及年輕人有權取得資訊，這將成司法挑戰理據之一。
料訴至最高法院 TikTok被禁用無期
很多人認為法案出於政治動機，但從法律觀點看，難以用政治動機去令一項法例無效；而政府或用國家安全作為理據，法律專家稱那是一張王牌，預料反對一方將挑戰國安在此事的合法性。共和黨籍參議員魯比奧稱，多年來讓中國共產黨控制一個在美國受歡迎的app既危險又短視。美國政府關注TikTok可將客戶數據傳回中國作監視之用，或者透過TikTok作政治宣傳。
TikTok一直指字節跳動並非「中國或其他國家的代理人」，字節跳動則堅稱自己不是中國公司，國際投資公司持有其60%股份。專家預期法案生效前須過關斬將，料將訴至最高法院，或需數年才有裁決，期間TikTok不會被禁用。