國際專題｜搞活夜市 福岡街邊小食店「屋台」成吸遊客旅遊特色

日本福岡市中洲屋台街，到了晚上河邊一列街邊小食店營業，讓上班一族放工後喝一、兩杯，食著拉麵、串物和關東煮等放鬆一下，也成為市內旅遊特色景點，相信不少港人去過。福岡市街邊小食店最繁盛時期可追溯至1965年，但因環境衛生問題，政府2013年推出規定擺攤經營規則等的《福岡市屋台基本條例》加強監管，一度令屋台衰退。該條例到今年9月1日生效滿10年，共同社指在克服店主年事已高和新冠疫情影響後，福岡市內的屋台從新出發。 報道訪問了來自南韓的18歲大學生朴慧彬，她稱幫襯了福岡市中洲的街邊小吃店「博多屋台 中洲十番」，滿意地說：「我來是想感受日本的夏天，拉麵也很好吃。」店主田中博臣表示，客人近四成都是外國人，也因為中國赴日旅行團恢復，最近多了很多中國遊客，「很多人在開門前已開始等。」

國際專題｜搞活夜市 獲《紐約時報》讚晚上街邊攤檔 屋台可說是福岡市美食文化的一部分，市內屋台數目約佔全日本40%。報道引述《紐約時報》今年初選出的2023年最值得去的52個地方，福岡市佔全球各地排名第19位，指該市晚上有各種街邊攤檔，可以嚐到烤雞肉串和關東煮等各種小食。共同社報道指，福岡市一直在網上向國內外介紹各家街邊店的特色小食。今年7月前後已加強宣傳，福岡市流動餐飲業組織負責人迎敬之稱，「市政府幫忙宣傳街邊小食店的效果很好。」 國際專題｜遊客光顧屋台注意「潛規則」免生不快 除了博多區中洲，福岡市內最多屋台聚集地還有中央區天神和長濱。屋台一般從晚上6時30分開始營業，有旅遊網指遊客光顧屋台要注意一些「潛規則」，避免旅遊期間遇上不快事件。潛規則包括雖然攤販無設個人最低消費，但坐下後老闆會問你喝甚麼，顧客最少每個人都要點飲品，還有每個人最少要點一道菜，不要因想幫襯多些不同攤檔，而只叫一道菜分享。另外，如果餐牌上沒有標明價錢，當老闆問食甚麼時，要先問價錢。如果食完見到有人排隊最好離開，讓店家做多些生意。