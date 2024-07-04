國際專題｜日新鈔登場 防偽難防騙？ 舊鈔可續用 機器或未及更新

日本昨天正式推出新的日圓鈔票，是相隔20年再次發行新鈔。1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓均換上新裝，增強防偽功能。新鈔面世後，舊鈔仍可使用，民眾要留意的反而是市面部分自動售賣機及其他收錢機器，未必能在短期內升級至可接受新鈔。另外也要提防因應新鈔面世而出現的騙案。 位於東京的日本銀行總部於當地時間周三早上8時，把新鈔交付予各金融機構，昨發行總值約1.6萬億日圓新鈔。以流通量計，預料至明年3月，新鈔發行量將達74.8億張，佔流通紙幣量46%。

新鈔正面的人物均有改動，10,000日圓正面換上「日本資本主義之父」澀澤榮一肖像，舊鈔則為創立慶應義塾大學、明治時期思想家福澤諭吉。埼玉縣新鈔發行前的午夜，特此舉行倒數儀式慶祝，因該處是澀澤榮一的出生地。5,000日圓新鈔肖像是日本女性教育先驅、創立津田塾大學的津田梅子，取代舊鈔上的明治時期小說家、詩人樋口一葉。至於1,000日圓新鈔，正面是確立血清療法、有「近代日本醫學之父」之稱的北里柴三郎，取代舊鈔的細菌學者野口英世。



3面額新日鈔人物及景物變化 日圓新鈔背面景物亦有變化。其中10,000日圓由本來的京都府宇治市平等院鳳凰堂中的鳳凰像，改成東京站丸之內的建築物。5,000日圓景物則由江戶時代畫家尾形光琳創作的國寶作品《燕子花圖》，變成在日本文學中《古事紀》和《萬葉集》出現的紫藤花；至於1,000日圓新鈔，則從日本兩大國寶——富士山和櫻花，改成日本浮世繪大師葛飾北齋代表作《富嶽三十六景(神奈川沖浪裡)》。 日圓新鈔面世後，舊鈔仍可繼續用。在日本，基本上每次推出日圓新鈔，舊鈔仍可在市面流通並使用，日本央行會逐步回收舊鈔。推出新鈔的一大原因不外乎加強防偽，日圓新鈔在防偽上做了更多設計，其中在正面左上角採用全球首次引入的3D全息圖防偽技術，肖像會隨角度變化而移動。新鈔亦採用大字體與凹版印刷紙面設計，方便不懂漢字的外國人、視障人士以及長者。



騙徒藉詞換鈔 4長者失1500萬日圓 民眾要注意的是，若有人跟你說「日圓舊鈔已經不可以再用了」，就要小心對方是否有想詐騙的意圖，因為這根本並非事實。東京都警視廳表示，東京都截至周二，即新鈔推出的前一天，已確認4宗相關騙案，4名介乎八十多至九十多歲的長者，遭騙共約1,500萬日圓(約72.4萬港元)。4案詐騙手法的共通點，是詐騙集團成員假冒金融機構職員，向受害人謊稱「我們的職員會到你家中換取舊鈔」，或「中央政府正在調查新鈔發行張數，如果你家中有舊鈔，請交由我們的職員保管」等。當地警方呼籲，隨著新版紙鈔發行，民眾須防範詐騙集團趁機行騙，指詐騙集團成員會謊稱「舊鈔將無法使用」以交換新鈔為名目騙取紙鈔。

此外，當地警察廳指20年前、即2004年發行新鈔時，曾發現逾2.5萬張偽鈔，今次也會加強警戒，呼籲民眾一旦發現可疑貨幣，應立即報警或通知銀行。

多達八成販賣機短期未及更新 日圓舊鈔可以繼續使用，其實去日本旅行並不需急著兌換新鈔。原因是在新鈔剛推出的初期，有機會被「拒收」——說的不是被人拒收，而是被「機器」。據估計，在日圓新鈔推出的初期，銀行櫃員機有90%已準備就緒，但便利店、超市甚至是鐵路公司的自助收銀機，可能會有10至20%來不及更新，而停車場、餐廳的販賣機，可能會有50%未及更新。至於在日本隨處可見的飲品自動販賣機，更有可能有70%至80%，來不及在第一時間更新至可接受新鈔。