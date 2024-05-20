日圓匯價屢創低位對遊客來說是喜訊，惟對日本來說代表日圓貶值，物價變貴，普羅大眾在通脹下的生活習慣也被迫轉變。當中兩個現象可算是「貼地」反映，一是急凍食品的銷量持續上升，另一是日本國內的100円店，市場規模已突破1萬億日圓(約501億港元)。 日本3月全國整體消費者物價指數(CPI)按年上升2.7%，符合預期，但仍高於日本央行所設的2%目標。日圓貶值讓日本老百姓將錢包捂得更緊，而日本企業把進口貨品及原材料成本上漲轉嫁予消費者，恐令日圓疲弱對通脹的影響擴大。

日本財務省財務官神田真人早前表示，與通脹數字相比，「超市的食品飲料正大幅漲價，這對最脆弱群體的衝擊非常明顯」。他認為，日圓走軟限制了日本對提高實際工資的努力。日本厚生勞動省統計數據顯示，剔除物價上漲因素後，2月日本實際工資收入同比下降1.3%，連續23個月同比減少。據瑞穗研究與技術公司測算，受日圓疲弱和油價高企影響，2024財年日本家庭平均支出負擔或將額外增加10.6萬日圓(約5,309港元)。 在這大環境下，昔日是家庭主婦「加餸」之選的即食急凍食品，近年已成為慳錢年輕人恩物。日媒稱，年輕人因物價貴減少外出用膳，加上現在冷凍食品技術改善，看來較以前「健康」，賣相也予人「高級感」，例如意粉等，令急凍食品需求增加。

「有餸有飯」急凍產品最受歡迎 去年日本急凍食品的銷售額，較6年前上升約1.4倍，至5,207億日圓(約261億港元)。芸芸冷凍食品中，又以有餸有飯的「急凍碟頭飯」最受歡迎，去年銷售額較6年前猛升7.7倍，市場銷售額直逼100億日圓(約5億港元)。 有分析指，一盒急凍飯餸售400日圓(約20港元)左右，已提供均衡飲食，因此大受三十多歲及以下的年輕人士歡迎，而有大量蔬菜的「急凍碟頭飯」因看來較健康，成為暢銷產品之一，不單是「手緊」的年輕人，注重健康的中年及以上年齡階層也喜歡。此外，急凍蔬菜2023年銷售額也達6年前的1.5倍，市場規模增至720億日圓(約36億港元)，當中以急凍西蘭花最受歡迎，銷售額較6年前增3倍。

標榜「新鮮意粉」(生意粉)的急凍產品，銷售額也在5年內約增1.3倍。雖然新冠疫情已結束，但因物價貴，愈來愈多人選擇在家吃飯，急凍生意粉不需要花時間煮麵、煮配料，口感與在餐廳吃差不多，而且儲存方便，遂成為急凍食品一大熱門。 100円店增至8900間 另一反映平民生活的是100円店的市場規模。日本帝國資料調查公司(Teikoku Databank)一項調查顯示，2023年度日本國內100円店市場規模首度突破1萬億日圓(約501億港元)，較2022年度增長約5%，增至約1萬200億日圓(約511億港元)。調查主要估算經營100円店的公司營業額，指100円店於2013年度，在日本國內的市場規模約6,530億日圓(約327億港元)，至2023年已增長1.6倍。至於店舖數量，2023年度達約8,900間，過去10年增加約1.5倍。