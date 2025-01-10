國際專題｜握戰略航道資源關鍵 特朗普強搶格陵蘭阻力大

即將上台的美國候任總統特朗普，近期不斷高調表態要加拿大成為美國第51個州份，又想收購本來毫不起眼，既冰天雪地又人口稀少的格陵蘭(Greenland)，令這個全球最大島嶼曝光率急升。格陵蘭的地理位置及天然資源是令特朗普緊咬不放的原因，但儘管格陵蘭跟宗主國丹麥關係轉差、獨立呼聲高漲，兩者均不想格陵蘭落入特朗普手中。 格陵蘭是丹麥自治領土，位於加拿大東北方，處於北冰洋及大西洋之間，面積逾216萬平方公里，較西歐及中歐加起來更大。當地大部分土地處於北極圈內，約80%地區長年被冰雪覆蓋，人口則只得5萬多。特朗普其實早於上屆任期、2019年時提出購買格陵蘭，但遭拒絕。如今他舊事重提，而且言論愈漸強硬，周二在佛州海湖莊園的記者會上稱不排除以武力獲取格陵蘭，亦可能向丹麥貨品開徵巨額關稅，令國際側目，其長子唐納德則於同日私人訪問格陵蘭。

他最新在社交平台轉發《紐約郵報》頭版，大題借用時任美國總統門羅於1823年發表的「門羅主義」(Monroe Doctrine)。「門羅主義」主張歐洲列強不應再在美洲殖民，或涉足美國與墨西哥等美洲國家之間的主權事務等，被視為美國外交事務轉捩點。《紐郵》大題把主角改為特朗普，變成「特羅主義」(Donroe Doctrine)，配以副題「特朗普的西半球願景」(Trump’s vision for hemisphere)，以地圖表達特朗普的外交主張，描繪他欲把格陵蘭變成「我們之地」(our land)、把加拿大變成「第51州」、把墨西哥灣變成「美國灣」，以及掌控巴拿馬運河等他曾公布的願景。

特朗普說「我們出於國家安全目的需要格陵蘭」(we need Greenland for national security purposes)。格陵蘭藉著丹麥的北約成員身份，成為北約一部分，對美國的軍事戰略以及彈道導彈預警系統具重要意義，而且從歐洲到北美的最短路線須經過格陵蘭。美軍在格陵蘭西北部的皮圖菲克(Pituffik)空軍基地有永久駐軍，特朗普聲言格陵蘭對於監視「到處都是」的中俄船隻極其重要。美國一直有意擴大在格陵蘭的軍事規模，包括在該地區部署雷達，以監控格陵蘭、冰島和英國之間的水域——這些水域是俄海軍艦艇和核潛艇的通道。

丹麥大增格陵蘭國防預算 格陵蘭首都努克(Nuuk)跟美國紐約的距離，較跟丹麥首都哥本哈根還近，防止其他大國在島上建立據點，對同處區內的美國相當重要。有分析認為，丹麥在擴大格陵蘭的軍事力量部署方面進展太慢，美方恐終會因丹麥無法保護該地區水域免受其他勢力侵犯，尋求加大自身對當地的控制權。在特朗普去年重提要「擁有」格陵蘭後，丹麥隨即有反應，承諾會大幅增加對格陵蘭的國防預算，據報增至120至150億丹麥克朗。 格陵蘭另一個吸引之處，是擁有豐富的礦物、石油和天然氣資源，但開發進展緩慢。前年有調查顯示，格陵蘭發現34種被歐盟委員會認定為「關鍵原材料」礦物中的25種，包括用於電池的石墨和鋰，以及用於電動車和風力渦輪機的稀土元素。基於環保理由，格陵蘭禁止開採石油和天然氣，採礦業發展亦因繁瑣的審批程序及原居民反對而受阻。這令格陵蘭經濟依賴於漁業(佔出口逾95%)以及丹麥的年度補貼，相關補貼覆蓋格陵蘭近一半的公共預算。此外，格陵蘭作為北極航道要塞，隨著氣候變暖、北極融冰，北極航道商業價值及貿易地位漸升，令格陵蘭重要性進一步增加。

格陵蘭隸屬丹麥已600多年，1953年成為丹麥的正式領土，並受丹麥憲法約束，意味其法律地位的任何改變，都須先經過修憲。2009年，該島獲得廣泛自治權，包括通過公投宣布獨立的權利。格陵蘭總理埃格德(Mute Egede)一直推動獨立，曾多次表明該島是非賣品，強調未來由格陵蘭人民自決。在格陵蘭仍是殖民地時，美國杜魯門政府亦曾試圖以1億美元黃金購買該島，作為冷戰時期的戰略資產，但哥本哈根拒絕出售。2019年，格陵蘭和丹麥亦拒絕特朗普的買島要求。 格陵蘭人想獨立但有憂慮 大多數格陵蘭人希望獨立，但由於經濟上依賴歐盟成員國丹麥，很少有人認為完全獨立可行。若格陵蘭獨立，它可選擇與美國建立關係，形成類似美國跟太平洋島國馬紹爾群島(Marshall Islands)、密克羅尼西亞(Micronesia)和帛琉(Palau)的自由聯合協定，由美國提供國防、資金補助及社會服務。但格陵蘭問題專家加德(Ulrik Pram Gad)指，「格陵蘭雖談論從丹麥獨立，但沒有人想單單更換新宗主國」，若人民覺得福祉沒保障，獨立公投勢難過關。據報最左右格陵蘭人意向的，是對生活水平的影響以及獨立的時機。格陵蘭有政客自2019年起有意加強與美國的合作和貿易關係，但丹麥議會中的格陵蘭議員謝姆尼茲(Aaja Chemnitz)直言「不想成為特朗普擴展其帝國夢想的棋子」，指美國的接管想法應被堅決拒絕。特朗普對格陵蘭興趣重燃，時值格陵蘭與丹麥的緊張關係加劇，部分原因是丹麥當局上世紀對當地的不當統治行徑遭揭發，包括曾推行非自願節育。對於特朗普重提收購格陵蘭，丹麥女首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)重申格陵蘭是非賣品。未來須看特朗普會否真的因「敬酒不喝喝罰酒」脅迫盟友丹麥就範，若成真恐惹其他盟友反彈。