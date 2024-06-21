國際專題｜普京金正恩同意共同防禦惹關注 俄朝如何愈行愈近？

俄羅斯總統普京24年來首訪北韓，獲北韓領袖金正恩深宵接機，雙方並簽署全面戰略夥伴關係條約。當中最矚目的是共同防禦承諾，倘任何一方受別國入侵，另一方將出手相助，凸顯俄朝關係確實已提升至新高度。回顧過去，俄羅斯多年來支持聯合國制裁北韓，直至俄烏戰爭爆發後改變立場，開始與北韓進入「熱戀期」。 普京與金正恩簽訂的條約，除包括共同防禦外，亦承諾不與第三國簽署可能對兩國主權和安全構成威脅的協議、不許其他國家利用兩國領土，損害對方主權和安全，以及制定聯合措施加強防衛能力等。



西方外交官︰

將導致全球聯盟轉變 俄羅斯遠東聯邦大學學者盧金(Artyom Lukin)表示，「若俄為北韓提供安全保證，北韓便成為俄在東歐主要盟友白俄羅斯(Belarus)的翻版。這將是對東北亞以美國為中心聯盟體系的公開挑戰」，而「對首爾和東京政府來說，將是一個巨大問題」。一名駐首爾西方外交官則稱，俄朝合作程度正為歐洲與韓日等國家的接觸帶來迫切感，料導致各國聯盟出現更多轉變。

西方分析認為，北韓與中國亦有防禦協議，但中朝的軍事合作，不及北韓過去一年與俄迅速發展而來的那麼密切。西方分析亦相信中國作為北韓最大貿易夥伴，兼俄國愈來愈重要的盟友，對俄朝愈趨緊密的關係抱審慎態度，會避免任何令狀況複雜化之事。

普京向金正恩送名車、帶他參觀太空發射場、金正恩深宵到機場接機、普京親自駕車載金正恩試車兼遊車河、金正恩又向普京送贈國寶「豐山犬」，雙方又擁又抱的溫馨畫面，已令西方諸國看得皺眉；二人簽署協防協議，造成更實在的擔憂。西方情報部門正試圖搞清楚71歲普京在俄朝關係上想走多遠。西方多國及盟友認定北韓有為俄方提供彈藥火炮，支援在烏克蘭的「特別軍事行動」，目前正密切注視俄方會把哪種導彈甚至是核技術，轉移給北韓作交換。

俄向朝提供技術料會「留一手」 英國倫敦大學國王學院國際關係教授帕爾多(Pacheco Pardo)聲言，「普京24年來首訪北韓，是有關俄羅斯可以從北韓獲得甚麼」。曾撰寫兩韓關係書籍的帕爾多預計，俄會分享部分知識和專業技術，用於北韓導彈和核計劃發展，不會分享最先進的。但就算如此，「這對北韓來說是個重大變化，若沒有俄烏戰事，我不認為俄羅斯會認為有必要分享這些技術」。4名不具名外交官看法相近，向路透社稱預計俄朝關係將更趨緊密，但俄作為全球最大擁核國，在跟金正恩分享技術上會非常謹慎。

俄朝均否認西方及聯合國制裁監察員，有關北韓為俄羅斯提供武器的指控。但普京周三表明，由於西方對烏克蘭的支持，俄羅斯「不排除與北韓發展軍事技術合作」。 否決監督

制裁北韓小組延任 普京拉攏北韓，是國際北韓制裁行動展開以來的一大轉折。有關制裁始於1948年，得到了當時蘇聯的支持。但今年3月，俄羅斯在安理會行使否決權，反對延長監督制裁北韓專家小組任期。這雖未致於解除對北韓的制裁，但終止了該專家小組監督制裁北韓執行的情況。過去14年來，該專家小組每年都獲安理會續任，俄羅斯從未動用否決權。俄羅斯之後表示，列強應對北韓採取新的策略，並指責美國及其盟友加劇亞洲軍事緊張局勢。

俄朝關係初始於歷史及地緣背景等因素，重點是軍火和技術轉移，交易性質高，但現已發展至支付系統、研究合作和不同類型的交流。瑞典安全與發展政策研究所所長施萬斯特羅姆(Niklas Swanstrom)直言，俄朝合作已發展至「一個被低估的深度」。